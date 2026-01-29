ЛАД написав:
Можно ежедневно писать многостраничные посты. пропагандируя ЕШБ и проповедуя прописные истины, но от этого ЕШБ не становится правильной, а прописные истины и так давно известны.
Давай з прописними істинами
1 ХТО розвалив СОВОК ?
Бандера-Чорновіл чи..... барабанна дріб -економіка, якою і ти в тому числі керував
2 Яка була ІДЕОЛОГІЯ совка? Вона ДОЗВОЛЯЛА багатіти і лояльно ставилась до капіталів?
Ні, вона вбивала в людях економічну ініціативу на ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ
3 Якщо п1, про те що СОВОК розвалила СОВКОВА економіка, тобто перефразувавши
Технології совка мали повищене енерговикористання в порівнянні з світом, а станки/заводи були зорієнтовані всередину і тому не могли ЗАРОБЛЯТИ випускаючи товари і продаючи їх по світовій ціні одночасно купуючи енергоносії по світовій ціні.
Отже
Отримади
Голих і голодних ладів
Розвалені заводи
Відсутність приватного капіталу
Ненависть до багатих у 99,99% членів суспільства
І от ця гремуча суміш почала якось пробувати викарабкатись..
Але для цього потрібен капітал -*а капіталу нема СОВОК зжер..
А те що не зжер - НЕ ПОВЕРНУВ
Україні не дали части в ЗВР совка мотивуючи тим що Україна не приймає участі в погашенні боргів совка
Населенню України СБЕРБАНК не повернув жодної копійки вкладів
Толму тепер прочитай мій пост про те як створюється ПЕРВИННИЙ капітал - і поясни
А як це маючи нічого -модернізувати завод (навіть якщо ти директор і головний інженер заводу і отримав 70% акцій заводу)
От і вийшло
Гроші були в розмірах з допомогою яких можна модернізовувати -в злочинців ( хоча в реалі там інша схема) і в десятка кооператорів...
От той десяток і взявши 10 заводів їх зміг модернізувати до рівня щоб вони працювали..
Алгоритм жуліків -інший....
Працювати може все, от тільки нюанс-скільки під час роботи в цього працюючого забере Держава у вигляді податків.
Я тобі приводив
В середньому Держава забирала 50%.....
Тому ЖУЛІК який НЕ ЗБИРАВСЯ платити податки , навіть на збитковому заводі-отримував прибуток. ( схема видобутку бурштину тобі в допомогу. Державне підприємство не має як розвиватись бо виконує всі вказівки держави (знімає рослинний шар , потім повертає його на місце, потім платить податки) а приватні копачі мають дикі прибутки..
Це мізер що тобі треба знати про ЕШБ
і останнє
Запитай в хантера-чи може він стати багатшим ніж є - не використовуючи ЕШБ..
От чи є в нього якийсь інший варіант
Може в тебе є - опиши варіант, коли ти людина, яка закінчила школу, має руки і те що на ній+ трошки знань - стає багатою не використовуючи алгоритмвитрачати треба менше ніж заробляєш на тривалому періоді з одночасним вкладанням різниці у власний розвиток.
При чому зверни увагу-цей алгоритм не обмежує ні галузь ні спеціальність ні кваліфікацію..... Можна працювати двірником в селі, можна СЕО в АЙ ті компанії.....
Просто ПОЧАТИ людина може тільки там де має ресурс
має на мішок насінні-починає з мішка насіння
.....
А так як МАЛО (або нічого) має БІЛЬШІСТЬ - то саме БІЛЬШОСТІ цікавий алгоритм який може допомогти цій більшості пробитись в МЕНШІСТЬ але успішних.