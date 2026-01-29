Додано: Вів 14 кві, 2026 14:40

ЛАД написав: Или откуда взялись капиталы Ахметова, Коломойского, Порошенко да и ваш? Или всё это из воздуха появилось? Или откуда взялись капиталы Ахметова, Коломойского, Порошенко да и ваш? Или всё это из воздуха появилось?

Хочеш поговорити про капіталиМожемоТільки ти будеш серед програвшихНе хочу бути адвокатом олігархів. але просто нагадаюДля 51 млн українців - якось малувато пару мільярдів доларів які приватизували ці олігархи..Одне робоче місце на ЗАХОДІ коштує від 10 000 і до безмежності (навіть 100 000 доларів-не межа)Станом на сьогодніРобоче місце в магазині має вартість десь 10000 доларів (5 робочих місць)Робоче місце таксиста (яке складається не тільки з машини , а й пункта зарядки , ремзони) також від 15000 доларів( ще 8 з яких ЗАРАЗ тільки чотири зайняті, інші працівники на фронтіі це з нуля який я від тебе отримав.Так отчи передав совок на 25 млн працюючого населення - на 250 млрд доларів робочих місць?Не передав - то йди і не свисти про велич совка і про те що тобі також щось передалиЄдине що ПЕРЕДАВ совок-це на 300 млрд доларів житла... і те було ПОДІЛЕНО між населенням і ти як я розумію свою часточку вхопив і приватизував.Так щовсе що ти зробив в совку*-ти ж і забрав у вигляді житла.Тепер про мій капіталТи скільки разів був у відпустці на протязі своїх 35 років роботи?35 місяців з еквівалентом 1000 доларів в місяць витрачав на себе коханого....А я був 5 разів...Різниця в 35 *1000 - 5* 1000 = 30000 - сам побачиш?Ти скільки з своїх 160-220 рублів відкладав щомісяця на майбутнє? 5-10 рублів і за 35 років мав капіталу на 2000 -3000 рублів?А я відкладав 20% від заробленого -вкладаючи в свій бізнес...Еквівалент порахувати?20% від 160 = 32 це 50% від мінімалки в союзі..Тобто35 років *12 місяців * 4300(8600 мінімалка в Україні)+ 35 000 доларів зекономлених на відпустках=1,8 млн грн+1,4млн грн = 3,2 млн грн.....А тепер додай прибуток на капітал35 років * 10% ( 3,2 млн/2 )=5,6 млнІ сьогодні в мене 10 +/-То якМоже ти голодранець не тому що я тебе обдирав, а тому