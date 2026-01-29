RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17467174681746917470
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 08:26

Это что же такое получается? - 60 лярдов, которые местный теоретик уже посчитал - тоже "под угрозой"? :roll:
США повідомили європейських партнерів про затримки із постачанням зброї

Договори щодо яких були укладені раніше, ймовірно, затримаються на тлі війни в Ірані, повідомляє Reuters.

Йдеться про поставки в межах програми Foreign Military Sales (FMS). Затримки торкнуться країн в Балтики та Скандинавії. Йдеться про різні типи боєприпасів, як для наступальних, так і для оборонних операцій.

Наразі не відомо, чи вплине ця затримка із постачаннями зброї на ситуацію в Україні.

Reuters додає, що США фактично вичерпали запаси зброї на мільярди доларів, включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети, з моменту вторгнення росії в Україну, початку військових операцій Ізраїлю в Газі та під час війни в Ірані.
_hunter
 
Повідомлень: 11886
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 09:02

  BIGor написав:ставка на чавунно-пшеничну економіку - не зіграє.

нещодавно купив в укр. магазині в Києві булгур, знаєш яка країна походження пшениці?
Польща :lol:
пшенична економіка недопрацьовує :mrgreen:
а чавунної вже майже немає.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 503
З нами з: 21.05.23
Подякував: 40 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 09:22

Ой беда бедося )))

❗️Рейси почнуть скасовувати? Авіапального в Європі лишилося на 6 тижнів, – голова Міжнародного енергетичного агентства.
Xenon
 
Повідомлень: 5879
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 09:34

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  budivelnik написав:Навіть 5% від того що озвучив про себе я - тут не озвучив НІХТО
Звичайно не озвучили, не у всіх є комлекси Наполеона.
Я бы чуть перефразировал - мало у кого они есть.
Відсутність у людини будь-якого бажання щось зробити , а зробивши-показати зроблене щоб отримати задоволення - це СОВОК.
Пояснюю на пальцях
Без щоденної важкої праці, шансів щось отримати -НЕМА
Тому світ ділиться
На люмпенів яким всі винні
І на тих хто щось зробив...

Світ люмпенів-це страшний світ... але там жити легко , завжди є хтось гірший від тебе....
Світ ЗРОБИВШИХ-це ВАЖКИЙ світ , адже завжди є хтось , який зробив Більше від тебе...

Мені подобається світ , де є Маск і де я можу сказати що я щось зробив і зроблене показати....

А от чому Ви так боїтесь показати вами зроблене? може тому що показувати нічого ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28453
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3017 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Можно ежедневно писать многостраничные посты. пропагандируя ЕШБ и проповедуя прописные истины, но от этого ЕШБ не становится правильной, а прописные истины и так давно известны.
Давай з прописними істинами
1 ХТО розвалив СОВОК ?
Бандера-Чорновіл чи..... барабанна дріб -економіка, якою і ти в тому числі керував
2 Яка була ІДЕОЛОГІЯ совка? Вона ДОЗВОЛЯЛА багатіти і лояльно ставилась до капіталів?
Ні, вона вбивала в людях економічну ініціативу на ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ
3 Якщо п1, про те що СОВОК розвалила СОВКОВА економіка, тобто перефразувавши
Технології совка мали повищене енерговикористання в порівнянні з світом, а станки/заводи були зорієнтовані всередину і тому не могли ЗАРОБЛЯТИ випускаючи товари і продаючи їх по світовій ціні одночасно купуючи енергоносії по світовій ціні.

Отже
Отримади
Голих і голодних ладів
Розвалені заводи
Відсутність приватного капіталу
Ненависть до багатих у 99,99% членів суспільства
І от ця гремуча суміш почала якось пробувати викарабкатись..
Але для цього потрібен капітал -*а капіталу нема СОВОК зжер..
А те що не зжер - НЕ ПОВЕРНУВ
Україні не дали части в ЗВР совка мотивуючи тим що Україна не приймає участі в погашенні боргів совка
Населенню України СБЕРБАНК не повернув жодної копійки вкладів

Толму тепер прочитай мій пост про те як створюється ПЕРВИННИЙ капітал - і поясни
А як це маючи нічого -модернізувати завод (навіть якщо ти директор і головний інженер заводу і отримав 70% акцій заводу)

От і вийшло
Гроші були в розмірах з допомогою яких можна модернізовувати -в злочинців ( хоча в реалі там інша схема) і в десятка кооператорів...
От той десяток і взявши 10 заводів їх зміг модернізувати до рівня щоб вони працювали..
Алгоритм жуліків -інший....
Працювати може все, от тільки нюанс-скільки під час роботи в цього працюючого забере Держава у вигляді податків.
Я тобі приводив
В середньому Держава забирала 50%.....
Тому ЖУЛІК який НЕ ЗБИРАВСЯ платити податки , навіть на збитковому заводі-отримував прибуток. ( схема видобутку бурштину тобі в допомогу. Державне підприємство не має як розвиватись бо виконує всі вказівки держави (знімає рослинний шар , потім повертає його на місце, потім платить податки) а приватні копачі мають дикі прибутки..

Це мізер що тобі треба знати про ЕШБ

і останнє
Запитай в хантера-чи може він стати багатшим ніж є - не використовуючи ЕШБ..
От чи є в нього якийсь інший варіант
Може в тебе є - опиши варіант, коли ти людина, яка закінчила школу, має руки і те що на ній+ трошки знань - стає багатою не використовуючи алгоритм
витрачати треба менше ніж заробляєш на тривалому періоді з одночасним вкладанням різниці у власний розвиток.

При чому зверни увагу-цей алгоритм не обмежує ні галузь ні спеціальність ні кваліфікацію..... Можна працювати двірником в селі, можна СЕО в АЙ ті компанії.....
Просто ПОЧАТИ людина може тільки там де має ресурс
має на мішок насінні-починає з мішка насіння
.....
А так як МАЛО (або нічого) має БІЛЬШІСТЬ - то саме БІЛЬШОСТІ цікавий алгоритм який може допомогти цій більшості пробитись в МЕНШІСТЬ але успішних.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28453
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3017 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 10:02

І знову наративщики згадують приклади коли "недостатня потужність та незламність" послужила на благо
Фіни проти сталіна - так а шо нам тепер, здатися?? Нєнєнє, до останнього фіна!
Західні німці проти союзників - нєнєнє, лише кордони 1850року, жодних варіантів!
Південні корейці - ми не можемо залишити в окупації 200 тисяч північнокорейських громадян,там наші люди, вмремо- не всеремось.
Чехи і словаки в 1938р - краще здохнути і втратити суб'єктність! Бо карасічєк, портнік і дікіш казали, що Гітлер і так знову нападе, а Чехія і Словакія не зможе бути потім в НАТО і ЄС - тому треба виловити і кинути проти Гітлера всіх ухилянтів в Празі!
Австрійці - ми не можемо просто так торгувати територіями! Там наші ужгородські і мукачівські люди, треба закрити кордони в Альпах і кинути на фарш в бусик всіх в Цюріху. А інакше прийдуть буряти і кинуть вас на Варшаву!!!

І лише укрохуторяни зробили краще за всіх - здохли сумирно всі до одного. Але про це не написав жоден телеканал і ніхто не поставив лайк, бо не було для кого, не збереглося навіть згадки про таке плем'я в історії.
Letusrock
 
Повідомлень: 3106
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17467174681746917470
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Letusrock і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.