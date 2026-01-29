❗️Мобілізація в Україні триватиме ще довго: можливо, доведеться знижувати призовний вік із 25 років, — нардеп Анатолій Остапенко
А были сомнения? Если конец войны не просматривается, а здесь куча желающих воевать с дивана.
наведи хоч одну цитату, хто тут хоче воювати? про постійну війну пишуть лише ІПСОшники та зрадофіли. вистачить мужності/порядності/чого ще, щоб визнати, що ти збрехав та просто накидаєш? дуже сумніваюсь
й пропоную модераторам не толерувати оці вислови, бо ці зрадофіли вже вкінець знахабніли...
"О недавнем заявлении о "завозе" в Украину 300 тыс мигрантов ежегодно. Я давно уже пишу - это грантовая тема, на нее подсадили у нас и чиновников, и академические институты. Это уже решенный вопрос"... "Сейчас Украина обеспечивает для ЕС безопасность и Европа готова финансировать эту геополитическую услугу". "После войны Украина будет помогать ЕС минимизировать мигрантский кризис, приняв до 3 млн человек за 10 лет и частично заместив украинцев, которые уехали в Европу. И за это тоже Украине будут платить большие деньги". "Нужно понимать, что политические элиты у нас рентоориентированные, то есть нацеленные на постоянный поиск финансовых рент (либо внутри экономики с помощью "схематоза" или на внешнем контуре в виде кредитов и грантов)". "Правящий класс у нас всегда "идет за деньгами". Он всегда "голодный". Поэтому правящий класс постоянно делает именно то, что обеспечивает приток финансовых рент для его последующего распределения между несколькими "семьями"... "Средний класс у нас в меньшинстве и ставкой на него выборы не выиграть"... "Можете мне не верить, но любой другой политический проект, глобалисты просто сьедят и даже не поперхнутся"...
О.Кущ
Кущ - він постійно пише щось подібне. витратив час, прослухав декілька його інтерв'ю. він одне й теж повторює, й до того ж головне - він ніяк це не обґрунтовує. він так бачить - й все. він так може бачити, на форумі є люди зі схожими думками, але аргументувати свої бачення він не може.
робота на ПР та Медведчука дається взнаки. й питання, чи ця робота в минулому?..
Большая часть российских сервисов — а не только мессенджер Max, как считалось ранее — отслеживают наличие VPN на телефонах пользователей. К такому выводу пришли эксперты RKS Global, изучив 30 популярных приложений для Android. Среди них банковские и платежные сервисы, маркетплейсы, службы доставки, заказа такси и навигации, соцсети и видеохостинги. Многие из этих приложений похожи на полноценное шпионское ПО: они собирают данные о других установленных программах, фиксируют каждое касание экрана и пытаются скрыть свои действия.
В день апелляции пресс-служба ФСБ разослала кадры задержания Россинской в ее квартире. На видео звук пропадает — вероятно, потому что тогда силовики, по свидетельствам находившихся в квартире, стали угрожать, В частности, как отмечает издание, по поводу несовершеннолетнего брата Надежды, присутствовавшего в квартире, они говорили: "Такого п*** можно в окно выкинуть".
Второе обвинение заключается в переводе средств между украинскими волонтерами Ириной Переборщиковой и Сергеем Ковальчуком. По версии обвинения белгородка, когда она жила в Грузии, уговорила проживавшую в Грузии Переборщикову перевести деньги Ковальчуку, а тот якобы отправил их украинской армии. Украинские волонтеры опровергли это в своих показаниях по видео, однако суд не учел доводы защиты.
"Мне — по сути, постороннему лицу — вменяют переводы денежных средств в сумме около 11 000 гривен, которые делала иностранная гражданка, находясь на территории иностранного государства лично со своего устройства и мобильного банка, к которым я никогда не имела доступа и даже не находилась в этот момент рядом"
зараз захистники диктатур почнуть розповідати - не висувайся, й нічого тобі не буде.(але скоріш проігнорують). й в чомусь вони праві, дехто так півжиття й прожив, це він зараз такий сміливий. але особливість в тому, що ті, що проти - вони закінчуються, й наступними будуть ті, хто вже активно не підтримує - це ми бачимо на прикладі багатьох диктатур. а там вже настане черга й тих, хто потрапить випадково.
єдине так, в час інформаційних технологій, так багато, як при сталіні не потрібно, репресій. достатньо десяток посадити - мільйони вже перелякані. ми це наочно бачимо на прикладі переляканих ухилянтів...