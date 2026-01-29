Далеко не все проблемы "технічні". А "певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами" это вообще не проблема. Во-первых, как вы сами правильно пишете, "їх не так багато". Во-вторых среди экономически активного населения через 35 лет их вообще практически нет, т.к. они фактически не жили в СССР, а если и остались какие-то детские воспоминания, то только о последних годах Союза периода развала. Проблемой это является только для вас и будивельника. Да, ещё для prodigy. Подозреваю, что национал-радикалы представляют для ЕС гораздо бОльшую проблему. Получить ещё одну орбановскую Венгрию им вряд ли хочется.[/quote]
вони жили або в школу ходили, але вата в голові засіла від їх батьків, і вони цю нелюбов до України навіть не скривають. Яніна Соколова піднімає питання мови(в закладах, в публічній сфері і де інде)-мої спостереження, що українською в Одесі розмовляє 1-2%, це факт Так, вас в кафе запитають українською, але навіть проміж себе офіціанти спілкуються російською. Українська мова як була, та залишилась мовою села(з великим відчаєм визнаю). Навіть діти 9-11 років біля мого мешкання розмовляють виключно російською.
я кожного дня читаю коменти на ФБ і бачу, що націоналістів-патріотів один на 30 і коментують (переважно) або жінки у віці 55-60, або чоловіки у віці 65+ про вік маю тільки догадуватись по фото(бо профілі у всіх закриті)
пишуть 99,9% російською -при ссср Одеса мала великий флот 300 пасажирських суден на 1990р всього було 320 суден (30 пасажирських, з яких більшість у віці 25+років) -Одеса возвращайся в родную гавань куди в мордор? -Маринеско багато зробив для Одеси і що саме він зробив крім того що навчався у ОМУ
люди і близько не розуміють , що 20% суден, які були закуплені у 1985-1990рр власником виявився Совкомфлот(Москва), а ЧМП -тільки мав ці судна в операторстві не сперечаюсь, що флот розпродали швидко(менше 10 років) -за борги, борги часто створювали фіктивно (я про це писав років 10 тому і потім), спеціально не гасили борт (скажімо 50 тис. дол) а накопичували до 250-300 і потім на аукціоні судно замість 2млн дол. продавали за 800тисяч(гасили борги, судові витрати, юристи)-в залишку "рыбья чещуя"
тому ваші страхи націоналістів залишаються страшилками
1. Одесса не вся Украина. 2. Если вы признаёте, что Одесса в массе говорит по-русски (Харьков тоже), то, может, этот факт надо признать и не считать их неполноценными гражданами Украины? И привести законы в соответствие с реальностью? А Янина Соколова имеет полное право "піднімати питання мови" и заботиться о развитии украинского языка, только не надо делать это силой. И дать возможность и право людям говорить на родном для них языке. Понимаю, что вы можете слушать очень длинные видео Солонина, но Дацюка вы смотреть не будете. А вообще, вам ещё не надоело "мовне питання"? Сомневаюсь, что в Одессе (так же, как и в Харькове) много русскоязычных, которые мечтают о присоединении к РФ. А если их не будут считать "неполноценными гражданами", то будет ещё меньше.
P.s. Если вы сами пишете, что "українською в Одесі розмовляє 1-2%, це факт", то вряд ли в 2014 эти 1-2% сумели предотвратить образование какой-нибудь "Одесской народной республики" и "победили" 98-99% русскоязычных. Так же, как и в Харькове. Наверное, стоит всё же признать, что против этого в массе своей были и русскоязычные. Если это не так, то выводы надо делать намного более грустные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 16 кві, 2026 13:52, всього редагувалось 1 раз.
а хто їх вважає неповноцінними громадянами? окрім ЛАДа щось більше ніде такого не бачу. й роблю інший висновок - оці всі розмови про утиски "язика" дуже перебільшені...
й? жодної проблеми не вказали - тобто бачимо, що корупція - це головна проблема для вступу. а ні, забув популізм. в ЄС енергоносії дешевше собіварті населенню не продають. проблем дві - корупція та популізм. в Польщі останнього не було, було важко при переході, але без популізму...
Одну указал. Но вы сделали вид, что не увидели. В 90-е у нас было, возможно, важче, чем в Польше. И продолжалось дольше. Но вот результаты... ...
ви серйозно вважаєте, що націоналісти проблема для ЄС? так вони в кожній країні є - й що? Орбан був проблемою, бо в першу чергу був корумпований автократ. Мадяр теж націоналіст так до відома...
то все, дві проблеми на вашу думку для вступу в ЄС - корупція та націоналісти?..
Вот в сегодняшних новостях:
Минкульт вывел из реестра памятников бюст Жуковскому в Харькове, сообщили активисты проекта «Деколонизация. Украина».
«Это позволяет его демонтировать хоть сегодня. Кстати, теперь возникает вопрос и о переименование одноименного проспекта. Какое название ему следовало бы дать?», — написали деколонизаторы.
Согласно приказу министерства культуры, в регионе также из реестра памятников вывели трактор ВТЗ №37-02 в селе Кручик и могилу героя социалистического труда М. И. Сметаны на Валковщине.
Напомним, ранее активисты проекта «Деколонизация. Украина» обновили список ТОП-100 памятников на территории Украины, которые нужно демонтировать. Среди них – ряд объектов в Харькове и области.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/04/16/byust-zhukovskomu-v-harkove-teper-mozhno-snesti-dekolonizatory/ Там ещё много. Опять памятник Высоцкому, бюст Жуковскому, мурал с изображением Гагарина и бюст с ним. Вроде, никто из них в поддержке "СВО" и вообще в каких-то антиукраинских действиях и выступлениях не был замечен. А уж Гагарин... Мы, вроде, гордимся тем, что мы "космическая держава". Так должны были бы гордиться тем, что принимали участие в полёте в космос первого человека, и гордиться им, а не требовать снести бюст. Счастливые люди, более серьёзных проблем у них нет.
Посмотрим, как будет вести себя Мадьяр. Сегодня-то он ради денег ЕС (уж очень нужны) согласился "разрешить" кредит ЕС нам. А что он будет делать завтра, посмотрим. Нужны ли ЕС ещё такие члены, от которых можно добиться выполнения совместных согласованных решений только ради дотаций? Да и, вообще, члены, которые постоянно будут требовать и нуждаться в дотациях? Польша, кстати, если не ошибаюсь, до сих пор их периодически получает. Я бы на их месте сильно подумал. И вопрос к вам. Сегодня есть смысл осуждать этот вопрос в условиях, когда далеко не только Венгрия, но и многие другие не горят желанием принимать Украину в ЕС в ближайшем будущем? Или просто поговорить?
Человек, говоривший с рождения лет 40 и отказавшийся от родного языка, щось там не бачить. Не буду вспоминать о Фарион, о принятых законах, ещё много о чём, но почитайте хотя бы некоторые посты будивельника. Так что засуньте ваши висновки куда подальше. Вы признаёте проблему только тогда, когда она уже вам на голову упала. Любую. Пока вас жареный петух не клюнет, вы все проблемы отрицаете.
тобто аргументів немає? то й не будемо обговорювати. не треба тільки підтримувати інших казкарів, своєї позиції у вас немає.
нас не бажають приймати, бо ми не відповідаємо багатьом умовам саме через нашу корупцію й популізм. над цим звісно треба працювати...
кондратій не хватить, коли я скажу, що й зараз інколи розмовляю російською? в приватних розмовах розмовляйте, як хочете - якщо подужаєте ще щось, окрім російської. он ви на форумі спокійно розмовляєте на "язике" - є проблеми?
тому не треба ВИГАДУВАТИ проблеми там, де їх немає.
ЛАД написав:Мне почему-то порой кажется, что донаты это больше для очистки совести и самооправдания тех, кто в тылу. Возможно, ошибаюсь. Конечно, даже небольшая помощь лишней не бывает.
Отже Є 10 млн мобпридатних , з них 2+ млн пройшли (пройдуть через ЗСУ ) , ще 1 млн отримав офіційну броню ( мій молодший її має , хоча МІЙ варіант економічного бронювання типу 20000 грн/місяць , для Держави був би вигідніший від того варіанту за який мій молодший отримав бронь), ще 1 млн (+/-) активних донатерів (організаторів донатів) , тому хто б щоб не казав, а при поставці 3 особами( дві жінки і мій старший) з назвою Благодійний Фонд приблизно від 5 млн грн щороку гуманітарки ( яка у випадку закупівлі через ОФІЦІЙНІ структури) коштувала б 15-20 млн грн щороку - цю діяльність я також БУДУ вважати більш доцільною ніж діяльність 10 млн загальна-2 млн ЗСУ-1 млн броня-1 млн волонтери=6 млн осіб , які не приписані до жодної вище означеної категорії. І так, донати це крім всього іншого (матеріальна допомога комусь) ще й моральне задоволення того хто це робить , бо тоді поясніть мені Чим мій старший з його безкоштовною працею по отриманні/обробці/доставці кінцевому споживачу - відрізняється від тих 6 млн які шукають лайно в задниці?