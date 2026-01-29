Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:40

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Сталін. Сталін побудував Систему(практично) і після смерті Сталіна Система почала розвалюватись.
Економіка - формально так. Економіка винувата. Але в Китаї була подібна економіка - і нічого, Китай чомусь не розвалився.

ще одна клініка - в нього теж все завдяки сталіну, це навіть не коментується.

в Китаї подібна економіка? ти взагалі чув про реформи Ден Сяопіна? :lol: чи взагалі про Дена Сяопіна? от ця людина дещо побудувала. а сталін побудував ефективну систему знищення населення..

Ти сам клініка.
Чому в СРСР не з'явився свій "Ден Сяопін"?

ти мене питаєш? не знаю. може тому, що там все робиться через .опу :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:45

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Папа разошёлся.
БАМЕНДА, Камерун, 16 апреля (Reuters) - Папа Лев резко раскритиковал лидеров, тратящих миллиарды на войны, и заявил, что мир «раздирается горсткой тиранов».
.............
«Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, но ресурсы, необходимые для исцеления, образования и восстановления, нигде не находятся».
.........Архиепископ Кентерберийская Сара Маллалли, духовный лидер 85 миллионов англикан по всему миру, заявила в четверг, что она поддерживает Папу Римского в его «мужественном призыве к царству мира».
.........
https://www.reuters.com/world/europe/pope-leo-hold-peace-meeting-cameroon-amid-trump-attacks-2026-04-16/

Ну казкар.
А в середні віки церква(Папа) тратили величезні кошти на війну і нічого. Все було нормально. Ніякий світ не перевертався з ніг на голову. :D
Зараз таких грошей і впливу у церкви немає, ось Папа і жаліє про це, а зовсім не про "жизни людей".
Дело не в "казкаре".
Практически любое движение, какое прогрессивное оно не было, когда приобретает власть, заметно меняется. Власть меняет (портит) людей, но и идеи тоже.
Одно из требований большевиков было отмена смертной казни. И они таки её отменили одним из первых декретов. Но быстро восстановили.
Точно так же и церковь.
Церковь "катакомбного" периода отличается от церкви периода расцвета как небо и земля.
Сегодня церковь лишена светской власти и может оказывать только духовное влияние. Отсюда и "возврат к истокам". Папа сегодня проповедует то, с чего начиналось христианство.
Росс. патриарх в этом отличается от Папы - росс. церковь, конечно, сама по себе тоже не имеет светской власти, но она в значительной степени сращена с ней и выступает почти в роли государственной религии. Отсюда и другие подходы.
Почему, например, я выступал против активного участия Порошенко в получении томоса. Это шаг к государственной религии и к приобщению церкви к светской власти.
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:46

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:ще одна клініка - в нього теж все завдяки сталіну, це навіть не коментується.

в Китаї подібна економіка? ти взагалі чув про реформи Ден Сяопіна? :lol: чи взагалі про Дена Сяопіна? от ця людина дещо побудувала. а сталін побудував ефективну систему знищення населення..

Ти сам клініка.
Чому в СРСР не з'явився свій "Ден Сяопін"?

ти мене питаєш? не знаю. може тому, що там все робиться через .опу :lol:

Як не розумієш то не втручайся в розмови розумних людей.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Варто-варто. Именно для понимания своего _реального_ уровня. А вот ходить и хвастаться "я вышел на первое место отбора в восьмую сельскую лигу!" - вот тут действительно "-не варто ." (как минимум за пределами того села).
По перше - я в межах СВОГО села
По друге - якщо мій рівень -це сільська ліга

Так я ровно про это же :wink:
Смотри: лет 30 назад - когда "дворовой дядя Коля" был единственным эталоном и источником информации - твой подход имел право на жизнь.
Но сейчас-то - когда тот же MrBeast всегда готов своими ДОСТИЖЕНИЯМИ поделиться - нафига мне тебя не то, что слушать, но даже знать о тебе :?: :shock:

дивись, кого хочеш. але тобі навіть до ліги Будівельника як до Києва. але тобі ніхто забороняє мріяти про рівень Маска. й пропускаєш головне з того, що пише Будівельник - треба не мріяти, а щось робити. а ти мрій далі :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:50

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Ти сам клініка.
Чому в СРСР не з'явився свій "Ден Сяопін"?

ти мене питаєш? не знаю. може тому, що там все робиться через .опу :lol:

Як не розумієш то не втручайся в розмови розумних людей.

ми вже з тобою з'ясували, що ти ніякий не аналітик. ;)

тому, коли пишеш чергову маячню. доводиться тебе виправляти. ти ж нічого не написав, що Китай встояв, бо Ден Сяопін провів реформи, а срср - ні. тому економіки були зовсім різні, як й наслідки...
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:54

  ЛАД написав:Дело не в "казкаре".
Практически любое движение, какое прогрессивное оно не было, когда приобретает власть, заметно меняется. Власть меняет (портит) людей, но и идеи тоже.
Одно из требований большевиков было отмена смертной казни. И они таки её отменили одним из первых декретов. Но быстро восстановили.
Точно так же и церковь.
Церковь "катакомбного" периода отличается от церкви периода расцвета как небо и земля.
Сегодня церковь лишена светской власти и может оказывать только духовное влияние. Отсюда и "возврат к истокам". Папа сегодня проповедует то, с чего начиналось христианство.
Росс. патриарх в этом отличается от Папы - росс. церковь, конечно, сама по себе тоже не имеет светской власти, но она в значительной степени сращена с ней и выступает почти в роли государственной религии. Отсюда и другие подходы.
Почему, например, я выступал против активного участия Порошенко в получении томоса. Это шаг к государственной религии и к приобщению церкви к светской власти.

По-моєму я все чітко написав:
Папа проповідує те що йому вигідно проповідувати сьогодні. ВСЕ!!!
Завтра ситуація зміниться і Папа буде проповідувати вбивати "іновірних" або щось інше.
росс. церковь - вона прекрасно розуміє що залежна від влади і підлаштовується від це.
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:56

  BIGor написав:
  ЛАД написав:у Зеленского было не 7 лет, а всего 2 года.

3 роки звичайної і 4 років абсолютної влади. Хіба це мало?

Не 3, а 2,5. Причём, первые полгода жили в соответствии с бюджетом, принятым ранее. Поэтому я и писал о 2 годах.
Не мало. Но я сразу написал - заниматься во время войны налаживанием "експорту готової продукції з високою доданою вартістю" (а для начала, организацией производства такой продукции) невозможно. Просто на это денег нет - всё уходит на войну.
И это не удастся никому, в т.ч. и Буданову. Несмотря на правильный подход.
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:59

А чего удалили-то? - или по жалобе/не читая?
Или на форуме теперь запрещено даже сомневаться в Уровне? :roll:
Лет 30 назад - когда "дворовой дядя Коля" был единственным эталоном и источником информации - подход имел право на жизнь.
Но сейчас-то - когда тот же MrBeast всегда готов своими ДОСТИЖЕНИЯМИ поделиться - нафига мне тебя не то, что слушать, но даже знать о "дяде Коле"
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 12:05

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:В-третьих, вполне возможно, он это тоже понимал. И его план дорожного строительства был шагом именно в этом направлении. Не знаю, правильно ли было начинать именно с этого, это сложный вопрос.

Згідний. Але час(історія) показала що він був не правий.
История ничего не показала. Все планы были сорваны войной.
  ЛАД написав:Во всяком случае, это был хоть какой-то план развития экономики, в отличие от других президентов, у которых не было никаких планов и просто пускали всё на самотёк и стихийное развитие, полагаясь на "невидимую руку рынка".

Ніякого плану в Зе не було, що за казки? В нього були загальні фрази про "все хороше".
Не знаю хто такі "других президенти", я Тимошенко взагалі не бачив як президента.
Але в Порошенка якісь плани були(армія віра мова) + він ставив хороших прем'єрів(тобто добре делегував свої плани).
І він ці плани навіть реалізував - безвіз, томос + оздоровив економіку. Що реалізував Зеленський? Нічого.
Выше вы написали: "Згідний".
С чем? Что план у Зеленского был?
А теперь пишете: "Ніякого плану в Зе не було".
"армія віра мова", - это не план развития экономики.
Что сделал Порошенко для "оздоровлення економіки"?
Но давайте не будем начинать спор, кто лучше Порошенко или Зеленский, я написал не об этом.
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 12:05

  budivelnik написав:а що треба побачити що я зробив?
От я здав в експлуатацію 1500м2 житла ...як фізична особа (код що у фопа що в індивідуала той самий) - це мені рахується?
Я так само як і ти працював в БУ11 - 7 років - є так само як і в тебе запис в трудовій- що будемо вважати що я робив і що робив ти
в трудовій то нічого крім запису часу роботи
так само в мене в трудовій запис про службу в СА -там тільки дати -це рахується..

Тому
якщо ти здурі вважаєш що ТІЛЬКИ робота в акціонерному товаристві рога і копита - щось доводить.. то для мене це фігня... я по записам був генеральним директором цілого концерну( правда той концерн здох не наордившись) але запис - є....

Так що паперовим людям аля ти і лад -головне бОмАжКа
нормальним людям а-ля я - головне наявність матресурсів
Приїдеш у Львів я тобі їх на 10 млн представлю...при чому це ринкова вартість а не балансова.

шото маловато у тебя стажа
У меня уже 33 с гаком если ВУЗ считается.
Кстати а шо то был за строительный институт шо с него в армию забирали?
Военной кафедры не было или на неё троечников не брали(те что вместо учёбы семки жарили и поднимая 300% на них первичный рублёвый капитал создавали)???
Кстати по Электрону - в 70е годы они были ламповые. Точно. Но там были и микросхемы(сенсорное переключение каналов,автоподстройка при неуверенном приёме)
Но в перестройку, 40 лет назад,там уже не делали фанерно-дспешные гробы с блоками по 20кг.
Найду подшивку журнала Радио за год 87-88й, там где читал за это статью, попробую отсканировать.
