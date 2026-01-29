Shaman написав:.............. в черговий раз показує ЛАД, що ви свідомий демагог. який звинувачує в цьому інших
те, що я виокремів - це набір лозунгів, чиста демагогія, нічого конкретного. ........... кого обирали у владу - Чернівецьких та різних Геп? або Яника. який був критерій - розвинена економіка чи російська мова? ................
"Вор кричит - "Держи вора!" Весь пост - чистая демагогия. А то, что вы "виокреміли" (орфография ваша), не лозунги, а горькая правда. И Гепа на развитие промышленности никак не влиял. Как и Черновецкий. Это не уровень мэра даже очень крупного города.
vt313 написав:.............. Я не протиставляю одне іншому. Просто, на сьогодні, застосунки в смартфоні, це теж космічні технології.
Справедливости ради это не космічні технології, а применение космических достижений в быту.
До речі, зацініть. Інформації мало, але якщо це той самий UAirlaunch, то крутіше Артеміди вийшло. rbc.ua/rus/news/taemni-operatsiyi-gur-ukrayina-dvichi-uspishno-1775819491.html
fler сегодня уже давала эту ссылку. Не стал комментировать, но заметка не очень грамотная, поэтому вызывает сомнения. Чтобы не расписывать: "запустила ракетоносій із транспортного літака". "ракетоносій" в данном случае это именно "транспортний літак", который мог запустить ракету. "Ця повітряна система в найближчому майбутньому може перетворитися на "повітряний космодром" - это что, советский "Буран"? И почему этим занимается ГУР? Это недешёвые работы (если, действительно, что-то новое). Откуда у ГУР финансирование на такие работы? Короче, информации явно недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Сомневаюсь. "українці в 2025 р. вийшли рівень. який американці досягли в 2021." это не понял. О чём это вы?
Як назвати, то вже нюанси. Суть, що наукові роботи минулого сторіччя перетворились в економічні.
Проект запускався/закривався кілька разів. Перед війною він був реанімований, здається як комерційний. Якщо це він.
барабашов написав:БенdеровецЪ-маразматик - покажи где я и ещё мифические стотысяч украли по лимону?
Тобі по прізвищам? Чи може достатньо алгоритм показати? Якщо алгоритм то хапай Береш середню зарплату по Україні Дивишся а - скільки м2 житла купили кожного року б - скільки нових авто купили кожного року Потім множиш середню зарплату віднімаєш витрати на їжу і в тебе виникає питання...
Щороку(останні 20 років) будувалось 120 000 НОВИХ квартир по 80м2 ціною десь 2млн квартира( і вище) Далі пояснювати чи й сам в стані помножити /поділити ?
А тепер спробуєм забути все чому нас вчить ЕШБ, та дивимось +/- офіційну статистику: Грошові перекази в Україну з-за кордону з 2008 по 2026 рр. Наведені тобою "120 000 НОВИХ квартир" - це приблизно 6 мільярдів доларів за поточним курсом. Мінімуми переказів 5.4 мільярда в 2009 (глобальна криза), 6.5 в 2014 (початок москальської агресії), 7.9 в 2025, або навіть 7.0 екстраполяція на 2026 (а не 2022, чому - здогадайся сам). В середньому це майже 9 мільярдів доларів в рік, яких цілком вистачить щоб викупити всі вказані квартири, а на здачу - ще принаймі половину згаданих автомобілів.
Ну і заодно - щодо дискусій з приводу демографії: Щойно запропонував кільком ШІ оцінити зміни в демографії за статистикою переказів та іншою інформацією яку ШІ вважають релевантною. Grok/Gemini/GPT надали +/- одинакові висновки:
Кумулятивно за 2022–2025 рр. 1,5–2 млн українців повністю припинили перекази саме через возз’єднання сімей.
Обґрунтоване припущення: 0,7–1,2 млн українців (переважно чоловіки 30–50 років та молоді сім’ї) повністю припинили перекази через остаточне рішення не повертатися.
Тобто 2-3 мільйони саме працездатних та працюючих зараз закордоном українців - або евакуювали свої сім"ї, або працьовита молодь - які вже розірвали всі зв"язки з Україною і повертатись не збираються. Китайський DeepSeek схоже заблокований сайтом minfin, тому для оцінки використовував інші джерела - але висновок по суті той самий:
Обґрунтоване припущення: 1,6–1,9 млн українців припинили робити перекази саме тому, що евакуювали своїх найближчих родичів.
600–900 тисяч українців припинили робити перекази тому, що на 100% вирішили ніколи не повертатися.
Сили оборони України провели унікальну операцію, під час якої за допомогою безпілотників та наземних роботизованих комплексів (НРК) вдалося взяти під контроль позицію ворога без участі піхоти. Про це заявив президент Зеленський, підкресливши, що окупанти здалися в полон саме роботам. За словами глави держави, операція завершилася без жодних втрат з українського боку, що стало історичним прецедентом у цій війні. https://ua.news/ua/war-vs-rf/ukrayinski ... -okupantiv
С 1 мая 2026 года на московии могут быть полностью отменены пенсии. Об этом заявил президент московии хутин: «Хотелось бы подчеркнуть, чтобы кацапня уже сейчас, заранее, подготовились к отмене выплаты пенсий. Многие люди уверены, что государство им чего-то должно. Но это не так. Государство не резиновое. Пусть люди сами заблаговременно рассчитывают, на что они будут жить в старости».