Додано: Вів 14 кві, 2026 14:04
ЛАД написав:
Проблема с ПФ, действительно, существует. И серьёзная.
Но она никак не связана с обвинениями будивельника, что якобы "ЛАД проел советские заводы".
Серьозно ?
Поясними мені
1 Прийшов 1991 рік...
Чи були в України, як НОВОСТВОРЕНОЇ Держави обовязки виплачувати пенсії громадянам СРСР ?
Не було
2 Чи передала СРСР, разом з пенсіонерами , щось що могло згенерувати пенсії тих пенсіонерів яких совок передав?
Не передав совок, бо він ТОМУ і розвалився ЩО САМ платити не мав чим.
При чому РОЗВАЛИВСЯ він не тільки в Україні, ті ж ніжки Буша прекрасно як гуманітарка заходили і годували педерацію.
І тому ті хто працював в Україні і отримував 5 доларів - повинен був заробити 7 , щоб 2 віддати совковим пенсіонерам, які ніби не винуваті що все що будувалось в совку-совком і просралось
але які чомусь замість того щоб бути вдячним за те що їх прийняли голодранцями ... але годували
вимагають чогось до себе більшого
не ясно
Хто повинен вимагати
а хто повинен дякувати за те що його не кинули голодним
-
budivelnik
Додано: Вів 14 кві, 2026 14:27
budivelnik написав: ЛАД написав:
Проблема с ПФ, действительно, существует. И серьёзная.
Но она никак не связана с обвинениями будивельника, что якобы "ЛАД проел советские заводы".
Серьозно ?
Поясними мені
1 Прийшов 1991 рік...
Чи були в України, як НОВОСТВОРЕНОЇ Держави обовязки виплачувати пенсії громадянам СРСР ?
Не було
2 Чи передала СРСР, разом з пенсіонерами , щось що могло згенерувати пенсії тих пенсіонерів яких совок передав?
Не передав совок, бо він ТОМУ і розвалився ЩО САМ платити не мав чим.
При чому РОЗВАЛИВСЯ він не тільки в Україні, ті ж ніжки Буша прекрасно як гуманітарка заходили і годували педерацію.
Украина не правопреемница УССР?
Если нет, то надо было всё отдать РФ, которая объявила себя правопреемницей СССР.
Причём "всё" это именно всё
.
Всё вооружение, весь флот (и военный, и гражданский), все самолёты, право собственности на все предприятия.
Но поскольку Украина, вопреки вашим представлениям, правопреемница УССР, она на вполне законных основаниях всё это оставила в своей собственности, но и должна была взять на себя обязательства по выплате пенсий своим гражданам, которыми были признаны все граждане, прописанные в Украине.
И всё это имущество "могло згенерувати пенсії тих пенсіонерів яких совок передав". И "генерувало". Только не пенсии. Или откуда взялись капиталы Ахметова, Коломойского, Порошенко да и ваш? Или всё это из воздуха появилось?
И ни в одной стране не слышал упрёков в сторону пенсионеров в том, что они нахлебники и попрёков куском хлеба.
ЕШБ это что-то совершенно уникальное.
ЛАД
Додано: Вів 14 кві, 2026 14:32
ЛАД написав:
... Или откуда взялись капиталы Ахметова, Коломойского, Порошенко да и ваш
? Или всё это из воздуха появилось?
можна лише вкрасти, заробити капітал неможливо.
та й Порошенко Рошен в тому вигляді, як зараз не отримав - тоді цю фабрику не дуже купувати хотіли...
а чого це в нас немає економіки, чого ніхто не хоче бути звичайним підприємцем?
совок не вивести, лише пустеля, лише 40 років...
Shaman
Додано: Вів 14 кві, 2026 14:34
ЛАД написав:
...
И ни в одной стране не слышал упрёков в сторону пенсионеров в том, что они нахлебники и попрёков куском хлеба.
ЕШБ это что-то совершенно уникальное.
претензії не до того, що нахлібники, а що деякі
розповідають, що хліб не такий - й в колодець плюють, й руку кусають
й головне розповідають це тим, хто наповнює пенсійний фонд - а до тих, хто на це поклав великий чи не дуже великий - до тих претензій немає...
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 14 кві, 2026 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Додано: Вів 14 кві, 2026 14:40
ЛАД написав:
Или откуда взялись капиталы Ахметова, Коломойского, Порошенко да и ваш? Или всё это из воздуха появилось?
Хочеш поговорити про капітали
Можемо
Тільки ти будеш серед програвших
Не хочу бути адвокатом олігархів. але просто нагадаю
Для 51 млн українців - якось малувато пару мільярдів доларів які приватизували ці олігархи..
Одне робоче місце на ЗАХОДІ коштує від 10 000 і до безмежності (навіть 100 000 доларів-не межа)
Станом на сьогодні
Робоче місце в магазині має вартість десь 10000 доларів (5 робочих місць)
Робоче місце таксиста (яке складається не тільки з машини , а й пункта зарядки , ремзони) також від 15000 доларів( ще 8 з яких ЗАРАЗ тільки чотири зайняті, інші працівники на фронті
і це з нуля який я від тебе отримав.
Так от
чи передав совок на 25 млн працюючого населення - на 250 млрд доларів робочих місць?
Не передав - то йди і не свисти про велич совка і про те що тобі також щось передали
Єдине що ПЕРЕДАВ совок-це на 300 млрд доларів житла... і те було ПОДІЛЕНО між населенням і ти як я розумію свою часточку вхопив і приватизував.
Так що
все що ти зробив в совку*-ти ж і забрав у вигляді житла.
Тепер про мій капітал
Ти скільки разів був у відпустці на протязі своїх 35 років роботи?
35 місяців з еквівалентом 1000 доларів в місяць витрачав на себе коханого....
А я був 5 разів...
Різниця в 35 *1000 - 5* 1000 = 30000 - сам побачиш?
Ти скільки з своїх 160-220 рублів відкладав щомісяця на майбутнє? 5-10 рублів і за 35 років мав капіталу на 2000 -3000 рублів?
А я відкладав 20% від заробленого -вкладаючи в свій бізнес...
Еквівалент порахувати?
20% від 160 = 32 це 50% від мінімалки в союзі..
Тобто
35 років *12 місяців * 4300(8600 мінімалка в Україні)+ 35 000 доларів зекономлених на відпустках=1,8 млн грн+1,4млн грн = 3,2 млн грн.....
А тепер додай прибуток на капітал
35 років * 10% ( 3,2 млн/2 )=5,6 млн
І сьогодні в мене 10 +/-
То як
Може ти голодранець не тому що я тебе обдирав, а томучого дурний- бо бідний
чого бідний- бо дурний ?
budivelnik
Додано: Вів 14 кві, 2026 15:35
Shaman написав:
чому скорочується промисловість - тут багато факторів, обговорювати їх треба не з вами. але те, що в розумієте - еенергія для промисловості н має коштувати дорожче ніж для населення. а ви ж проти цього? з заводів треба не податки брати, а створювати умови - але це теж не розуміють. Гепи не дадуть заводам розвиватися - бо там нічого не працює без відкату...
в чому згоден - влада має створювати умови, вона цим не займається. бо в нас влада більше займається популізмом, а в суспільстві існують ідеї, що кляті капіталісти мають за все платити - схоже ж на ваші погляди? звідки стільки негативу до Будівельника? скажете, що він торгує - торгувати теж важливо, а у вас більше класова ненависть до тих, хто може заробити.
Трохи історії.
Ми живемо в глобальному світі, тому глобально-стратегічно.
Людству потрібні були продукти, людство розвивало с.г.
Людству потрібні пром. товари, людство розвивало промисловість.
Сьогодні людству потрібні ідеї. Які заводи Ви хочете для цього збудувати?
Технічно по Україні.
А назвіть ті промислові продукти, які, на Вашу думку, будуть мати конкурентні переваги (і які саме), якщо їх виготовити саме в Україні
vt313
Додано: Вів 14 кві, 2026 15:40
budivelnik написав:
Так от
чи передав совок на 25 млн працюючого населення - на 250 млрд доларів робочих місць?
Не передав - то йди і не свисти про велич совка і про те що тобі також щось передали
Єдине що ПЕРЕДАВ совок-це на 300 млрд доларів житла... і те було ПОДІЛЕНО між населенням і ти як я розумію свою часточку вхопив і приватизував.
Звичайно передав, і значно більше.
Інша справа, як цим скористатися. Скористатися не вийшло. Вірніше, не так як хотілося б.
vt313
Додано: Вів 14 кві, 2026 15:45
vt313 написав: budivelnik написав:
Так от
чи передав совок на 25 млн працюючого населення - на 250 млрд доларів робочих місць?
Не передав - то йди і не свисти про велич совка і про те що тобі також щось передали
Єдине що ПЕРЕДАВ совок-це на 300 млрд доларів житла... і те було ПОДІЛЕНО між населенням і ти як я розумію свою часточку вхопив і приватизував.
Звичайно передав, і значно більше.
Інша справа, як цим скористатися. Скористатися не вийшло. Вірніше, не так як хотілося б.
1 Покажіть мені пальцем в ті робочі місця які мали вартість в 1991 році 250 млрд доларів.....
Так , були споруди , в яких стояли технологічні лінії, які МОГЛИ випускати продукцію по ціні продажу вищій ніж вартість енергоресурсів які використовувались для випуску цієї продукції.
Тому
По БАЛАНСУ - це була якась БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ і можливо вона навіть була 250млрд..
А от по можливості використання її вартість була МІНУС , бо для того щоб стати ефективною в неї треба було вкласти якийсь капітал....якого у всій Україні не було навіть 10% від необхідного.
2 Якщо вони були -поясніть тоді чому ми їх просто не розпродали?
Чому виявилось що працюючих тільки металургійні комбінати і ГОК
+ через 10 років виявилось що починають працювати ще агрохолдинги....
budivelnik
Додано: Вів 14 кві, 2026 15:48
ЛАД написав:
Справедливости ради это не космічні технології, а применение космических достижений в быту.
До речі, зацініть.
Інформації мало, але якщо це той самий UAirlaunch, то крутіше Артеміди вийшло.
rbc.ua/rus/news/taemni-operatsiyi-gur-ukrayina-dvichi-uspishno-1775819491.html
fler сегодня уже давала эту ссылку.
Не стал комментировать, но заметка не очень грамотная, поэтому вызывает сомнения.
Чтобы не расписы
Не здивуюся, якщо вильоти в суборбітальний простір - це пуски польских С-200.
sashaqbl
Додано: Вів 14 кві, 2026 15:57
budivelnik написав:
1 Покажіть мені пальцем в ті робочі місця які мали вартість в 1991 році 250 млрд доларів.....
В мене немає машини часу.
Але було передано 50 ГВт електрогенерації.
Електрична, транспортна, інформаційна інфраструктура.
Інфраструктура для освіти, медицини, науки,... з підготовленими кадрами.
Ну і різні економічні об'єкти, якісь цінні, якісь не дуже, в цьому не розібратися.
Все це значно більше ніж 250 млрд.
vt313
