RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17488174891749017491>
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 11:06

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:це я пишу для того, щоб потім різні балаболи не розповідали, що Україна втратила свій шанс, якого не було.

з того, що ти затих, ти підтверджуєш що жодних прикладів, що хтось закликає до вічної війни (окрім зрадофілів) - немає?

Но именно по причине давно потерянного в Стамбуле шанса сейчас происходит то, что происходит. Что - как показалось - было провернути? 🤔

Ну вот смотри: "предположим" что готовность к переговорам так и не появится - через 10 лет, 20. Действия "не зрадофілів" :?: - “продолжаем"?

я ж кажу - втратили те, чого не було...

перша маніпуляція - ніяких 10-20 років не буде. 1СВ показує, як воно буває.

Говори - факт от этого не изменится 🤷

А "столетняя война" что показывает? - WW I - далеко не единственный конфликт в истории, что бы к нему цепляться.
_hunter
 
Повідомлень: 11899
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 11:14

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Но именно по причине давно потерянного в Стамбуле шанса сейчас происходит то, что происходит. Что - как показалось - было провернути? 🤔

Ну вот смотри: "предположим" что готовность к переговорам так и не появится - через 10 лет, 20. Действия "не зрадофілів" :?: - “продолжаем"?

я ж кажу - втратили те, чого не було...

перша маніпуляція - ніяких 10-20 років не буде. 1СВ показує, як воно буває.

Говори - факт от этого не изменится 🤷

А "столетняя война" что показывает? - WW I - далеко не единственный конфликт в истории, что бы к нему цепляться.

а чого не монгольська навала? чи війна Риму та Карфагену? :lol: не натягуй сову на глобус ;)

1СВ актуальна тим, що внаслідок неї на Раші сталися деякі цікаві події. одну еліту в підвал зводили, когось підняли на штики. для Раші схожий сценарій у майбутньому доволі вірогідний. Вагнер вже проводив репетицію :lol:

немає ресурсів на Раші вести довгу війну, це ВЖЕ видно...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12483
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1767 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"марксистів-леніністів"" качественно зачистил товарищ Сталин ещё 90-100 лет назад. Те, кто был потом..
А ти коли був і яким
Правильним чи НЕПРАВИЛЬНИМ ?
Ти ж все своє життя провів під тими кого називаєш НЕПРАВИЛЬНИМИ.... але чому коли неправельні збанкрутували , ти дереш глотку за них розповідаючи що демонтаж ТІЄЇ системи ми робимо НЕ ПРАВИЛЬНО..
Цікаво
Як це можна НЕ ПРАВИЛЬНО демонтовувати НЕПРАВИЛЬНЕ
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28483
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3019 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Злочинна бездіяльність поліції протягом 40-50 хвилин (коли вони ховались, тікали та чекали КОРД) призвела до ЗНАЧНО БІЛЬШОЇ кількості жертв. Ти здатен своїм мозком це осягнути чи ні?
Давай по порядку
З тих відео що я бачив , можна сконфігурувати наступну послідовність подій
1 Терорист підпалює своє житло , бере карабін і йде
2 Десь приблизно на 5-10 хвилині (орієнтуюсь по густині диму з його квартири на одному з відео) він впритул підходить до людини і стріляє їй в голову , ще через 5-10 хвилин від вбиває подружжя і заходить в супермаркет .

Кількість загиблих 3 особи ДО МОМЕНТУ коли взагалі хтось зміг зреагувати ( цей самий терорист легко міг підпаливши квартиру чекати приїзду пожежників і розстріляти в підїзді команду яка б розгортала пожежний шланг+мешканців підїзду які б втікали від пожежі ( прогнозовано -20 осіб -легко)

То про що ти тут виступаєш?
Є протоколи
Всі діяли по протоколу
Оточили , почали перемовини з метою вивести заложників, потім після того як перемовини провалились -терориста знищили , ба більше знищили його в тому самому проміжку між вітринами з якого є відео, тобто той дурник навіть не переміщався і не барикадувався...
Швидше за все кукуха поїхала...

ПС по відео
Два поліцейські стоять коло дитини , потім отримавши від неї якусь інформацію РОЗХОДЯТЬСЯ в сторони , потім СПОКІЙНИМ кроком ПОВЕРТТАЮТЬСЯ ... на цей проміжок часу ніякої критичної ситуації ніхто не бачить....
Тепер питання
Чому поліцейські побігли ВІД точки куди прибіг чоловік якого ймовірно застрелили...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28483
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3019 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 11:28

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:я ж кажу - втратили те, чого не було...

перша маніпуляція - ніяких 10-20 років не буде. 1СВ показує, як воно буває.

Говори - факт от этого не изменится 🤷

А "столетняя война" что показывает? - WW I - далеко не единственный конфликт в истории, что бы к нему цепляться.

а чого не монгольська навала? чи війна Риму та Карфагену? ......
немає ресурсів на Раші вести довгу війну, це ВЖЕ видно...

О! - наконец-то проблески понимания...

"довгу" - это сколько в годах? - что бы заскринить дату.
_hunter
 
Повідомлень: 11899
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:довгу" - это сколько в годах? - что бы заскринить дату.
12 років педерація вже воює , за перших 10 в неї проблем ні економічних ні суспільних не було
А от за останні 1,5 року , якось різко почали наростати.....

А у нас навпаки , спочатку нам казали здавайте Крим, потім казали не відстрілюйтесь в ОРДЛО , потім дали 2000 гранатометів, потім навіщось дали 8 Хаймарсів, потім навіщось сотню Леопардів 1 , потім навіщось Ф16 , потім заявили що 90 млрд на ДВА роки нам мало , треба ще 60 млрд докинути , потім різні королі/королеви/премєри до нас зачастили
Зараз в ЄС наскрізна думка що ТРЕБА готуватись до війни з ПЕДЕРАЦІЄЮ , але знаючи Бюргерів ( які не хочуть=бояться воювати) швидше за все нас просто закидають зброєю , щоб МИ ЗНЯЛИ МОЖЛИВІСТЬ ПЕДЕРАЦІЙНОЇ атаки -Європи
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28483
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3019 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 11:41

  budivelnik написав:
  _hunter написав:довгу" - это сколько в годах? - что бы заскринить дату.
......
Зараз в ЄС наскрізна думка що ТРЕБА готуватись до війни з ПЕДЕРАЦІЄЮ , але знаючи Бюргерів ( які не хочуть=бояться воювати) швидше за все нас просто закидають зброєю , щоб МИ ЗНЯЛИ МОЖЛИВІСТЬ ПЕДЕРАЦІЙНОЇ атаки -Європи

А есть чем закидывать? - если без Штатов? - вот недавно передали Корабль...
Про Леопарды, кстати, уже с год, наверное, потужных роликов не выходило - интересно почему?
_hunter
 
Повідомлень: 11899
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поліція що розбігається в розсипну від діда з гвинтівкою кидаючи дитину. І це в військовий час.
Їх кожного дня більше на вулицях.
Міністра у відставку!!! Згадайте, як він їх захищав від фронту.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6180
З нами з: 17.12.22
Подякував: 226 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
 
5
3
2
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 11:51

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  Letusrock написав:А де ті товариші що писали тут "поліцію на фронт не можна, бо хто ж захистить від терористів та маняків"?
Виходить що 200 тис поліцаїв у нас в тилу для того щоб у випадку чогось втекти, сховатись у кущах і звонити в КОРД: "Альо, спасітє, памагітє".
Дідуля нарізав круги 40-50 хв в районі Голосіївського відділку відстрілюючи людей, поки поліцаї були зайняті втечею або полюванням на особливо небезпечних інсультників у тролейбусах

Доречі, я був менше кілометра від цих подій.
Бачили б ви як мене пакували і везли з мигалками на весь київ як терориста ні за що.
Просто так.
Ці бійці у формі можуть тільки толпою бити дітей і бабусь

Чем ты так выделялся?

Чем выделялись несколько десятков убитых тцкашниками? Чем выделялись сотни тысяч запакованных по всей стране??
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6180
З нами з: 17.12.22
Подякував: 226 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
 
5
3
2
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 12:01

  Бетон написав:Поліція що розбігається в розсипну від діда

А шо там з твоїм випадком, піймали, поставили на коліна?
Water
 
Повідомлень: 4145
З нами з: 06.03.12
Подякував: 70 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17488174891749017491>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 4592
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 6346
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 274397
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5367)
19.04.2026 13:39
Ринок ОВДП (11285)
19.04.2026 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron