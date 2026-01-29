|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 14 кві, 2026 20:21
flyman написав: vt313 написав: flyman написав:
це коли стипендія у вузі була $5? а середня з.п. в Києві $30?
Я не дуже добре пам'ятаю. Але реальний курс був значно вище офіційного.
А по якому рахувалось те ВВП?
в мішках картоплі
Мішок картоплі 92-93 еквівалент середньомісячної зарплати. Чого і дачі були на піку затребуваності. Але і можливості тоді були унікальні для перерозподілу за рахунок інфляції. Хто попав в течію, створював колосальні статки з 0, та і просто певна активність давала можливість нормально так заробити навіть торгуючи насінням соняшника на базарі. Так що по різному ті часи можна згадувати.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7325
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 1166 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: Вів 14 кві, 2026 20:21
vt313 написав: _hunter написав:
Но возникает неприятный вопрос: сколько таким темпом расти со 150ти до 600?
Зараз 200. І війна. Жодних прогнозів.
В нас є те, що поляки вже пройшли. Дуже низький рівень цін на комунальні послуги.
Так отож. А при этом Мотовиловцу поручили план на три года придумать...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11885
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 14 кві, 2026 20:31
flyman написав:
але з допомогою/кредитами партнерів в півбюджета
Можливо.
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 кві, 2026 20:40
Ну, попереджали ж...
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5524
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 кві, 2026 21:25
prodigy написав: Shaman написав:
а чого це в нас немає економіки, чого ніхто не хоче бути звичайним підприємцем?
багато з тих хто хотів, вже передумали
яскравий приклад: десь у 1999-2002 р турецькі шкіряні туфлі на 7 км коштували 50грн (при курсі 5), це 10-11 дол ( в Туреччині оптом з фабрики закупали по 5дол, +1 дол взятка митникам,+2дол доставка морем на судні, виходило 8дол (тобто 20% профіт на 100тис. пар), цифри умовні
десь у 2005р змінилась влада з Кучми на Ющенко, поміняли митників(приїхав новопризначений начальник чи з Києва, чи Харкова, а може з Донецька)
місцеві митники його не знають, схемами не діляться, то він каже-весь товар буду розмитнювати я сам особисто (тобто несіть мені всі декларації, і я буду дивитись, як ви (митники Одеси) нараховуєте мито, акциз і тд.
І ціна на туфлі стала 200грн (тобто 38дол), а в чому проблема? та новий митник примусив всіх платити повну суму розмитнення, а не взятку, це тривало не довго, коли до нього звернулись люди з 7км і домовились, ціна не повернулась на 50грн, а стала 150 (щось такі державі стало перепадати, але не все що за законом)
капитан, поскольку именно в тот период(97-00) мы параллельно с джинсами летом(март-август) торговали и обувью и как раз с Турции, я так скажу - вы некачественно звездите как жириновский(или врёте как пьяный боцман)
Да, расстаможка пары в коробке была в районе 2.5-3уе.
Но за пять и кожаный туфель да под костюм или хотя бы самые задрипанные штаны купить...В Стамбуле...
Может это был детский/женский сандалик на резиновой подошве(шоб пятки быстрей горели) 35-39размера, да не в Стамбуле, а в Хомсе/Дамаске, а то и в Тунисе, и из сыромятной(та что при переувлажнении дубеет, линяет и корёжится) козлиной(не обувной) кожи?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5831
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 377 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 кві, 2026 21:31
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Справедливости ради это не космічні технології, а применение космических достижений в быту.
До речі, зацініть.
Інформації мало, але якщо це той самий UAirlaunch, то крутіше Артеміди вийшло.
rbc.ua/rus/news/taemni-operatsiyi-gur-ukrayina-dvichi-uspishno-1775819491.html
fler сегодня уже давала эту ссылку.
Не стал комментировать, но заметка не очень грамотная, поэтому вызывает сомнения.
Чтобы не расписы
Не здивуюся, якщо вильоти в суборбітальний простір - це пуски польских С-200.
Не здивуюся чому завгодно, дуже підозрюю, що щось ще з радянських запасів, але навряд чи С-200 - швидкість ракети малувата.
Можливо, помиляюсь.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39793
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 14 кві, 2026 22:09
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, почему сократилась именно тепловая генерация.
Украине при сильном сокращении промышленности не требуется столько эл-энергии, сколько производилось в УССР.
Поэтому выработку стали сокращать.
Но стоимость выработки эл-энергии на уже построенных эл-станциях явно ниже на ГЭС и АЭС, чем на ТЭС. А остановить и при необходимости снова запустить значительно проще ТЭС.
Так что совершенно понятно, почему сокращалась выработка именно на ТЭС. В результате у нас очень низкая доля выработки эл-энергии на ТЭС, они, в основном, используются как маневренные мощности.
Так что арифметика, да ещё основанная на потолочных данных, тут не работает.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 39793
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 14 кві, 2026 22:20
ЛАД написав:
Так что арифметика, да ещё основанная на потолочных данных, тут не работает
Ти приклад про видобуток вугілля, витрати електрики для видобутку і розмір генерації з видобутого -прочитав?
А прочитане зрозумів?
А те що це було написано щоб пояснити
Так, совок передав Україні якусь кількість ТЕС...які по балансу щось коштували -але були економічно нафік нікому не потрібні...
То чи можна передачу цих ТЕС зараховувати в актив України....
От передам я тобі який небудь ролс-ройс з витратами 100 літрів на 100 км... і заявлю що це вся твоя і твоїх внуків пенсія..
Ти погодишся з такою постановкою питання? Адже ролс-ройс коштує точно більше ніж все що ти отримаєш за пять життів....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28422
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 3014 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
