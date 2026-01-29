Украина предложила США переименовать в "Донниленд" оставшуюся подконтрольной себе часть Донбасса в попытке переубедить США в их требовании вывода ВСУ с его территории, пишет The New York Times.
По информации издания, пока эти усилия не принесли результатов, хотя сам термин Donnyland ("Донниленд"), являющийся гибридом слов Дональд, Донбасс и Диснейленд, продолжает использоваться на переговорах.
Один из украинских переговорщиков с помощью ChatGPT создал зелено-золотой флаг Донниленда и национальный гимн.
fler написав:Хто казав, що М25-60 неможливо повернути з-за кордону? Ось простий спосіб, безкоштовний для держави Україна.
якщо він взагалі виявиться з часом "без документів", то повернути Німеччина взагалі ніяк..
Угумц, десятки тисяч М25-60 раптом "виявились "без документів" десь у Німеччині, Польщі та інших країнах світу. Цікава схема, flyman. Фантазуй далі.
Вивчіть спочатку правовий статус згідно міжнародних норм, і чи може Німеччина таку особуд депортувати в країну де їй загрожує загибель із високою імовірністю. А ще якщо та особа розкаже, що вона пацифіст і за мирне врегулювання, і її збираються силою відправити воювати, то 146%, що ніякої депортації не відбуватиметься. Чи ви думаєте, що німці будуть брати на себе порушення законодавства Німеччини яке базується на непорушності прав і свобод людини.
Запроваджені зміни скасовують правила, що обмежують експорт п’ятьма небойовими категоріями — рятувальним, транспортним, попереджувальним, спостережним та тральним.
Хоча такі зміни теоретично забороняють експорт зброї до країн, де відбуваються конфлікти, вони дозволяють винятки «за особливих обставин», які враховують потреби безпеки Японії та військові операції США в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Hotab написав:Може хоч 50% там правди (я про висновки .. бо факти наче підтверджені)
Сили оборони України реалізували безпрецедентну за масштабом та наслідками операцію з ліквідації залишків Чорноморського флоту РФ та знищення стратегічного ешелону російської протиповітряної оборони. Аналіз верифікованих даних вказує на системний і незворотний колапс оборонних спроможностей окупаційного контингенту. ................. Російська Федерація остаточно втратила здатність захищати власні військові та інфраструктурні активи. Системне виснаження ППО через примусове використання нецільових, дорогих та унікальних систем на кшталт С-350 та корабельних модифікацій «Тор» призводить до стрімкого оголення тилової логістики та передових позицій. Росія математично позбавлена можливості адекватно реагувати та компенсувати втрати. Кожен знищений радар чи пускова установка множить площу «відкритого неба» над позиціями РФ. Збройні сили України перевели окупаційний контингент у статус полігону для відпрацювання засобів ураження. Севастопольська бухта вже функціонує виключно як могильник для російського металобрухту. У найближчій перспективі повна відсутність протиповітряного покриття дозволить українським ударним безпілотним та ракетним системам безперешкодно та методично стерти в нуль усі залишки російської нафтопереробної галузі, логістичних вузлів та аеродромної мережі, що гарантовано призведе до повного паралічу та логістичного колапсу угруповання ворога.
flyman, ось пан Акурт виклав на еміграційній гілці корисну інфу:
Департамент консульської служби МЗС України. Сьогодні: Відповідаємо на поширені питання, пов’язані з оформленням закордонного паспорта в посольстві чи консульстві України за кордоном: Якщо попередній паспорт був втрачений/викрадений, або змінилося прізвище власника паспорта, знадобляться також додаткові документи. Детальний перелік необхідних документів є на офіційних сайтах посольств і консульств. ❓Що потрібно чоловікам 18-60 років? Чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні надати військово-обліковий документ в електронному вигляді.
Конкретно щодо Німеччини: "Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (за даними на квітень 2026 р.) заявив, що Берлін працюватиме над поверненням українських чоловіків призовного віку додому та обмеженням їхнього потоку до ФРН. Він підкреслив важливість їхньої присутності в Україні для допомоги державі, підтримуючи зусилля Києва щодо повернення громадян."https://www.dw.com/uk/merc-nimeccina-pidtrimue-zusilla-ukraini-obmeziti-viizd-colovikiv-v-es/a-76779520
pesikot написав:Дивно, нам більше року розповідали "які чудови умови від Трампа, Україні потрібно погоджуватись для припинення війни" Зараз, чомусь, вже не чутно "які чудові умови від Трампа, Ірану потрібно погоджуватись для припинення війни"
тому що в України нема карт, а в Ірана є (протока, нафтогазова інфраструктура сусідів і стопіццот тисяч ракет та дронів)
Так вже і нема карт в Україні ? ))
А нафтогазова інфраструктура довбанутого сусіда є )
M-Audio написав:...кримінальна відповідальність за виїзд/неповернення. А в тій країні кажуть -- для візи/ВНЖ/ПМЖ надайте довідку про відсутність судимості з країни вашого громадянства. А тут упс, виявляється, що заведено справу і довідку не дають. І треба або якось владнати ту справу, або щось робити в напряму того сірого паспорту. І те, і інше - довго і дорого. А тимчасовий захист закінчується.... Хто вже довго живе за кордоном на постійному місці проживання, але громадянство мають українське, потребують українського паспорту для цього. А щоб отримати новий паспорт, потрібен військово-обліковий документ. Паперового, звісно, ні в кого немає, а для електронного потрібна авторізація, BankID, український номер телефону тощо. В деяких нічого цього немає. Що робити незрозуміло.
Хто казав, що М25-60 неможливо повернути з-за кордону? Ось простий спосіб, безкоштовний для держави Україна.
Це повільний, трудомісткий і бюрократичний шлях, виключно методом кнута. Уявіть таким способом вимушено повернеться умовний громадянин Х., житло якого в окупації і який жив закордоном вже 5-7 років, діти якого там пішли в школу з 1 класу, він з дружиною працював, взяв іпотеку і т.д. То він буде ненавидіти Україну більше ніж окупант-бурят
Не юрист, но в данной цитате проблема в том, что даже розшук в системе Резерв+ это не судимость. Т.е. довідку дать обязаны. Наши, конечно, могут канителить и потрепать нервы, но и только.