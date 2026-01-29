budivelnik написав:

_hunter написав: Объясню и я на пальцах:

- то, что ты попал в нижние 10% экономически активного населения - перефразируя классику - "это недоработка страны". Если "достижение" на какую-нить захудалую Чехию перемасштабировать - что получится?

- я бы понял, если бы зарабатывать получалось благодаря своей уникальной экспертизе - как тот же Бетон зарабатывает передедывая за криворукими будивэльныкамы. Или, хотя бы, сам что-то уникальное в страну завозил бы. Но нет же: "Бизнес Планище Века" - берем у местного оптовика алкашку подешевле - продаем подороже. Никто, блин, до такого ни разу не додумался.

Якщо масштабувати рівень змагань по футболу серед нашого двору і рівень чемпіонату світу - то вийде що ФУТБОЛОМ займатичь не треба....Але з тисячі дворових команд вийде двадцять футболістів які зможуть війти до Збірної України і там на рівних тягатись з іншими збірними....ТомуПорівнювати різні системи -не варто ...Спеціально для тебе зроблю зауваженняЄ якийсь капітал ... і цей капітал це твій ДИПЛОМ про освіту в якому сказана на якому ти зараз рівні....Тобто розмір мого капіталу це рівень ДИПЛОМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ...для УкраїниабоДИПЛОМУ СЕРЕДНЬОЇ школи ... для ПольщіабоДИПЛОМУ Початкових класів ...для ЄС/США/Канади/Японії....Зрозумів?Так от , коли я пробую з кимось співпрацювати , то саме цей ДИПЛОМ дозволяє контрагенту (банкір/інший підприємець/інвестор) - зрозуміти як мій рівень так і перспективи співробітництва...Тепер беремо тебеВ тебе є ДИПЛОМ мого рівня?НемаєТодіВ тебе два варіантиАбо прийняти рішення що ти навіть не збираєшся лізтти в 5-10% найактивнішихАбо вивчивши мій досвід-йти моїми алгоритмами...ПСПро бажання показатиПару повідомлень тому ЛАД , звернув увагу що волонтерство це спосіб ПСИХОЛОГІЧНО себе захистити від того що ти в тилу..В цьому є частка правдиТак само як і в тому що є море людей, які ЛЮБЛЯТЬ виставляти напоказ свої досягнення...і при цьому суспільство за це цим людям навіть платить і не тільки грошима а й любовью..цеСПОРТСМЕНИ , АРТИСТИ , ВІЙСЬКОВІ ( нагороди чи знаки звання-це якрас спосіб відразу похизуватись досягненнями)ТомуАКТИВНА частина в основній своїй масі не може без суспільного обговорення її діяльності, особливо тоді коли вона все зробила не корупційними методамиТому я хизуюсь досягненнямиАхметов хизується досягненнями ШАХТАРА , бо не хоче питань навіщо він вбив Брагіна....ППСпотрібність тієї чи іншої діяльності для суспільства визначається СУМОЮ грошей які суспільство заплатило за ту чи іншу працю....Ефективність бізнесу залежить від співвідношення отриманих і збережених коштівНа цих двох алгоритмах все і базуєтьсяІ людині яка платить за хліб кожного дня по 30 грн по барабану що це плата за технологію якій 5000 років , і якщо в людини всього 30 грн і в неї буде вибір заплатити за 5джі чи хліб - вона вибере хліб і цей ЇЇ вільний вибір і покажещо для неї важливіше.