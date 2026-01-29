Додано: Пон 20 кві, 2026 15:10
Alla77777 написав:Letusrock
так, бачила. Знаю, що він (Успіх) служив в ЗСУ, часто нам писав. І Холяву давно не бачила (з цікавістю завжди його читала, відгукніться))
Успіх давно звільнився з ЗСУ, останні місці перед зникненням писав вже як цивільний.
А пан Холява періодично заходить, правда без конструктиву)
Додано: Пон 20 кві, 2026 15:11
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
А где вы увидели, что я "розповідаю як там"?
Ну якщо ви кажете форумчанину шо він влаштується дуже бистро, то можливо припустить шо особисто ви знаєте як він там влаштується. Чи ви знаєте з чиїхсь розповідей?
Я вижу как прилаштувався Соловьёв
Це хтось з окупованих територій?
Додано: Пон 20 кві, 2026 15:19
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
......
й взагалі мова йшла про те, як всі поїдуть, коли відкриють кордони. от я й питаю - куди поїдуть?.. щось ніхто відповісти не може...
Казалось бы - "ехать народу некуда" - значит кордоны можно спокойно открывать. А почему не открывают? - щось ніхто відповісти не може...
питання - куди поїдуть, коли цей режим захисту буде скасовано?..
Как кордоны откроют - поедут куда глаза глядят - по безвизу. так зрозуміло?
Додано: Пон 20 кві, 2026 15:19
Letusrock написав: Alla77777 написав:Letusrock
так, бачила. Знаю, що він (Успіх) служив в ЗСУ, часто нам писав. І Холяву давно не бачила (з цікавістю завжди його читала, відгукніться))
Успіх давно звільнився з ЗСУ, останні місці перед зникненням писав вже як цивільний.
А пан Холява періодично заходить, правда без конструктиву)
Рада, що всі живі й здорові!
Додано: Пон 20 кві, 2026 15:24
барабашов написав: холява написав:
Нажаль стерли .....
ДЛЯ БЕТОНА
Всім добрий день всіи здоров'я .
Ви кажіть тільки за себе - я ухилянт ,я не здатен захищати те що є у мене , я БРЕХЛО у якого 2 сини у Полщі ,разом з мамою ...страшно мучаться ....можу ще
Тов.Семинарист здраствуйте.
Вы выехали с этой территории? Или в Запоре?
Как там с дронами по жилым домам и линиям электроснабжения обстановка? Лучше чем в Никополе и Марганце?
Бажаю здоровʼя.
Я багато раз писав що находжусь у Запоріжжі .Працюю .
Їздив у відпустку до дочки у Польщу.
Ми тут гарно живемо. Ціни у нас на ринку дешевші а про смак і казати дарма .
Колись (років 15—20) пив там пиво «Варка стронг»спробував і зараз —велика різниця у худшу сторону.Але як там спокійно.
У Запоріжжі іде війна дронів . Гучно постійно. Людей дуже мало а прилітає постійно
По жилих домах прилітає.
Є загиблі….
Що вам ще сказати….ми НЕ ЗДАЄМСЯ …
Добавили пенсію , виплати незначні (1500).
)))….. поїхав на станцію масло міняти сказали 700 , приїхав взяли 1200 —Поддон знімали …
Заробляють як можуть —жулики….)))
