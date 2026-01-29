Додано: Вів 14 кві, 2026 12:05

ЛАД написав: Shaman

Простите, каждый раз забываюсь и начинаю вам отвечать, хотя давно понятно, что это бессмысленно и бесполезно.

Вы разводите флуд и выкручиваетесь как уж на сковородке.

Да ещё с личными выпадами - "дали копняка". Я уже писал, что от завода с 12 тыс. работников очень быстро осталось 2 с нищенской зарплатой, а потом и вообще ничего, завод ликвидирован. На ХТЗ было тысяч 30, сокращали очень быстро - десятки тысяч. Вы можете писать - "дали копняка" и издеваться над людьми, которые проработали на заводах годами, а то и десятилетиями. Хамство и лицемерие не имеет границ. Когда очень толковый и грамотный зампотех крупного цеха вынужден был пойти реализатором на базар...

Я не знаю, насколько жёстко "обладнання ХТЗ було налаштоване виробляти лише коробку Т-150" и насколько сложно было бы его переналадить. Сильно подозреваю, что вы этого тоже не знаете. Но, конечно, легче просто ликвидировать завод.

Можете флудить дальше, но против фактов не попрёшь - Украина имела развитую многоотраслевую промышленность. Теперь не имеет. Всё, что ещё осталось - это металлургия. Имела квалифицированных рабочих, привычных к заводам - теперь не имеет. Имела науку и учёных - не скажу точно, может быть ещё что-то осталось.

А колоссальные успехи в с/х - мы с вами уже когда-то обсуждали. Благодаря тому, что во второй половине 00-ых нашли потребителей - Китай, Египет, Испания и у них был высокий спрос, экспорт кукурузы резко вырос и превысил экспорт пшеницы. В начале 00-ых уступал даже ячменю. Конечно, в этом заслуга агрохолдингов. Но здесь вложения ниже, чем в промышленности, и гораздо быстрее окупаются.

В результате агрохолдинги укрепились и разбогатели (не вчера), но что-то развитие промышленности от этого не ускорилось. Промышленность продолжала сокращаться. Так что можете продолжать рассказывать о "построении развитого капитализма в светлом будущем"

И предъявлять претензии мне.

Хотя с бОльшим основанием их можно предъявить вам. Сегодня вы работаете в промышленности. И "успешно развиваете" её.

ви залиште СВОЇ особисті накиди, в тому числі на мене - й ніхто вас чіпати не буде. з приводу копняка - я ж теж працював на цих підприємствах. в 90ті роки з заводів пішли підприємливі, які побачили перспективи (й багато хто піднявся), а також коли звільняли тисячами - кого звільняли - тих, хто приносив менше користі. добре, ви були крутим зампотехом, але чомусь керівництво так не вважало...ви знаєте один факт - ВИ не знаєте. а ваші підозри й припущення дуже часто помилковізавод якщо хто й хоче ліквідувати - то це держава. його дуже довго реанімували, але схоже кінець настає...срср мав велику промисловість - яка в умовах розвалу виявилася неконкурентноспроможною, а багато що працювало лише в межах срср. той же ХТЗ випускав до 50 т тракторів на рік. така кількість просто не потрібна в межах України...можна згадувати, як воно було, - але розпад срср мав свої наслідки, й це було об'єктивно... але хтось живе спогадами...обговорювали - так коли ви визнаєте успіхи України в цій області? досі ж не визналий знайшли покупців, й впровадили сучасні технології, й сучасну техніку... розвиток припав взагалі на весь сектор харчової промисловості. окремий приклад - виробництво соняшникової олії - а це доволі складне виробництво, просто може ви цього не знаєте. але чомусь харчову промисловість, як й взагалі легку не вважаєте промисловістю - у вас в голові лише важка промисловість.які претензії до вас? ви що за часів срср нічого для промисловості не робили, ні після розвалу срср.чому скорочується промисловість - тут багато факторів, обговорювати їх треба не з вами. але те, що в розумієте - еенергія для промисловості н має коштувати дорожче ніж для населення. а ви ж проти цього? з заводів треба не податки брати, а створювати умови - але це теж не розуміють. Гепи не дадуть заводам розвиватися - бо там нічого не працює без відкату...в чому згоден - влада має створювати умови, вона цим не займається. бо в нас влада більше займається популізмом, а в суспільстві існують ідеї, що кляті капіталісти мають за все платити - схоже ж на ваші погляди? звідки стільки негативу до Будівельника? скажете, що він торгує - торгувати теж важливо, а у вас більше класова ненависть до тих, хто може заробити.