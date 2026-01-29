БАМЕНДА, Камерун, 16 апреля (Reuters) - Папа Лев резко раскритиковал лидеров, тратящих миллиарды на войны, и заявил, что мир «раздирается горсткой тиранов». Это необычайно резкое заявление было сделано в Камеруне в четверг, спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп атаковал его в социальных сетях. Лев, первый папа римский в США, также осудил лидеров, которые использовали религиозную риторику для оправдания войн, и призвал к «решительной смене курса» на встрече в крупнейшем городе англоязычных регионов Камеруна, где тлеющий конфликт, начавшийся почти десять лет назад, унес тысячи жизней. «Военные мастера делают вид, что не понимают, что для разрушения достаточно лишь мгновения, но зачастую целой жизни недостаточно, чтобы всё восстановить», — сказал понтифик. «Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, но ресурсы, необходимые для исцеления, образования и восстановления, нигде не находятся». .........Архиепископ Кентерберийская Сара Маллалли, духовный лидер 85 миллионов англикан по всему миру, заявила в четверг, что она поддерживает Папу Римского в его «мужественном призыве к царству мира». Выступая в англоязычном городе Баменда, понтифик также резко раскритиковал лидеров, которые использовали религиозные темы для оправдания войн. «Горе тем, кто манипулирует религией и самим именем Бога ради собственной военной, экономической и политической выгоды, погружая священное во тьму и мерзость», — сказал он. «Это мир, перевернутый с ног на голову, эксплуатация Божьего творения, которую должна осудить и отвергнуть каждая честная совесть».
ВАШИНГТОН, 16 апреля (Reuters) - В четверг вступило в силу десятидневное перемирие между Ливаном и Израилем, и президент Дональд Трамп заявил, что следующая встреча между Соединенными Штатами и Ираном может состояться в выходные, что усилило оптимизм по поводу возможного завершения войны с Ираном . .........«Посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, мы очень близки к заключению сделки с Ираном», — заявил он журналистам у Белого дома. ..........«Сейчас у нас очень хорошие отношения с Ираном, как бы трудно в это ни было поверить. И я думаю, это результат примерно четырех недель бомбардировок и очень мощной блокады». ........Дипломатический источник сообщил, что ключевой пакистанский посредник, командующий армией Асим Мунир, прибыл в Тегеран в среду и добился прорыва в «сложных вопросах», хотя Тегеран заявил, что судьба его ядерной программы еще не решена. Трамп заявил, что соглашение откроет Ормузский пролив. Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что поездка Мунира вселила большую надежду на второй раунд переговоров и продление режима прекращения огня, но отметил, что по ядерной программе сохраняются принципиальные разногласия. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что войска готовы возобновить боевые действия, если соглашение не будет достигнуто.
Коментуючи питання міграції, Буданов наголосив, що жоден українець не повернеться додому "просто так". Ключовими факторами для відновлення людського капіталу є створення робочих місць та безпекове середовище.
"Маємо відкинути усі ілюзії. Ніхто не повернеться просто так. Люди чекають реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя", - зазначив керівник ОП.
Буданов додав, що виживання держави у війні на виснаження залежить від переходу до експорту готової продукції з високою доданою вартістю.
На його думку, саме економічна стабільність стане магнітом для повернення людей.
"Уражено нафтопереробний завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарський край, РФ. Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік. Підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об’єкті", - сказано у повідомленні. ... Стверджується, що внаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ. Після влучань зафіксовано сильну пожежу. Додатково було уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е
