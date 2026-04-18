#<1 ... 3255 3256 3257 3258 Додано: Суб 18 кві, 2026 10:48 rjkz написав: Faceless написав: Хомякоид написав: До речі я помітив що Франція впроваджує доволі прогресивні речі.

Наприклад іноземний легіон. До речі я помітив що Франція впроваджує доволі прогресивні речі.Наприклад іноземний легіон.

В сенсі впроваджує. Французькому іноземному легіону мабуть років 100.

Але там не все так просто, це не гурток за інтересами. там надзвичайно жорсткі умови і якщо туди вже пішов, то кілька років шляху назад немає. В сенсі впроваджує. Французькому іноземному легіону мабуть років 100.Але там не все так просто, це не гурток за інтересами. там надзвичайно жорсткі умови і якщо туди вже пішов, то кілька років шляху назад немає.



Колись всяке було.

Зараз це елітний підрозділ з жорстким фізичними і психологічним відбором.

Україні це не завадило би взяти як зразок.



А то у нас хочуть стимулювати іміграцію.

Але думаю як завжди заїде за хабарі люмпен і кримінал з Азії та Африки Хомякоид Повідомлень: 2869 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3226 раз. Подякували: 494 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 кві, 2026 12:10

Звісно, що пан rjkz помиляється: у Французькому іноземному легіоні - за законом - не менше 40% - ГРОМАДЯНИ Франції.

На другому місті за кількістю - громадяни Великої Британії.

Всі офіцери - громадяни Франції.

Цікаво, що зараз командувач - генерал - звісно, громадянин Франції - за походженням - українець.

Рідко в якій точці Земної кулі підрозділи, створені ще за Указом короля, не приймали участь у військових операціях.

Кирило Ющенко (фр. Cyrille Youchtchenko; нар. 23 листопада 1967) — французький бригадний генерал, командувач Французького іноземного легіону з липня 2023 року. В 22 роки вступив в дуже престижне французьке військове училище.

Подивитися на генерала можна тут:

https://foreignlegion.info/2024/11/28/3 ... chtchenko/ Все ви вірно написали.Звісно, що пан rjkz помиляється: у Французькому іноземному легіоні - за законом - не менше 40% - ГРОМАДЯНИ Франції.На другому місті за кількістю - громадяни Великої Британії.Всі офіцери - громадяни Франції.Цікаво, що зараз командувач - генерал - звісно, громадянин Франції - за походженням - українець.Рідко в якій точці Земної кулі підрозділи, створені ще за Указом короля, не приймали участь у військових операціях.Кирило Ющенко (фр. Cyrille Youchtchenko; нар. 23 листопада 1967) — французький бригадний генерал, командувач Французького іноземного легіону з липня 2023 року. В 22 роки вступив в дуже престижне французьке військове училище.Подивитися на генерала можна тут: akurt

Повідомлень: 12003 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4268 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 кві, 2026 14:29



пора і мені відвідати батьківщину, подивитись на КРЖН, на роботу зайти, де вже мабуть і не памятають, як я виглядає вживу ) майже 3 роки чекав, поки на облік поставили. потім трохи спілкування телефоном з різними державними органами, що залишило гарний присмак, бо все що потрібно було мені зробити, зробили заочно і досить швидко. залишився маленький штрих з консульським обліком, і можна їхати )



і взагалі, держава в телефоні для таких випадків - це дуже круто насправді. adeges Повідомлень: 4613 З нами з: 14.03.06 Подякував: 435 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 кві, 2026 14:45

BIGor Повідомлень: 10637 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1513 раз. Подякували: 1931 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 кві, 2026 15:51



"Три роки вʼязниці або штраф до 170 тисяч: в Україні посилять відповідальності за незаконний виїзд за кордон, — ЗМІ



Запровадять кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та неповернення військовозобов’язаних з-за кордону в умовах воєнного стану." Погані новини для любителів тікати з своєї країни під час війни:"Три роки вʼязниці або штраф до 170 тисяч: в Україні посилять відповідальності за незаконний виїзд за кордон, — ЗМІЗапровадять кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та неповернення військовозобов’язаних з-за кордону в умовах воєнного стану."



А шо делать с теми кто ДО войны выехал?

Расстреливать! как завещал вождьнародов!

Я правильно излагаю, товарищ берия? rjkz

Повідомлень: 18379 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8880 раз. Подякували: 5629 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 кві, 2026 16:00



Звичайно ні. Я громадянин України. Відстрочку оформив. Звичайно, краще б її не було, але якщо вже так сталось, то так сталось adeges Повідомлень: 4613 З нами з: 14.03.06 Подякував: 435 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 кві, 2026 16:44

Ну вот набрать таких и отправить посадки штурмовать.

Кто выживет - украинский паспорт в награду.

Я серьезно. rjkz

Повідомлень: 18379 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8880 раз. Подякували: 5629 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 кві, 2026 18:13

Почав з манії величності на порожньому місці - а це вже почав глузувати з фронту, посадок та паспортів.

То гріх великий: Господь покарає суворо.



Єдиного сина моїх кращих друзів - зі школи та університету - йому було 40 - вбито на фронті 27 грудня 2025. Декілька разів був «на передку», з одного привів «язика» - росіянина Валерія.

На ранок повинен ще ж двома бійцями вирушати на передок черговий раз - міняти наших.

Ввечері в хату, де ночували, влучила якась чи бомба, чи ракета: загинули всі троє.

Поховали в Запоріжжі на кладовищі «Капустянка» - там ліворуч від входу ділянка для наших героїв.

А це нью-йорське чудо-юдо глузує та виступає з дурнуваватими порадами.

А Бог все бачить та чує…



З приводу того, що бійці Французького легіону МОЖУТЬ отримати громадянство Франції, про яке Нью-йоркський небожитель дуже нетерпеливився:

Може отримати боєць громадянство так само, як і будь-яка інша людина, яка прожила в офіційному статусі та працювала офіційно хоч в країнах Європи, хоч в США, термін в 5 (пʼять) років.

Для бійця, який ризикував життям - і не факт, що вижив, чи поранений, чи не захворів на малярію - пільга тільки одна: подати документи - тільки подати документи - на громадянство може не через 5 років, як ті, хто сидів в офісі та вираховував «дотичні напруження в верхніх шарах асфальту», а через 3 роки.

Але в будь-якому випадку виконати контракт та бути бійцем він повинен 5 (пʼять) років.

Так що пільга є - але вона регламентована доволі чітко і не дуже то й солодко. akurt

