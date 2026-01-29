ЛАД написав:Shaman Простите, каждый раз забываюсь и начинаю вам отвечать, хотя давно понятно, что это бессмысленно и бесполезно. Вы разводите флуд и выкручиваетесь как уж на сковородке. Да ещё с личными выпадами - "дали копняка". Я уже писал, что от завода с 12 тыс. работников очень быстро осталось 2 с нищенской зарплатой, а потом и вообще ничего, завод ликвидирован. На ХТЗ было тысяч 30, сокращали очень быстро - десятки тысяч. Вы можете писать - "дали копняка" и издеваться над людьми, которые проработали на заводах годами, а то и десятилетиями. Хамство и лицемерие не имеет границ. Когда очень толковый и грамотный зампотех крупного цеха вынужден был пойти реализатором на базар...
ви залиште СВОЇ особисті накиди, в тому числі на мене - й ніхто вас чіпати не буде. з приводу копняка - я ж теж працював на цих підприємствах. в 90ті роки з заводів пішли підприємливі, які побачили перспективи (й багато хто піднявся), а також коли звільняли тисячами - кого звільняли - тих, хто приносив менше користі. добре, ви були крутим зампотехом, але чомусь керівництво так не вважало...
Я не знаю, насколько жёстко "обладнання ХТЗ було налаштоване виробляти лише коробку Т-150" и насколько сложно было бы его переналадить. Сильно подозреваю, что вы этого тоже не знаете. Но, конечно, легче просто ликвидировать завод.
ви знаєте один факт - ВИ не знаєте. а ваші підозри й припущення дуже часто помилкові завод якщо хто й хоче ліквідувати - то це держава. його дуже довго реанімували, але схоже кінець настає...
Можете флудить дальше, но против фактов не попрёшь - Украина имела развитую многоотраслевую промышленность. Теперь не имеет. Всё, что ещё осталось - это металлургия. Имела квалифицированных рабочих, привычных к заводам - теперь не имеет. Имела науку и учёных - не скажу точно, может быть ещё что-то осталось.
срср мав велику промисловість - яка в умовах розвалу виявилася неконкурентноспроможною, а багато що працювало лише в межах срср. той же ХТЗ випускав до 50 т тракторів на рік. така кількість просто не потрібна в межах України...
можна згадувати, як воно було, - але розпад срср мав свої наслідки, й це було об'єктивно... але хтось живе спогадами...
А колоссальные успехи в с/х - мы с вами уже когда-то обсуждали. Благодаря тому, что во второй половине 00-ых нашли потребителей - Китай, Египет, Испания и у них был высокий спрос, экспорт кукурузы резко вырос и превысил экспорт пшеницы. В начале 00-ых уступал даже ячменю. Конечно, в этом заслуга агрохолдингов. Но здесь вложения ниже, чем в промышленности, и гораздо быстрее окупаются.
обговорювали - так коли ви визнаєте успіхи України в цій області? досі ж не визнали й знайшли покупців, й впровадили сучасні технології, й сучасну техніку... розвиток припав взагалі на весь сектор харчової промисловості. окремий приклад - виробництво соняшникової олії - а це доволі складне виробництво, просто може ви цього не знаєте. але чомусь харчову промисловість, як й взагалі легку не вважаєте промисловістю - у вас в голові лише важка промисловість.
В результате агрохолдинги укрепились и разбогатели (не вчера), но что-то развитие промышленности от этого не ускорилось. Промышленность продолжала сокращаться. Так что можете продолжать рассказывать о "построении развитого капитализма в светлом будущем" И предъявлять претензии мне. Хотя с бОльшим основанием их можно предъявить вам. Сегодня вы работаете в промышленности. И "успешно развиваете" её.
які претензії до вас? ви що за часів срср нічого для промисловості не робили, ні після розвалу срср.
чому скорочується промисловість - тут багато факторів, обговорювати їх треба не з вами. але те, що в розумієте - еенергія для промисловості н має коштувати дорожче ніж для населення. а ви ж проти цього? з заводів треба не податки брати, а створювати умови - але це теж не розуміють. Гепи не дадуть заводам розвиватися - бо там нічого не працює без відкату...
в чому згоден - влада має створювати умови, вона цим не займається. бо в нас влада більше займається популізмом, а в суспільстві існують ідеї, що кляті капіталісти мають за все платити - схоже ж на ваші погляди? звідки стільки негативу до Будівельника? скажете, що він торгує - торгувати теж важливо, а у вас більше класова ненависть до тих, хто може заробити.
ЛАД написав:... И второе. Для любого завода нужен рынок сбыта его продукции. Советские заводы работали на огромный Советский союз + страны СЭВ. После развала Союза и ликвидации СЭВ рынки сбыта скукожились и производственные цепочки разорвались. Это только 2 важных момента. Были и ещё.
оце вже є розуміння ситуації...
И ещё. Тут позавчера очень активно обсуждали были или нет конфликты в Украине. Но, к сожалению, понимание конфликта местными специалистами ограничилось исключительно вопросом языка. О том, что конфликт между промышленным юго-востоком и аграрным западом был значительно шире, эти специалисты даже не задумываются.
розкрийте, що це за конфлікт? промисловий Схід знищив не аграрний Захід, а такі собі православні руські ракети та бомби. до війни на промисловому Сході все було не так погано.
P.s. И да, бесплатная приватизация была потому, что не было капиталов, достаточных для выкупа активов. И их не было и в Польше, и в других бывших соцстранах.
були гроші на Заході. ви ж перший ЛАД були проти продажу західним компаніям. користуючись цим, деякі ділки такі змогли ЗАДЕШЕВО приватизувати активи. коли дозволили землю продавати?...
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 14 кві, 2026 12:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Shaman Послушайте, что в вашем предыдущем повідомленні было аргументом, с которым можно спорить или соглашаться? То, что податок на землю захмарний вже був до війни, могу согласиться. Но, во-первых, это не единственное, от чего зависит развитие промышленности, хотя, конечно, важно. Во-вторых, вы не разбирались, почему он такой высокий? Наверно, не потому, что мэр встал утром не с той ноги и захотел установить такой налог. Городу тоже нужны деньги, а откуда их взять? Может быть, слишком много забирают в госбюджет и городу приходится увеличивать местные налоги, чтобы выжить?
насправді ви не знаєте, захмарний податок чи ні... ви просто не володієте темою... якраз я розбирався - й ви майже вгадали - так саме встановили, й потім не схотіли зменшувати. я вже мовчу, що питання по землі в Харкові без хабаря взагалі не вирішувалось - тут Гепа був дуже ефективним менеджером. Гепі так дуже потрібні гроші. але працююча промисловість генерує набагато більше грошей для міста - але не відразу.
И развал заводов в Харькове не был связан с захмарним податком на землю. "Серп и Молот", велозавод, ХАЗ, ХТЗ, ... накрылись медным тазом не из-за этого.
ви самі написали - втрата ринків збуту, неефективність. ви чомусь взагалі не кажете про вплив китайського виробництва - а цей фактор теж мав місце. й чималий вплив.
Все остальные ваши "аргументы" просто слова, которыми вы пытаетесь обосновать невозможность развития нашей промышленности и бессмысленность - "до нападу Раші ми все одно не підготувалися, ми країни різного рівня". Из этого не следует, что готовиться не надо, а надо полностью рассчитывать на снаряды из Европы, США или ещё откуда-то. Хоть что-то надо производить самим. "чому ми й хотіли жити в Європі, а не в світі, де права залежать від розміру" - и пусть нас защищает Германия? А если бы нам удалось вступить только в ЕС, а не в НАТО, они бы нас защищали больше, чем сегодня? Или мы перенеслись бы куда-то в другое место на шарике и РФ стала дальше от нас? Бросьте вы, будьте хоть немного честным. Вы в компании с буливельником годами доказывали мне, что наше будущее с/х, а теперь, после слов Буданова концепция поменялась, якось невдобно стало?
покажіть, де я обгрунтовую неможливість розвитку промисловості. навпаки, я кажу, що все можливо (ба більше з'являються нові виробництва, просто ви про них не знаєте). а саме ви розповідаєте, що в Україні немає перспектив. все згадуєте, як воно було колись. а треба думати, як воно має бути
ЛАД написав:ДИСБАЛАНС пенс. фонда как был, так и остался. Просто сначала его пытались гасить за счёт высокого ЕСВ 42%, потом ЕСВ уменьшили до 22%, а дефицит ПФ стали гасить напрямую из госбюджета, т.е. просто за счёт других налогов.
Не так Дефіцит ПФ був і до зменшення ЄСВ, і так само гасився з інших доходів бюджету- податків чи позик. Зменшення ЄСВ трохи пожвавило детінізацію. Динаміку дефіциту треба розглядати окремо, але все не так лінійно, як ви пишете
А я хоть слово написал о том, что при налоге 42% дефицита ПФ не было? Хоть вы не перекручивайте мои слова. Проблема с ПФ, действительно, существует. И серьёзная. Но она никак не связана с обвинениями будивельника, что якобы "ЛАД проел советские заводы".
Простите, сколько вам лет? В 90-е вы, по-моему, явно не "працювали на цих підприємствах". А, в лучшем случае, учились в вузе. И о зампотехе я писал не о себе. И вы это хорошо могли бы знать из нашего общения в личке в те времена, когда вы ещё вели себя более-менее прилично. А наиболее підприємливі занялись бизнесом ещё в Союзе после принятия закона о кооперативах.
Хотите сказать, что вы знаете? Вы работали на ХТЗ? Или просто поговорить? Никто завод не реанимировал. Его просто передавали из рук в руки, от одного хозяина другому. И кінець не настає, а вже давно настав.[
Можете флудить дальше, но я чуть выше как раз об этом написал. Но "экономист" не может себе представить , что можно было бы сохранить рынки сбыта и после развала Союза, если бы у руководства всех республик (РФ в т.ч.) хватило ума, а не оголтелого желания прибрать в свои липкие ручки всё "своё" Остальное у вас флуд и приписывание мне того, чего я никогда не говорил. Например, того, что якобы я считаю, что ээ "для промисловості має коштувати дорожче ніж для населення".
Это розуміння ситуації у меня было, когда вы ещё пешком под стол ходили.
Простите, вы дурачок или притворяетесь? О развале промышленности говорили очень давно. И мы с вами спорили об этом тоже, по-моему, до войны. Может быть, ошибаюсь и разговоры были не с вами. Но точно были. И промышленность развалена уже очень давно.
А это вы откуда взяли? Очередная ложь? Или брехня, если вам это слово больше нравится.