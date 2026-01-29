Так и запишем: "не вечная, а дотихтпор, пока я не ворожка..."
...... То тобі треба який рік? 2027 - але щоб твої внуки ще розхльобували неаявність агресивної педерації на своїх кордонах? Чи 2030 - і тоді внукам пофіг , бо Україна по чисельності і економічній міцності буде більша/сильніша від будь якого осколка педерації.
Та што ж у вашей братии все к "шоп у соседа корова сдохла" сводится? В том 30м году к "кордонам/ВВП 91го" какое отношение будет? - меня, "почемуто", это больше интересует...
Ти мягке з холодним - не перемішуй.. В пуйла як і в громадянина СААХОВА тільки два варіанти Або він перемагає(саахов веде в Загс) Або його до прокурора в Гаазі(для саахова до районного прокурора)
Так побудований той режим....
Тепер про роки Якщо зупиняємось СЬОГОДНІ то на позиціях які утримуємо сьогодні.. Якщо педерація розвалиться - то на позиціях які були в 1991 році + Кубань з Белгородщиною будуть нашими союзниками проти Москви і Грозного Є ще табакеркою по голові... Але тут бабка надвоє ворожила.. Бо якщо дасть голуб - то педерація тихенько сконає а якщо яструб - то сконає ...але ще пару років повоювавши.
Shaman написав:......... ось з якоїсь спроби щось виходить об'єктивне... можлива злочинна бездіяльність окремих представників поліції - так коректно... там же за посиланням написано - буде розслідування, про результати повідомлень...
Образец использования типичной методички советского пропагандиста - криника допустима и даже необходима, но никаких обобщений. "Если кто-то, кое где, у нас порой". И ещё, если помните: "головокружение от успехов", "перегибы на местах".
це що за балабольство?.. як завжди? це про що?
як там ЛАД не так давно розповідав - про вбивство ТЦК - ще рано робити висновки. а тут перевзувся?
а можливо згоден моральна неготовність поліція - коли п'яного рагуля-нападника вбили в Дніпрі - скільки було вереску на форумі - що ж це коїться. тому так, всім доведеться звикати (в першу чергу суспільству), що агресивні дії мають наслідки...
Интересное сравнение. Безоружный пьяный бычок, который, в лучшем случае, нанесёт "лёгкие телесные повреждения" и вооруженный карабином человек, который уже стреляет в людей. Понятно, первого, можно и убить, а от второго надо убегать, а то ещё и вас убьёт.
ЛАД не можна так флюгером працювати, де ваша хвалена "об'єктивність". може пропустили - не так давно в нас були випадки, коли отакі бички з одного удару вбивали людину? щоб вдаритися потилицею об асфальт багато не треба... гадаю вам треба самому отримати такий удар в обличчя, щоб потім оцінити його легкість - якщо потім зможете...
й так, ці поліцейські могли виявитися не готові до такого розвитку подій - що й буде встановлювати розслідування. до речі, один з поліцейських був жінка. з одного боку не готові. а з іншого боку почнуть стріляти на ураження відразу - й знову будуть розповіді про п'яних бичків...
ще один сміливець за екраном - от я би... от коли будеш в такій ситуації - тоді й побачимо, хто як поступить. й це стосується всіх критиканів. щось в ТЦК їм сцикотно, а проти озброєнної людини вони за монітором такі сміливі...
тобі яка різниця? Що в разі нашого програшу-тобі не в дасться скористатись другою пенсією від педерації Що в разі нашого виграшу - тобі пенсію не піднімуть , а коли будуть піднімати то ти як справжній марсист-леніність цього не побачиш , бо для атеістів поняття Загробне Життя-відсутнє.
_hunter написав:Слив - как и ожидалось - засчитываем.
"втрати" - в чем? - в рублях?.. "шалені" - это в _годах_ — сколько?
ти задав кілька питань, я відповів. на мої питання - ти мовчиш
Не "відповів", а "я ж не ворожка"... Так ты мне мои же вопросы задаешь. Добавляя (для эпичности?) всякие пустопорожние "шалені"...
що ж ти так брешеш недолуго. я тебе запитав спочатку два питання - хто ігнорує перемовини та що ж робити в цьому випадку? потім запитав, чи розумієш ти рівень втрат Раші. ти не відповів на жодне. я відповів на твоє питання про вибори та про кордони. про фінансування це вже було третє питання. 2:0, твій хід
Во-первых, я ни слова не сказал: "от я би..." Во-вторых, вы пофлудили и довольны? Какая "розповідь про п'яних бичків", когда речь идёт о человеке, вооружённом карабином и уже убивающим людей? А то, что одна из полицейских женщина, ничего не меняет. Если она пошла в полицию и получила оружие, должна была понимать, что пистолет выдают не для красоты. Есть женщины, которые идут на фронт. Если потом она подведёт товарищей, кто-то сделает скидку на то, что она женщина?
ви власне читали статтю за тим посиланням? перше питання - які поточні умови гірше, ніж тоді??? жодного не бачу. тепер за текстом
Уперше опубліковано витримки з тексту мирного договору, який було узгоджено під час кількох раундів переговорів між Україною та РФ навесні 2022 року. Матеріали публікує німецьке видання WELT.
Видання стверджує, що "оригінал документа" є в їхньому розпорядженні, але витяги з нього наводяться текстом, а не фотокопіями.
тобто це лише твердження ОДНОГО видання? дуже вагомий аргумент від людини, яка зазвичай вимагає офіційних підтверджень.
про кількість армії - тоді вимоги були НАБАГАТО ГІРШИМИ...
"Путін і Зеленський мали вирішити розбіжності, що залишилися, в особистій бесіді. Але після багатообіцяючого саміту в Стамбулі Москва висунула наступні вимоги, на які Київ не погодився. Вони відзначені в документі курсивом", - ідеться в публікації.
Серед таких неприйнятних для України вимог - зробити російську мову другою офіційною мовою в Україні, зняти взаємні санкції та припинити позови в міжнародних судах. Також Москва вимагала від Києва законодавчо заборонити "фашизм, нацизм і агресивний націоналізм".
це що за вимога? нацизм та комунізм в нас й так заборонені. заборона всіх проукраїнських партій, лише проросійські партії? зараз руські називають, що в Києві нацисти. ви згодні ЛАД, що Зе - нацист?..
На закінчення WELT наводить посилання на вирвані з контексту і перекручені російською пропагандою слова учасника української делегації на переговорах Давида Арахамії про те, що угода нібито зірвалася через тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Нібито він наполіг на тому, щоб Україна відмовилася від мирної угоди і продовжувала бойові дії.
Насправді в тому інтерв'ю Арахамія говорив, що Україна ніколи не збиралася підписувати цей документ, бо жодної довіри до росіян не було. За його словами, переговори були потрібні для того, щоб виграти час для мобілізації та перегрупування сил. Арахамія прямо наголошував, що західні партнери знали про хід переговорів і бачили драфти документів, але не вирішували за Україну, а лише могли дати поради.
з того, що ви навели - це ніяка не офіційна позиція, це лише стаття в одній газеті. те, що наводиться - де погіршення? тому не можна втрати те, чого не було - перемовини були, завершилися нічим - через позицію Москви...