budivelnik написав:Живе звичайно... але це тавтологія весь світ їсть їжу... весь світ пє воду.... Тому може розглянемо саме поняття кредит? Є кредит який мільярдер Ілон Маск бере в інвесторів .... - йому його дають , бо вся попередня діяльність Маска показала що ймовірність успіху(повернення кредиту з хорошими дивідентами ) в Маска високі.. А є кредит , який надає кантора рога й копита БігІгору під 20% в місяць на купівлю пачки цигарок.... - також кредит Але як там кажуть в Одессі Але є нюанси...
Тому Якщо в мене Диплом про право надання мені кредиту в 1-3 млн грн бо я маю трьохкратне забезпечення - то в мене висока ймовірність отримати такий кредит під 5-7% річних в гривні Під 15-17% мене ПРОСЯТЬ взяти від 2 млн грн....
А тепер питання а скільки і під скільки просять щоб взяв ти ??
Ти реально дебіл?
Ти ж як і весь світ живеш в кредит- от я й поцікавився скільки і хто тобі пропонує щоб ти міг бути таким як 73% лохів Бо я відношусь до 5% розумних і те що роблять всі - мене якось слабо цікавить ПС а хамити не треба Модератори ж не сплять і не подивляться що ти позиціонуєш себе програмістом - забанять разом з фаберже і програмами....
budivelnik написав:Трамп ЗАКРИВ протоку і через три дні Іран ВІДКРИВ протоку для проходу ВСІХ суден на час зупинки вогню в Лівії Нафта вже нижче 90
Не Ливии, а Ливана. С трамповской блокадой это слабо связано.
Что происходит? - Иран заявляет, что Ормузский пролив открыт на время действия режима прекращения огня. - Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном должна скоро закончиться. - В Ливане начинают возвращаться домой перемещенные лица, поскольку в основном соблюдается режим прекращения огня . - Встреча сопредседателей от Великобритании и Франции по Ормузскому проливу
14 минут назад 16:32 EEST Трамп заявил, что военно-морская блокада США сохранится. В понедельник американские военные начали блокировать движение судов в иранские порты и из них.
16 минут назад 16:31 EEST Цены на нефть упали более чем на 11%. Роберт Харви Цены на нефть упали более чем на 11%, продолжив предыдущие падения, после заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи по поводу Ормузского пролива. .......«Комментарии министра иностранных дел Ирана указывают на деэскалацию ситуации, пока действует режим прекращения огня. Теперь нам также необходимо посмотреть, существенно ли увеличится количество танкеров, пересекающих пролив», — сказал аналитик UBS Джованни Стауново. Цены уже снизились в начале сессии, поскольку возможные дальнейшие переговоры между США и Ираном в выходные и 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем вселили в инвесторов надежду на то, что война на Ближнем Востоке может близиться к завершению.
Російські структури розпочали геологорозвідувальні роботи на Велико-Токмацькому родовищі марганцю в Запорізькій області. Про це повідомляє російський "Комерсант" із посиланням на реєстри та галузеві джерела.
За даними видання, компанія "Реале Інженеринг Інвест", яка отримала ліцензію на розвідку та видобуток корисних копалин у лютому 2026 року, вже проводить геологорозвідку на родовищі. У квітні це також підтверджував російський Ростєхнадзор.
У проєкті присутня структура, пов’язана з держкорпорацією Ростєх.
Промислове освоєння родовища вже розпочато. Передбачено будівництво гірничо-збагачувального комбінату та створення близько 3000 робочих місць.
Цю війну Россія веде заради захоплення ресурсів ...
а оте все "защіта русскоязичних", "за РПЦ", "денацифікація" для корисних ідіотів ...