"О недавнем заявлении о "завозе" в Украину 300 тыс мигрантов ежегодно. Я давно уже пишу - это грантовая тема, на нее подсадили у нас и чиновников, и академические институты. Это уже решенный вопрос"...

"Сейчас Украина обеспечивает для ЕС безопасность и Европа готова финансировать эту геополитическую услугу".

"После войны Украина будет помогать ЕС минимизировать мигрантский кризис, приняв до 3 млн человек за 10 лет и частично заместив украинцев, которые уехали в Европу. И за это тоже Украине будут платить большие деньги".

"Нужно понимать, что политические элиты у нас рентоориентированные, то есть нацеленные на постоянный поиск финансовых рент (либо внутри экономики с помощью "схематоза" или на внешнем контуре в виде кредитов и грантов)".

"Правящий класс у нас всегда "идет за деньгами". Он всегда "голодный". Поэтому правящий класс постоянно делает именно то, что обеспечивает приток финансовых рент для его последующего распределения между несколькими "семьями"...

"Средний класс у нас в меньшинстве и ставкой на него выборы не выиграть"...

"Можете мне не верить, но любой другой политический проект, глобалисты просто сьедят и даже не поперхнутся"...