RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17473174741747517476>
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 15:44

  budivelnik написав:Трамп ЗАКРИВ протоку і через три дні
Іран ВІДКРИВ протоку для проходу ВСІХ суден на час зупинки вогню в Лівії :D
Нафта вже нижче 90

а чомусь цю новину наші зрадофіли оперативно не публікують ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12441
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 15:51

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Живе звичайно...
але це тавтологія
весь світ їсть їжу...
весь світ пє воду....
Тому може розглянемо саме поняття кредит?
Є кредит який мільярдер Ілон Маск бере в інвесторів .... - йому його дають , бо вся попередня діяльність Маска показала що ймовірність успіху(повернення кредиту з хорошими дивідентами ) в Маска високі..
А є кредит , який надає кантора рога й копита БігІгору під 20% в місяць на купівлю пачки цигарок.... - також кредит
Але як там кажуть в Одессі
Але є нюанси...

Тому
Якщо в мене Диплом про право надання мені кредиту в 1-3 млн грн бо я маю трьохкратне забезпечення - то в мене висока ймовірність отримати такий кредит під 5-7% річних в гривні
Під 15-17% мене ПРОСЯТЬ взяти від 2 млн грн....

А тепер питання
а скільки і під скільки просять щоб взяв ти ??

Ти реально дебіл?
Ти ж як і весь світ живеш в кредит- от я й поцікавився скільки і хто тобі пропонує щоб ти міг бути таким як 73% лохів
Бо я відношусь до 5% розумних і те що роблять всі - мене якось слабо цікавить
ПС
а хамити не треба
Модератори ж не сплять і не подивляться що ти позиціонуєш себе програмістом - забанять разом з фаберже і програмами....
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 17 кві, 2026 15:52, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28465
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3017 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 15:51

  budivelnik написав:Трамп ЗАКРИВ протоку і через три дні
Іран ВІДКРИВ протоку для проходу ВСІХ суден на час зупинки вогню в Лівії :D
Нафта вже нижче 90
Не Ливии, а Ливана.
С трамповской блокадой это слабо связано.
Что происходит?
- Иран заявляет, что Ормузский пролив открыт на время действия режима прекращения огня.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном должна скоро закончиться.
- В Ливане начинают возвращаться домой перемещенные лица, поскольку в основном соблюдается режим прекращения огня .
- Встреча сопредседателей от Великобритании и Франции по Ормузскому проливу

14 минут назад 16:32 EEST
Трамп заявил, что военно-морская блокада США сохранится.
В понедельник американские военные начали блокировать движение судов в иранские порты и из них.

16 минут назад 16:31 EEST
Цены на нефть упали более чем на 11%.
Роберт Харви
Цены на нефть упали более чем на 11%, продолжив предыдущие падения, после заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи по поводу Ормузского пролива.
.......«Комментарии министра иностранных дел Ирана указывают на деэскалацию ситуации, пока действует режим прекращения огня. Теперь нам также необходимо посмотреть, существенно ли увеличится количество танкеров, пересекающих пролив», — сказал аналитик UBS Джованни Стауново.
Цены уже снизились в начале сессии, поскольку возможные дальнейшие переговоры между США и Ираном в выходные и 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем вселили в инвесторов надежду на то, что война на Ближнем Востоке может близиться к завершению.
https://www.reuters.com/world/iran-war-live-trump-hints-new-us-iran-peace-talks-lebanon-ceasefire-begins-2026-04-17/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39857
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:С трамповской блокадой это слабо связано.
Слабо-сильно
два пальці в тазіку...
це все епітети.
Є суть
Трамп заблокував вхід/вихід суден з заходом в Іранські порти
іран сказав що він блокує все
пройшло три дні
іран заявив що звільнив блокування

то як сильно чи слабо ? чи дуже дуже сильно(слабо)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28465
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3017 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:03

  Shaman написав:
  budivelnik написав:Трамп ЗАКРИВ протоку і через три дні
Іран ВІДКРИВ протоку для проходу ВСІХ суден на час зупинки вогню в Лівії :D
Нафта вже нижче 90

а чомусь цю новину наші зрадофіли оперативно не публікують ;)


Бо тому, що це ж залізо-копитному поводили по губам ... )

Бо вони наче проти війни з Іраном, але так щоб і Трампоній не програв
Так само, вони проти війни Росії з Україною, але так щоб Пуйло не програв

)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13910
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:03

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:С трамповской блокадой это слабо связано.
Слабо-сильно
два пальці в тазіку...
це все епітети.
Є суть
Трамп заблокував вхід/вихід суден з заходом в Іранські порти
іран сказав що він блокує все
пройшло три дні
іран заявив що звільнив блокування

то як сильно чи слабо ? чи дуже дуже сильно(слабо)

Вы всё сообщение не прочитали?
Трамп блокаду не снял.
Иран снял на оставшийся период прекращения огня в соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане.
После не всегда означает вследствие.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39857
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы всё сообщение не прочитали?
Трамп блокаду не снял.
А де я писав що Трамп зняв?
Я писав Іран зняв , після того як три дні тому назад Трамп ввів.
а нафта вже нижче 89.... мінус 10 доларів/барель за 10 годин
Режим реального времени·
17:12:00
Дн. диапазон _____87,80________98,96
52 недели_________58,50_______119,50
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28465
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3017 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:19

Сибига: Требование РФ вывести украинские войска с Донбасса невыполнимо

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2026/04/17/8030576/
Xenon
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія почала геологорозвідку на найбільшому родовищі марганцю в Україні
Російські структури розпочали геологорозвідувальні роботи на Велико-Токмацькому родовищі марганцю в Запорізькій області. Про це повідомляє російський "Комерсант" із посиланням на реєстри та галузеві джерела.

За даними видання, компанія "Реале Інженеринг Інвест", яка отримала ліцензію на розвідку та видобуток корисних копалин у лютому 2026 року, вже проводить геологорозвідку на родовищі. У квітні це також підтверджував російський Ростєхнадзор.

У проєкті присутня структура, пов’язана з держкорпорацією Ростєх.

Промислове освоєння родовища вже розпочато. Передбачено будівництво гірничо-збагачувального комбінату та створення близько 3000 робочих місць.

Цю війну Россія веде заради захоплення ресурсів ...

а оте все "защіта русскоязичних", "за РПЦ", "денацифікація" для корисних ідіотів ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13910
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:21

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:С трамповской блокадой это слабо связано.
Слабо-сильно
два пальці в тазіку...
це все епітети.
Є суть
Трамп заблокував вхід/вихід суден з заходом в Іранські порти
іран сказав що він блокує все
пройшло три дні
іран заявив що звільнив блокування

то як сильно чи слабо ? чи дуже дуже сильно(слабо)

Вы всё сообщение не прочитали?
Трамп блокаду не снял.
Иран снял на оставшийся период прекращения огня в соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане.
После не всегда означает вследствие.

але чому Іран зняв блокаду? може вирішив продемонструвати свою великодушність? :lol: чи щось його притисло? а от те що Іран каже може бути далеко не причиною ЧОМУ він так зробив 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12441
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 17473174741747517476>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, vt313, Xenon, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.