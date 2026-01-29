budivelnik написав:Воювати маючи 90 млрд - можна меншою кількістю бійців на лінії зіткнення ніж воювати без 90 млрд.
а ти не думаєш що за 90 млрд потрібно буде показати якись потужний результат? Плюс завжди можна вкрасти половину грошей а нестачу перекрити безкоштовними Миколами. Ніякі тут АТО 2.0 не прокатять, онлі остання верба
Letusrock написав:а ти не думаєш що за 90 млрд потрібно буде показати якись потужний результат?
Ні , не думаю , бо якби ти почитав ТЕРМІН на який виділяється кредит (2026-2027) Умова повернення ( з коштів по репарації від РФ) розпис на що (30 млрд населенню , 60 млрд на закупівлю зброї)
То сам би зрозумів що це плановий і на тривалий час... А раз ТРИВАЛИЙ час, то ніяких потужних результатів... все потихеньку, тихою сапою , розуміючи що треба якнайдовше втримати увагу педерації на Україні.
"Сьогодні о 10:00 він з'явився в МЗС, відтоді він та його найближчі колеги знищують документи, пов'язані з матеріалами щодо санкцій. <...> Ось що зараз відбувається в Угорщині. Ми вже кілька днів знаємо, що почалося знищення документів не тільки в міністерствах, а й в інших установах, пов’язаних з елітами Орбана", – сказав Мадяр. ... Чому це важливо. З нещодавнього журналістського розслідування з'ясувалося, що угорський уряд вів перемовини з Росією. Зокрема, глава МЗС РФ Лавров прямо вказував угорському колезі Сійярто боротися проти санкцій Євросоюзу. Також російський та угорський міністри обговорювали план, як можна загальмувати вступ України в ЄС.
барабашов написав:БенdеровецЪ-маразматик - покажи где я и ещё мифические стотысяч украли по лимону?
Тобі по прізвищам? Чи може достатньо алгоритм показати? Якщо алгоритм то хапай Береш середню зарплату по Україні Дивишся а - скільки м2 житла купили кожного року б - скільки нових авто купили кожного року Потім множиш середню зарплату віднімаєш витрати на їжу і в тебе виникає питання...
Щороку(останні 20 років) будувалось 120 000 НОВИХ квартир по 80м2 ціною десь 2млн квартира( і вище) Далі пояснювати чи й сам в стані помножити /поділити ?
budivelnik написав:Береш середню зарплату по Україні Дивишся а - скільки м2 житла купили кожного року б - скільки нових авто купили кожного року Потім множиш середню зарплату віднімаєш витрати на їжу і в тебе виникає питання...
Щороку(останні 20 років) будувалось 120 000 НОВИХ квартир по 80м2 ціною десь 2млн квартира( і вище) Далі пояснювати чи й сам в стані помножити /поділити ?
budivelnik написав:Береш середню зарплату по Україні Дивишся а - скільки м2 житла купили кожного року б - скільки нових авто купили кожного року Потім множиш середню зарплату віднімаєш витрати на їжу і в тебе виникає питання...
Щороку(останні 20 років) будувалось 120 000 НОВИХ квартир по 80м2 ціною десь 2млн квартира( і вище) Далі пояснювати чи й сам в стані помножити /поділити ?
Просто цікаво, що тут дивного.
Дивного - нічого.... Просто констатація Якщо є ЩОРОКУ 120 000 нових квартир які коштують 10+річних зарплат + до цього ще сотня тисяч авто з 5+ річних зарплат То виражати здивування що в країні є менше 100 000 осіб які вкрали (не сплатили податків) з суми в 1 млн грн...-якби нонсенс.