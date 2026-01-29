П'ят 17 кві, 2026 11:45

andrijk777 написав: ЛАД написав: Папа разошёлся.

БАМЕНДА, Камерун, 16 апреля (Reuters) - Папа Лев резко раскритиковал лидеров, тратящих миллиарды на войны, и заявил, что мир «раздирается горсткой тиранов».

«Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, но ресурсы, необходимые для исцеления, образования и восстановления, нигде не находятся».

.........Архиепископ Кентерберийская Сара Маллалли, духовный лидер 85 миллионов англикан по всему миру, заявила в четверг, что она поддерживает Папу Римского в его «мужественном призыве к царству мира».

https://www.reuters.com/world/europe/pope-leo-hold-peace-meeting-cameroon-amid-trump-attacks-2026-04-16/

Ну казкар.

А в середні віки церква(Папа) тратили величезні кошти на війну і нічого. Все було нормально. Ніякий світ не перевертався з ніг на голову.

Дело не в "казкаре".Практически любое движение, какое прогрессивное оно не было, когда приобретает власть, заметно меняется. Власть меняет (портит) людей, но и идеи тоже.Одно из требований большевиков было отмена смертной казни. И они таки её отменили одним из первых декретов. Но быстро восстановили.Точно так же и церковь.Церковь "катакомбного" периода отличается от церкви периода расцвета как небо и земля.Сегодня церковь лишена светской власти и может оказывать только духовное влияние. Отсюда и "возврат к истокам". Папа сегодня проповедует то, с чего начиналось христианство.Росс. патриарх в этом отличается от Папы - росс. церковь, конечно, сама по себе тоже не имеет светской власти, но она в значительной степени сращена с ней и выступает почти в роли государственной религии. Отсюда и другие подходы.Почему, например, я выступал против активного участия Порошенко в получении томоса. Это шаг к государственной религии и к приобщению церкви к светской власти.