ЛАД написав:... И ещё раз. Я писал только о фразе шамана: "якби раптом москалі булт б під Львовом, уровень спротиву був би інший, ніж зараз при захисті Харкові чи Дніпра". Вы тоже считаете, что Харьков или Днепр надо защищать слабее или меньше, чем Львов? Хотя, возможно, именно вы так и считаете.
бачите ЛАД, ви в черговий раз мене не розумієте, хоча начебто не складно написав. ви питайте якщо що
я мав на увазі, що якби руські були десь підо Львовом, то населення зовсім би по-іншому захищалось. не так як населення Краматорська чи Харкова зараз. чому - спитайте в цього населення. зовсім різне відношення до перебування під владою Москви у ЛАДа та у Будівельника. ЛАД постійно перепитує - а що такого поганого жити при диктатурі? у Будівельника немає такого питання. тому ЛАД, ви підете оформлювати нову пенсію, а Будівельник піде отримувати чи відкопувати автомат/кулемет
й не надо далеко в історію занурюватися, я прямо вказав на спротив ОУН-УПА, які 10 років воювали в повному оточенні, за допомоги церкви та населення. й не зважаючи на сорок років заборони церква встояла, й переважна більшість вірян - УГКЦ. активних вірян, я не як в РПЦ - на Різдво та на Пасху...
Shaman написав:в цього населення. зовсім різне відношення до перебування під владою Москви у ЛАДа та у Будівельника. ЛАД постійно перепитує - а що такого поганого жити при диктатурі? у Будівельника немає такого питання. тому ЛАД, ви підете оформлювати нову пенсію, а Будівельник піде отримувати чи відкопувати автомат/кулемет
Мені не треба відкопувати Ще в 2023 році , коли я в черговий раз проходив ВЛК , мені виписали повістку з відкритою датою і вимогою зявитись по телефонному звінку і на моє запитання Коли позвоните Відповідь працівника ТЦК була наступною Якщо москалі будуть підходити до Луцька/Рівне - дамо тобі кулемет , а місце де з ним лягти -сам вибереш.... Як я розумію , опція відкрита + експеримент коли підприємствам дозволяють створювати свої мобільні групи для боротьби з повітряними цілями - мені підходить, єдина проблема-не люблю займатись неефективною роботою , тому або не записуватись , або переміщатись десь в сторону Одеси.
Сполучені Штати продовжили тимчасовий виняток з санкцій, який дозволяє купівлю нафти РФ, що вже перебуває у морі, хоча обіцяли цього не робити. Новий документ опублікував Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. ... Нова тимчасова ліцензія для російської нафти діятиме близько місяця – з 7:01 17 квітня до 7:01 16 травня. Водночас цю нафту все ще заборонено продавати до Ірану, Північної Кореї, Куби та тимчасово окупованих регіонів України.
Попередній дозвіл діяв до 11 квітня. 15 числа глава Мінфіну США Скотт Бессент стверджував, що Америка не буде продовжувати дію ліцензій для нафти Росії та Ірану.
Особисто я не вірю, что Бессент це вирішив сам, тут явно Дональд Дак віддав наказ
Сполучені Штати продовжили тимчасовий виняток з санкцій, який дозволяє купівлю нафти РФ, що вже перебуває у морі, хоча обіцяли цього не робити. Новий документ опублікував Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. ... Нова тимчасова ліцензія для російської нафти діятиме близько місяця – з 7:01 17 квітня до 7:01 16 травня. Водночас цю нафту все ще заборонено продавати до Ірану, Північної Кореї, Куби та тимчасово окупованих регіонів України.
Попередній дозвіл діяв до 11 квітня. 15 числа глава Мінфіну США Скотт Бессент стверджував, що Америка не буде продовжувати дію ліцензій для нафти Росії та Ірану.
Особисто я не вірю, что Бессент це вирішив сам, тут явно Дональд Дак віддав наказ