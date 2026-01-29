Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Опрос был на тему бездомности, насколько критична эта проблема и увеличилась ли она благодаря войне. Я сначала решил, что это о людях, которые потеряли жильё - разрушено или осталось в оккупации. Но первые же вопросы вызвали у меня сомнения и я начал уточнять, правильно ли я понимаю термин "бездомность".

Бездомність буває різна:
Ночують під тином.
За даними NGL.media, майже 46 тисяч українських держслужбовців «декларують бездомність» упродовж щонайменше двох років, за останній рік таких посадовців було понад 64 тисячі.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/deklar ... 99783.html
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 16:48

Интересная беседа, но чересчур длинная.
Мне сначала попались shorts, но вставить в форум не получается.
На всякий случай дам просто ссылки - https://www.youtube.com/shorts/JiHBnFC9VE8, https://www.youtube.com/shorts/ry9YyZNLd34

Вся беседа (последние полчаса можно не смотреть, там общие рассуждения, не относящиеся к сегодняшнему дню):
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 16:51

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Опрос был на тему бездомности, насколько критична эта проблема и увеличилась ли она благодаря войне. Я сначала решил, что это о людях, которые потеряли жильё - разрушено или осталось в оккупации. Но первые же вопросы вызвали у меня сомнения и я начал уточнять, правильно ли я понимаю термин "бездомность".

Бездомність буває різна:
Ночують під тином.
За даними NGL.media, майже 46 тисяч українських держслужбовців «декларують бездомність» упродовж щонайменше двох років, за останній рік таких посадовців було понад 64 тисячі.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/deklar ... 99783.html

Бывает и такое. :)
Поэтому я и просил девочку уточнить.
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 17:06

В Пакистане будут приостанавливать подачу электроэнергии примерно на два часа по вечерам, чтобы снизить стоимость электроэнергии на фоне продолжающейся войны с Ираном, которая еще больше осложняет энергоснабжение страны.

В заявлении правительства, опубликованном в среду, говорится, что спрос значительно возрастает в период с 17:00 до 1:00 ночи, отчасти из-за сокращения выработки гидроэлектроэнергии. Возможный дефицит придется покрывать за счет ископаемого топлива, которое подорожало после войны с Ираном, нарушившей потоки и ввергнувшей регион в энергетический кризис.

Управление нагрузкой в ​​критический период позволит предотвратить значительное повышение цен на электроэнергию для домохозяйств. Правительство поручило распределительным компаниям информировать потребителей о любых плановых отключениях и избегать незапланированных перебоев в электроснабжении.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-15/pakistan-plans-two-hours-of-daily-power-outage-to-curb-prices
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 17:15

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что беспилотники являются приоритетом для Украины в борьбе с российским вторжением, и усилил британскую поддержку, пообещав направить в этом году в истерзанную войной страну 120 000 беспилотников.

Выступая на заседании Украинской контактной группы по обороне, Хили заявил, что в этом году пакет мер по обеспечению беспилотниками будет подкреплен военной поддержкой в ​​размере 3 миллиардов фунтов стерлингов (4,1 миллиарда долларов), а также замороженными российскими активами, которые Великобритания может разблокировать. Он также пообещал предоставить Киеву тысячи артиллерийских снарядов.

«Мы знаем, что Украине наша помощь нужна прежде всего в одной жизненно важной области — это беспилотники», — сказал Хили. «Беспилотники, которые будут охватывать весь спектр задач: от нанесения ударов на большие расстояния и атак до наблюдения и морских операций: все они проверены в боях и внесут свой вклад в способность Украины отразить российское нападение».

Хотя Хили заявил, что Великобритания также направит Украине «тысячи» зенитных ракет, его замечания свидетельствуют о том, что союзники Украины считают расширение использования более дешевых и универсальных беспилотников решающим фактором успеха на поле боя.

Министр обороны Германии Борис Писториус в своем вступительном слове к группе заявил, что Германия и Украина создали еще одно совместное предприятие по производству беспилотников средней и большой дальности. «Мы также предоставим еще 300 миллионов евро (354 миллиона долларов) на поддержку закупки беспилотников большой дальности украинского производства», — добавил Писториус.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте , со своей стороны, определил три «главных приоритета» для Украины: противовоздушная оборона, беспилотники и боеприпасы увеличенной дальности.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-15/uk-pledges-120-000-drones-for-ukraine-calling-it-priority
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 17:16

  budivelnik написав:вистарчило зрозуміти про які два варіанти йдеться..
Я писав не про варіанти БІЗНЕСУ
я писав про варіанти СВІТОГЛЯДУ

Та было бы что там "вистарчило" :lol: - просто решил не коментировать ну совсем откровенный бред. Но если народ требует... - хомячек в колесе/ослик с морковкой/... - пашут как угорелые. А толку? :wink:
В качестве "доказательства" ТЕОРЕМЫ - алкомаркет/такси.
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 17:20

Основные выводы от Bloomberg AI
- Президент Владимир Путин поручил правительственным чиновникам объяснить причины замедления российской экономики, несмотря на его настойчивые заявления о необходимости предотвращения спада.
- Путин заявил, что валовой внутренний продукт России в январе и феврале сократился на 1,8% в совокупности, и призвал чиновников разработать конкретные меры по стимулированию экономического роста.
- Согласно данным Министерства финансов, дефицит государственного бюджета России в первом квартале текущего года увеличился до 4,6 триллиона рублей, превысив целевой показатель в 3,8 триллиона рублей на весь год.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-15/putin-demands-officials-explain-why-russian-economy-is-slowing
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 17:30

В Индии, крупнейшем в мире покупателе азотного удобрения, развернулась напряженная борьба за тендер на поставку мочевины, в ходе которого предложения приблизились к 1000 долларов за тонну. Это стало еще одним свидетельством того, как война с Ираном приводит к резкому росту цен на это питательное вещество для сельскохозяйственных культур.
Согласно данным Green Markets, до начала войны цены на мочевину из стран Ближнего Востока, которые обычно являются крупным мировым поставщиком для Индии, составляли 490 долларов за тонну. Последние предложения примерно вдвое превышают спотовые уровни до начала конфликта.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-15/india-gets-fertilizer-offers-near-1-000-as-war-stokes-costs
