перевожу для тебе: заплатять 90 млрд за кілька додаткових років у ролі щита Європи, поки лопати (чи останні верби) не закінчаться
Додано: Пон 13 кві, 2026 16:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
перевожу для тебе: заплатять 90 млрд за кілька додаткових років у ролі щита Європи, поки лопати (чи останні верби) не закінчаться
Додано: Пон 13 кві, 2026 16:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Letusrock, а це як ? як же так ? ))
Додано: Пон 13 кві, 2026 17:00
Блазень з тебе такий собі )
Навіть гірше за Зеленського )
Але ти визнав, що 90 ярдів україні буде )
Додано: Пон 13 кві, 2026 17:03
Фіцо і ще
ще може Фіцо і не тільки там знайдуться
Додано: Пон 13 кві, 2026 17:06
Совок, 70-х.
Яка ще індустріалізація. Послуги, і ще раз послуги. При вдалому підході, виробництво зайде автоматом.
Додано: Пон 13 кві, 2026 17:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А хіба хтось тут заперечував необхідність ПРОМИСЛОВОСТІ ?
чи необхідність СПРАВЕДЛИВО ПОДІЛИТИ ?
Просто
ТМ Будівельник каже
- при обмеженому ресурсі, його треба використовувати в тих галузях які дають найшвидший позитивний результата\
- для визначення правил справедливого ПОДІЛУ, важливіше створити умови ефективного СТВОРЕННЯ...
і до правил поділу переходити тоді коли є що ділити..
А зараз
лад допрацювався так, що розвалив усі підприємства совка і тому совок здох... але лад лишився..
і тепер для того щоб всім було гірше він постійно закидає в ефір теми які ПОГІРШАТЬ можливості розвитку України саме на цьому етапі
Висновок
лад мазохіст , якому подобається коли йому погано , але його мазохізм вже переходить в стадію садизму бо він пропонує зосередитись на рішеннях після впровадження яких ПОГАНО стане вже всім...
лад - чим твою пенсію збільшить варіант перенаправлення коштів з ПЕНСІЙНОГО в Космічне Агенство для фінансування польоту на МАРС
Додано: Пон 13 кві, 2026 17:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 13 кві, 2026 17:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Може
Тільки гра залежить від набору карт на руках..
Орбан для нас погана карта
Мадьяр -краща ніж Орбан, а от на скільки - покаже час
В будь-якому разі, ця карта відкриває доступ до 90 млрд...
А історія показує
Воювати маючи 90 млрд - можна меншою кількістю бійців на лінії зіткнення ніж воювати без 90 млрд..
Тобто для страхопуда а-ля ти -прихід до влади Мадьяра - це благо.... Менший тиск ТЦК на тебе і тобі подібних (але менший це не повна відсутність, тому хочеш щоб менше тиснули -більше донать)
Додано: Пон 13 кві, 2026 17:34
не моє
Вертаюсь з поліклініки.
На зустріч Йдуть три левандівські бахури( львівський район а-ля Шулявка), з іграшковими автоматами наповнених водою..
розглядаються по сторонах в пошуках жертв, час від часу пострілюючи водою…
За пару кроків до мене (я по формі) беруть свою «зброю» В положення «на караул» і з усмішкою стройовим кроком проходять чітким кроком повз мене, почергово вітаючись:
- христос воскрес
- з обливаним понеділком вас
- вітаємо. Дякуємо…
Я обернувся, віддав ім військове вітання, і шпінгалєти з радісним захопленням і улюлюканням почали робити водяний салют вгору.
Я поспішно відступив до підізду, бо Левандівка це - район, де можуть швидко передумати, а я щось не хочу мокрим сьодні ходити
Дякую діти 🫡
Додано: Пон 13 кві, 2026 17:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а ти не думаєш що за 90 млрд потрібно буде показати якись потужний результат?
Плюс завжди можна вкрасти половину грошей а нестачу перекрити безкоштовними Миколами.
Ніякі тут АТО 2.0 не прокатять, онлі остання верба.
Ще скажи заради сміху що у нашої влади є якась стратегія більше ніж на 3 дні вперед
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 13 кві, 2026 17:39, всього редагувалось 1 раз.
