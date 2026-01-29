Додано: Вів 14 кві, 2026 08:09

ЛАД написав: Украина имела развитую многоотраслевую промышленность.

Ключевые факты о состоянии «Ростсельмаша» (2025-2026):

Убытки и долги: За 2025 год завод получил чистый убыток в 5,2 млрд рублей.

Кризисные меры: В 2025 году сообщалось о режиме экономии, остановке производственных линий и сокращении около 2000 сотрудников.

Причины: Основными факторами стали высокие кредитные ставки, снижение спроса на технику, высокие пошлины на экспорт зерна и повышение цен на сырье.

ЛАД, ви досі живете в ілюзорному світі і не бажаєте сприймати реальністьвам подобається бачити себе в середині 60-70хх, коли була коротка відлига і СССР мав певні технічні досягнення (Гагарін у космосі, відбудова країни після руїн Другої світової), але ви не концентруєте увагу, що ця країна (совок) була людожерна з першого дня існування (більше 20млн населення загноблено сукупно: голод 1919-21 годомор 32-33, репресії ГУЛАГу 1930-1950, боротьба з космополітами, справа лікарів , знищення українського письменництва і багато чого можна згадати), але для вас в підручнику історії(кпрс) все покривається єдиною фразою "були незначні перегиби на місцях, лес рубят -щепки летят".ось якби ваша родина була заслана на 25 років до Сибіру, чи в Казахстанські степи і ви не отримали ВО, то по іншому сприймали "перегиби на місцях"Українська промисловість була великою частиною впк ссср, ви що думаєте, "червоні директори" українських мега заводів не намагались підтримувати зв'язки і мати ринки збуту продукції? Намагались, і самотужки їздили до москви і міністри кучмовські їздили також(так само як міністри Лукашенко), але з самого 1992р росіяни дали зрозуміти, що співпраця не відокремлена від політичної підтримки рф у всіх напрямках. Білорусь здалась і стала однією з областей федерації. Україна вибрали шлях до незалежності, шлях не закінчено, боротьба досі триває.(тому Україна мовчала і про 1чеченську і про 2 чеченську, нуль критики на офіційному рівні)Українські заводи не мали ринку збуту з самого початку, навіть такі як Херсонський комбайновий, чи ЗАЗ, ЛАЗ.сьогодні в рф сільгосп техніка на 99% китайська (бо дешева і навіть якісніша за російську. Головний виробник с/г продукції «Ростсельмаша» на межі банкротства, КАМАЗ і ВАЗ зупинились, тримались так довго завдяки мільярдним субсидіям (за рахунок нафтовим прибутків)Довгі роки булипо ЧМП (яке втратилопонад 320 суден), по суднобудівним заводам Миколаїва і срз Одеси і Чорноморська, про занепад портів(який почався у 2014р з втратою транзитних вантажів з рф/Казахстану/Узбекистану, доля яких у 2013р була 30-35% у обороті)наведу Польщу, як яскравий приклад: зупинили судно будівництво і добичу вуглю за директивою ЄС, поляки переорієнтувались, хоч профспілки тиснули і погрожували масовими страйками. Сьогодні ввп Польщі 1трлн, це успіх і прогрес.