Додано: Вів 21 кві, 2026 14:42
M-Audio написав:
...кримінальна відповідальність за виїзд/неповернення. А в тій країні кажуть -- для візи/ВНЖ/ПМЖ надайте довідку про відсутність судимості з країни вашого громадянства. А тут упс, виявляється, що заведено справу і довідку не дають. І треба або якось владнати ту справу, або щось робити в напряму того сірого паспорту. І те, і інше - довго і дорого. А тимчасовий захист закінчується....
Хто вже довго живе за кордоном на постійному місці проживання, але громадянство мають українське, потребують українського паспорту для цього. А щоб отримати новий паспорт, потрібен військово-обліковий документ. Паперового, звісно, ні в кого немає, а для електронного потрібна авторізація, BankID, український номер телефону тощо. В деяких нічого цього немає. Що робити незрозуміло.
Спілкуюся з одним луганчанином, що виїхав між 2014 та 2022 роками, не пам'ятаю точніше. Паспорт в нього є, і він навіть Резерв+ поставив. І згідно цього резерв+ він у розшуку, бо щось там не повідомив чи не надав. Також каже, що ставив там місце проживання за кордоном, але, як видно, не допомогло. Дадуть йому новий паспорт, коли знадобиться? Може й так, але впевненості немає. Збирається писати листа і запитувати, яким чином його інформували про розшук чи адмінсправу.
Хто казав, що М25-60 неможливо повернути з-за кордону? Ось простий спосіб, безкоштовний для держави Україна.
Додано: Вів 21 кві, 2026 14:53
Це повільний, трудомісткий і бюрократичний шлях, виключно методом кнута. Уявіть таким способом вимушено повернеться умовний громадянин Х., житло якого в окупації і який жив закордоном вже 5-7 років, діти якого там пішли в школу з 1 класу, він з дружиною працював, взяв іпотеку і т.д. То він буде ненавидіти Україну більше ніж окупант-бурят
