Можно ежедневно писать многостраничные посты. пропагандируя ЕШБ и проповедуя прописные истины, но от этого ЕШБ не становится правильной, а прописные истины и так давно известны. Но Буданов говорит про "виживання держави", а вы начинаете доказывать, что "експорт готової продукції з високою доданою вартістю" это далёкая перспектива, достижимая... через сколько десятилетий? Я понимаю, что для вас важнее быть "первым парнем на деревне" и входить в "5% лучших людей" и вас вполне устроит Украина в границах Львовской области с населением... неважно с каким населением. "Меньше народу - больше кислороду", при этом "ВВП на душу увеличится". Это ваши взгляды, имеете на них право. Но это не значит, что эти взгляды верны и все должны быть с ними согласны. Я вас очень редко и довольно мягко оскорблял, исключительно в ответ. И как-то писал, что вы заслуживаете уважения за ваш труд и ваши достижения. Но, к сожалению, ваше уважение распространяется только на самого себя, остальных вы не уважаете ни на каплю. У вас почти нет постов без хамства и оскорблений. Если вы думаете, что от этого ваши посты и взгляды становятся убедительнее, то вы явно ошибаетесь. Я ни разу не выступал против вашего права излагать свои взгляды. Я их критиковал (имею право), но ни разу не требовал вас за них забанить и выгнать с форума. Вы же ставите перед собой именно эту задачу и гордитесь тем, что выгнали детройта. Хотя сомневаюсь, что он ушёл их-за ваших нападок, скорее, просто надоело и стало не интересно на форуме. Здесь уже почти не с кем нормально разговаривать. Вместо того, чтобы обсуждать сегодняшние проблемы, вы предпочитаете проклятия в адрес давно не существующего "совка" и издевательства над собственными родителями, которые, думаю, честно работали в то время для того, чтобы вырастить вас. А вы сегодня доказываете, что они были дураками и ничего не оставили следующим поколениям. Вы подняли своё личное благосостояние. Довольно успешно. Но для подъёма экономики страны и роста благосостояния народа вы не сделали ничего. Посмотрим, как оценят ваши внуки ваш вклад в строительство независимой Украины. И да, можете не переводить стрелки на меня, доказывая, что я тоже ничего не сделал для подъёма Украины. Но я этого и не утверждаю. К сожалению, в этом отношении похвастать ничем особо не могу. Работал исключительно на себя. Хотя какую-то пользу принёс, но, как по мне, явно недостаточную.
КOVALENKO В кремлі схоже зараз є мінімум 3 сценарії щодо війни. Один з них передбачає спробу поступового замороження протистояння.
Перший сценарій ворога - продовження війни щонайменше до 2028 року. Зараз росіяни роблять ставку на цьогорічну весняно-літню спробу штурмових дій. Сам сценарій війни до 2028 року не є реальним без мобілізації в рф у майбутньому.
Другий сценарій - "дрейф" до припинення вогню та заморожування війни. Для цього в росії пропагандисти вже формують наратив, за яким диктатор путін був погано проінформований про ситуацію на фронті, а війна «зайшла в тупик через дії генералів, які брехали».
Третій сценарій - продовження війни проти України з паралельним переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року. Це можуть бути агресивні дії проти країн Балтії. На цьому тлі в рф проштовхують законопроєкт, який дозволяє використовувати армію в інших країнах для "захисту громадян росії".
У випадку з країнами Балтії Кремль може піти на атаки дронами та залучення невеликих ДРГ по 20 осіб, які проникатимуть на території цих держав для певних операцій. Також у цій звʼязці інформаційно вже піднімається тема воєнних заводів на території країн НАТО, які «становлять загрозу рф».
Звісно, що це лише окремі плани, які можуть бути далекими від реальних обставин як на полі бою, так і у геополітиці.
ДУБАЙ, 16 апреля (Reuters) - Переговорщики от США и Ирана снизили амбиции в отношении всеобъемлющего мирного соглашения и вместо этого стремятся к временному меморандуму, чтобы предотвратить возобновление конфликта, сообщили агентству Reuters два иранских источника. .......Иран, который годами сталкивался с разрушительными санкциями США, хочет заключить меморандум, предусматривающий разморозку Вашингтоном части иранских фондов в обмен на разрешение прохода большего количества судов через пролив, заявил высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса.
Источник, проинформированный Тегераном, заявил в среду, что Иран может разрешить судам свободно проходить через оманскую сторону Ормузского пролива без риска нападения в соответствии с предложениями, выдвинутыми в ходе переговоров с США , при условии заключения прочного соглашения. .........Западный дипломат заявил, что ядерная проблема «остается одним из главных препятствий». По данным иранских источников, если будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта, у обеих сторон, как ожидается, будет 60 дней на переговоры по окончательному соглашению, для чего потребуется участие экспертов и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). ..........Западный дипломат заявил, что ядерная проблема «остается одним из главных препятствий». По данным иранских источников, если будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта, у обеих сторон, как ожидается, будет 60 дней на переговоры по окончательному соглашению, для чего потребуется участие экспертов и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). ..........иранские источники сообщили о наличии признаков возможного компромисса. Один из источников заявил, что, хотя Иран не готов отправлять весь свой высокообогащенный уран за границу, часть его может быть отправлена в третью страну.
ВАШИНГТОН, 16 апреля (Reuters) - Американские официальные лица проинформировали некоторых своих европейских коллег о том, что поставки некоторых ранее заключенных контрактов на поставку оружия, вероятно, будут отложены, поскольку война с Ираном продолжает истощать запасы вооружений, сообщили три источника, знакомые с ситуацией. Источники, говорившие на условиях анонимности, поскольку переписка не была публичной, заявили, что это затронет ряд европейских стран, в том числе страны Балтии и Скандинавии.
МОСКВА, 16 апреля (Reuters) - В четверг Кремль предпринял необычный шаг, публично признав резкую критику властей со стороны известного блогера, заявив, что ведется работа по решению ряда проблем, выявленных влиятельной личностью в социальных сетях Викторией Боней. Боня, хорошо известная в России благодаря своим появлениям в реалити-шоу и других программах, имеет огромное количество подписчиков в социальных сетях, а ее видеообращение к президенту Владимиру Путину на этой неделе посмотрели более 20 миллионов раз и поставили более 1 миллиона лайков в Instagram. В своем видеообращении Боня, проживающая за пределами России, заявила, что поддерживает Путина, но отметила, что чиновники не говорят ей правду о реальных проблемах страны, о страданиях российского народа и о том, как сильно коррумпированные чиновники притесняют его, так что в будущем это может привести к взрыву. «Знаете, в чем риск? — сказала она. — Люди перестанут бояться, их словно зажали в сжатом пружинном блоке, и однажды этот блок вырвется наружу». ........«Люди вас боятся», — сказала она Путину. «Между людьми и вами огромная стена», — добавила она, обвинив региональных губернаторов, правительственных чиновников и законодателей в том, что они не говорят Путину правду о происходящем. ..........Представление о Путине как о «хорошем царе», дезинформированном злонамеренными чиновниками, не ново, и критики Кремля предположили, что обращение Бони могло быть скоординировано с властями, чтобы дать людям почувствовать, что их проблемы обсуждаются и решаются в преддверии парламентских выборов, которые состоятся позже в этом году. ..........Боня заявила, что инициатива публичного обращения к Путину была исключительно её собственной и что она действовала от имени российского народа.
БАМЕНДА, Камерун, 16 апреля (Reuters) - Папа Лев резко раскритиковал лидеров, тратящих миллиарды на войны, и заявил, что мир «раздирается горсткой тиранов». Это необычайно резкое заявление было сделано в Камеруне в четверг, спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп атаковал его в социальных сетях. Лев, первый папа римский в США, также осудил лидеров, которые использовали религиозную риторику для оправдания войн, и призвал к «решительной смене курса» на встрече в крупнейшем городе англоязычных регионов Камеруна, где тлеющий конфликт, начавшийся почти десять лет назад, унес тысячи жизней. «Военные мастера делают вид, что не понимают, что для разрушения достаточно лишь мгновения, но зачастую целой жизни недостаточно, чтобы всё восстановить», — сказал понтифик. «Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, но ресурсы, необходимые для исцеления, образования и восстановления, нигде не находятся». .........Архиепископ Кентерберийская Сара Маллалли, духовный лидер 85 миллионов англикан по всему миру, заявила в четверг, что она поддерживает Папу Римского в его «мужественном призыве к царству мира». Выступая в англоязычном городе Баменда, понтифик также резко раскритиковал лидеров, которые использовали религиозные темы для оправдания войн. «Горе тем, кто манипулирует религией и самим именем Бога ради собственной военной, экономической и политической выгоды, погружая священное во тьму и мерзость», — сказал он. «Это мир, перевернутый с ног на голову, эксплуатация Божьего творения, которую должна осудить и отвергнуть каждая честная совесть».
ВАШИНГТОН, 16 апреля (Reuters) - В четверг вступило в силу десятидневное перемирие между Ливаном и Израилем, и президент Дональд Трамп заявил, что следующая встреча между Соединенными Штатами и Ираном может состояться в выходные, что усилило оптимизм по поводу возможного завершения войны с Ираном . .........«Посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, мы очень близки к заключению сделки с Ираном», — заявил он журналистам у Белого дома. ..........«Сейчас у нас очень хорошие отношения с Ираном, как бы трудно в это ни было поверить. И я думаю, это результат примерно четырех недель бомбардировок и очень мощной блокады». ........Дипломатический источник сообщил, что ключевой пакистанский посредник, командующий армией Асим Мунир, прибыл в Тегеран в среду и добился прорыва в «сложных вопросах», хотя Тегеран заявил, что судьба его ядерной программы еще не решена. Трамп заявил, что соглашение откроет Ормузский пролив. Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что поездка Мунира вселила большую надежду на второй раунд переговоров и продление режима прекращения огня, но отметил, что по ядерной программе сохраняются принципиальные разногласия. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что войска готовы возобновить боевые действия, если соглашение не будет достигнуто.