RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17437174381743917440>
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:39

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Воювати маючи 90 млрд - можна меншою кількістю бійців на лінії зіткнення ніж воювати без 90 млрд.

а ти не думаєш що за 90 млрд потрібно буде показати якись потужний результат?
Плюс завжди можна вкрасти половину грошей а нестачу перекрити безкоштовними Миколами.
Ніякі тут АТО 2.0 не прокатять, онлі остання верба

Потужний блазень ... бреше, як дише )

Репризи тіж самі ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13894
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:а ти не думаєш що за 90 млрд потрібно буде показати якись потужний результат?
Ні , не думаю , бо якби ти почитав
ТЕРМІН на який виділяється кредит (2026-2027)
Умова повернення ( з коштів по репарації від РФ)
розпис на що (30 млрд населенню , 60 млрд на закупівлю зброї)

То сам би зрозумів що це плановий і на тривалий час...
А раз ТРИВАЛИЙ час, то ніяких потужних результатів...
все потихеньку, тихою сапою , розуміючи що треба якнайдовше втримати увагу педерації на Україні.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28390
З нами з: 15.01.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 3008 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мадяр каже, що Сійярто знищує документи в МЗС. Раніше помітили відсутність міністра на публіці
"Сьогодні о 10:00 він з'явився в МЗС, відтоді він та його найближчі колеги знищують документи, пов'язані з матеріалами щодо санкцій. <...> Ось що зараз відбувається в Угорщині. Ми вже кілька днів знаємо, що почалося знищення документів не тільки в міністерствах, а й в інших установах, пов’язаних з елітами Орбана", – сказав Мадяр.
...
Чому це важливо. З нещодавнього журналістського розслідування з'ясувалося, що угорський уряд вів перемовини з Росією. Зокрема, глава МЗС РФ Лавров прямо вказував угорському колезі Сійярто боротися проти санкцій Євросоюзу. Також російський та угорський міністри обговорювали план, як можна загальмувати вступ України в ЄС.

"Європейська" країна при Орбані ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13894
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 18:01

  _hunter написав:Сфигли? - по критерию "аналогов нет" не проходит:


А якщо аналоги є, то це щось змінює? Це навіть краще.
vt313
 
Повідомлень: 512
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:БенdеровецЪ-маразматик - покажи где я и ещё мифические стотысяч украли по лимону?
Тобі по прізвищам?
Чи може достатньо алгоритм показати?
Якщо алгоритм то хапай
Береш середню зарплату по Україні
Дивишся
а - скільки м2 житла купили кожного року
б - скільки нових авто купили кожного року
Потім множиш середню зарплату віднімаєш витрати на їжу і в тебе виникає питання...

Щороку(останні 20 років) будувалось 120 000 НОВИХ квартир по 80м2 ціною десь 2млн квартира( і вище)
Далі пояснювати чи й сам в стані помножити /поділити ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 13 кві, 2026 18:10, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28390
З нами з: 15.01.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 3008 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 18:15

  _hunter написав:
  vt313 написав:
  _hunter написав:Сфигли? - по критерию "аналогов нет" не проходит:


А якщо аналоги є, то це щось змінює? Це навіть краще.

"Це навіть краще" - "чем армяне"?.. :roll:
Так всетаки:
  _hunter написав:
  vt313 написав:але якщо це той самий UAirlaunch, то крутіше Артеміди вийшло.

Сфигли?


американці повторили свій успіх 50-річної давнини.

українці в 2025 р. вийшли рівень. який американці досягли в 2021.
Для нас це крутіше чим артеміда для США.
Але це було для ЛАДа.
vt313
 
Повідомлень: 512
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 18:31

Просто цікаво, що тут дивного.
vt313
 
Повідомлень: 512
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 18:36

  vt313 написав:......
українці в 2025 р. вийшли рівень. який американці досягли в 2021.
Для нас це крутіше чим артеміда для США.

Ну да, с такой формулировкой можно согласиться...
_hunter
 
Повідомлень: 11868
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 18:37

  budivelnik написав:...
лад - чим твою пенсію збільшить варіант перенаправлення коштів з ПЕНСІЙНОГО в Космічне Агенство для фінансування польоту на МАРС

може, як марсіанин навчиться харчуватися сонячним світлом? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12385
З нами з: 29.09.19
Подякував: 829 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 18:44

Просто цікаво, що тут дивного.
Дивного - нічого....
Просто констатація
Якщо є ЩОРОКУ 120 000 нових квартир які коштують 10+річних зарплат
+ до цього ще сотня тисяч авто з 5+ річних зарплат
То виражати здивування що в країні є менше 100 000 осіб які вкрали (не сплатили податків) з суми в 1 млн грн...-якби нонсенс.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28390
З нами з: 15.01.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 3008 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 17437174381743917440>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11258)
13.04.2026 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.