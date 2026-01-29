Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 00:44

Папа разошёлся.
БАМЕНДА, Камерун, 16 апреля (Reuters) - Папа Лев резко раскритиковал лидеров, тратящих миллиарды на войны, и заявил, что мир «раздирается горсткой тиранов». Это необычайно резкое заявление было сделано в Камеруне в четверг, спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп атаковал его в социальных сетях.
Лев, первый папа римский в США, также осудил лидеров, которые использовали религиозную риторику для оправдания войн, и призвал к «решительной смене курса» на встрече в крупнейшем городе англоязычных регионов Камеруна, где тлеющий конфликт, начавшийся почти десять лет назад, унес тысячи жизней.
«Военные мастера делают вид, что не понимают, что для разрушения достаточно лишь мгновения, но зачастую целой жизни недостаточно, чтобы всё восстановить», — сказал понтифик.
«Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, но ресурсы, необходимые для исцеления, образования и восстановления, нигде не находятся».
.........Архиепископ Кентерберийская Сара Маллалли, духовный лидер 85 миллионов англикан по всему миру, заявила в четверг, что она поддерживает Папу Римского в его «мужественном призыве к царству мира».
Выступая в англоязычном городе Баменда, понтифик также резко раскритиковал лидеров, которые использовали религиозные темы для оправдания войн.
«Горе тем, кто манипулирует религией и самим именем Бога ради собственной военной, экономической и политической выгоды, погружая священное во тьму и мерзость», — сказал он.
«Это мир, перевернутый с ног на голову, эксплуатация Божьего творения, которую должна осудить и отвергнуть каждая честная совесть».
https://www.reuters.com/world/europe/pope-leo-hold-peace-meeting-cameroon-amid-trump-attacks-2026-04-16/
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 00:56

ВАШИНГТОН, 16 апреля (Reuters) - В четверг вступило в силу десятидневное перемирие между Ливаном и Израилем, и президент Дональд Трамп заявил, что следующая встреча между Соединенными Штатами и Ираном может состояться в выходные, что усилило оптимизм по поводу возможного завершения войны с Ираном .
.........«Посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, мы очень близки к заключению сделки с Ираном», — заявил он журналистам у Белого дома.
..........«Сейчас у нас очень хорошие отношения с Ираном, как бы трудно в это ни было поверить. И я думаю, это результат примерно четырех недель бомбардировок и очень мощной блокады».
........Дипломатический источник сообщил, что ключевой пакистанский посредник, командующий армией Асим Мунир, прибыл в Тегеран в среду и добился прорыва в «сложных вопросах», хотя Тегеран заявил, что судьба его ядерной программы еще не решена. Трамп заявил, что соглашение откроет Ормузский пролив.
Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что поездка Мунира вселила большую надежду на второй раунд переговоров и продление режима прекращения огня, но отметил, что по ядерной программе сохраняются принципиальные разногласия.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что войска готовы возобновить боевые действия, если соглашение не будет достигнуто.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hopes-middle-east-peace-grow-israel-discusses-lebanon-ceasefire-2026-04-16/
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 05:57

  ЛАД написав:
Коментуючи питання міграції, Буданов наголосив, що жоден українець не повернеться додому "просто так". Ключовими факторами для відновлення людського капіталу є створення робочих місць та безпекове середовище.

"Маємо відкинути усі ілюзії. Ніхто не повернеться просто так. Люди чекають реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя", - зазначив керівник ОП.

Буданов додав, що виживання держави у війні на виснаження залежить від переходу до експорту готової продукції з високою доданою вартістю.

На його думку, саме економічна стабільність стане магнітом для повернення людей.
https://www.rbc.ua/rus/news/maemo-vidkinuti-ilyuziyi-budanov-nazvav-umovi-1776272310.html
Буданов, пожалуй, поумнее местных "экономистов" и ЕШБ не освоил.


ЛАД, я в 2022 году бросал много ссылок о том, сколько в Черниговской области разрушила Россия производств продукции з высокой добавочной стоимостью, которая экспортировалась

Ты тогда сделал вид, что ничего всего этого нет - ни разрушений, ни производства, ни экспорта

PS. Ты ещё об уважении заговорил. встал в третью позицию )

PPS. К тебе у меня давно нет уважения и ты это знаешь )
pesikot
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Генштаб підтвердив удар по нафтопереробному заводу "Туапсинський"
"Уражено нафтопереробний завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарський край, РФ. Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік. Підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об’єкті", - сказано у повідомленні.
...
Стверджується, що внаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ. Після влучань зафіксовано сильну пожежу. Додатково було уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е


"Азов" заявив про початок дронової блокади Донецька (відео)
Всі логістичні шляхи навколо Донецька перебувають під дроновим контролем Сил оборони України. Про це повідомляє в Telegram 1-й корпус Нацгвардії "Азов".

Зазначається, що пілоти ударних БПЛА полюють на російську логістику в дальній операційній зоні - дрони тримають під контролем всі логістичні шляхи навколо Донецька.
pesikot
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
але хоч трохи самоповаги треба мати? а так суцільна брехня та особисті накиди нічого доброго вам не дадуть :lol: й ти так й не зрозумів, що не треба на інших накидати, щоб назад не поверталося ;)

Самоповагу я маю.
А вот вы уважение (и не только моё) уже давно утратили.
И если вы вопрос "когда пойдёте на фронт?" воспринимаете как "особистий накид" и даже оскорбление, то ничего другого вы не заслуживаете.
Первостатейный ухилянт.
С глубоким неуважением, ЛАД.

повага таких як для мене це було неповага до себе.

ти вже кілька повідомлень пишеш саме про мене - я ж кажу, обговорювати щось предметне ти не можеш сам, все потрібно щоб за тебе хтось розжував, а ти процитуєш. від тебе ми чуємо лише особисті образи.

питання ти мені задаєш по-хамські - процитуй його, не ховайся, й все буде зрозуміло. тому вибач - відповідати на таке - себе не поважати. я й так багато часу на тебе витрачаю, бо ти шкідливі думки свідомо просуваєш. сам невдаха по життю, й хочеш щоб інші були такі самі. оце совкова ідея - всі в лайні, але ніхто не виборсається... але свою сім'ю відправив до Німеччини - добре, хоч німці дадуть твоїм трохи пожити по-людські...

тому дідусь, пій пігулки - й відчепись від мене. й думки свої совкові тут не демонструй, всі притомні люди на форумі розуміють, хто ти є ;)

upd а коли потрібні цифри, ЛАД звертається до ШІ, й потім звідти копіює, навіть якщо це повна маячня :lol: як з собівартістю єє
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 17 кві, 2026 07:51, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
католиків та протестантів ми почули... а що там гундяй каже? или "єто другое"? але деякі бовдури все одно не розуміють, навіщо потрібна УКРАЇНСЬКА православна церква... "какая разніца"
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 07:46

  ЛАД написав:
місцеві економісти якраз думають, як це робити... а дехто лише розповідати вміє - от колись. але колись ці дехто теж лише розповідали, й особисто нічого в житті не зробили...
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 4004
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 5763
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 272003
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

