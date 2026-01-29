Додано: П'ят 17 кві, 2026 09:48

ЛАД написав: Можно ежедневно писать многостраничные посты. пропагандируя ЕШБ и проповедуя прописные истины, но от этого ЕШБ не становится правильной, а прописные истины и так давно известны.

Давай з прописними істинами1 ХТО розвалив СОВОК ?Бандера-Чорновіл чи..... барабанна дріб -економіка, якою і ти в тому числі керував2 Яка була ІДЕОЛОГІЯ совка? Вона ДОЗВОЛЯЛА багатіти і лояльно ставилась до капіталів?Ні, вона вбивала в людях економічну ініціативу на ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ3 Якщо п1, про те що СОВОК розвалила СОВКОВА економіка, тобто перефразувавшиТехнології совка мали повищене енерговикористання в порівнянні з світом, а станки/заводи були зорієнтовані всередину і тому не могли ЗАРОБЛЯТИ випускаючи товари і продаючи їх по світовій ціні одночасно купуючи енергоносії по світовій ціні.ОтжеОтримадиГолих і голодних ладівРозвалені заводиВідсутність приватного капіталуНенависть до багатих у 99,99% членів суспільстваІ от ця гремуча суміш почала якось пробувати викарабкатись..Але для цього потрібен капітал -*а капіталу нема СОВОК зжер..А те що не зжер - НЕ ПОВЕРНУВУкраїні не дали части в ЗВР совка мотивуючи тим що Україна не приймає участі в погашенні боргів совкаНаселенню України СБЕРБАНК не повернув жодної копійки вкладівТолму тепер прочитай мій пост про те як створюється ПЕРВИННИЙ капітал - і поясниА як це маючи нічого -модернізувати завод (навіть якщо ти директор і головний інженер заводу і отримав 70% акцій заводу)От і вийшлоГроші були в розмірах з допомогою яких можна модернізовувати -в злочинців ( хоча в реалі там інша схема) і в десятка кооператорів...От той десяток і взявши 10 заводів їх зміг модернізувати до рівня щоб вони працювали..Алгоритм жуліків -інший....Працювати може все, от тільки нюанс-скільки під час роботи в цього працюючого забере Держава у вигляді податків.Я тобі приводивВ середньому Держава забирала 50%.....Тому ЖУЛІК який НЕ ЗБИРАВСЯ платити податки , навіть на збитковому заводі-отримував прибуток. ( схема видобутку бурштину тобі в допомогу. Державне підприємство не має як розвиватись бо виконує всі вказівки держави (знімає рослинний шар , потім повертає його на місце, потім платить податки) а приватні копачі мають дикі прибутки..Це мізер що тобі треба знати про ЕШБі останнєЗапитай в хантера-чи може він стати багатшим ніж є - не використовуючи ЕШБ..От чи є в нього якийсь інший варіантМоже в тебе є - опиши варіант, коли ти людина, яка закінчила школу, має руки і те що на ній+ трошки знань - стає багатою не використовуючи алгоритмПри чому зверни увагу-цей алгоритм не обмежує ні галузь ні спеціальність ні кваліфікацію..... Можна працювати двірником в селі, можна СЕО в АЙ ті компанії.....Просто ПОЧАТИ людина може тільки там де має ресурсмає на мішок насінні-починає з мішка насіння.....А так як МАЛО (або нічого) має БІЛЬШІСТЬ - то саме БІЛЬШОСТІ цікавий алгоритм який може допомогти цій більшості пробитись в МЕНШІСТЬ але успішних.