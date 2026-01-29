Какие привилегии может иметь гражданин Австралии благодаря обладанию укр. паспортом? По-моему, абсолютно никаких.
Може пан TUR знає, спитайте у нього . А де ви про «моральні аспекти» і «бажання зберегти звʼязок» прочитали? У мене ніколи не виникало бажання вивчати переваги саме українського громадянства, але з того що просто само потрапляло на очі: різні податки при наприклад продажу нерухомості громадянином і не громадянином. Може «хлопчик» там успадкував щось, може ж бути? Можливо ще якість фінансові моменти.
Не пойму, что вас так волнует эта проблема? Не хочу даже думать об этом. Пусть даже у него есть какие-то финансовые соображения. Может быть, даже хочет заняться здесь бизнесом и укр. гражданство даёт какие-то преимущества. Вы раньше осуждали только бегунцов, кот. уехали после начала войны. Но тут речь о людях, кот. уехали давным-давно. Какие претензии к ним? Как на границе устанавливают, что человек является гражданином Украины, понятия не имею. Но тот мальчишка из Германии, о кот. я писал, интересовался вопросом и не приезжал именно из-за опасений, что это обнаружится и его могут призвать в ЗСУ. Ещё раз. Основное в моём посте было опасность правового нигилизма, но вы почему-то сосредоточились на проблеме двойного гражданства, которая пока что, несмотря на принятие закона, по-моему, выглядит несколько абстрактно. В отличие от опасности правового нигилизма, которая вполне реальна.
Мене ця проблема взагалі не цікавить. Мова про інше, і я це визначив з першого повідомлення. Якщо людина має іноземне громадянство, жила все життя за кордоном , то відновлення паспорта України має лише одну мету- отримати переваги цього громадянства. Але переваги (права) громадянина не бувають без обовʼязків. Я не пропагандую таких людей викликати і залучати до захисту. Я про те, що хай такі люди спокійно живуть з іншим громадянством і не піднімають питання прав громадянина України. Бо обовʼязків громадянина України вони виконувати не збираються. Це доречі стосується і бормотання Хантера щодо «давайте мені українську пенсію». Бо це знов намагання отримати від держави, демонстративно втікши від обовʼязків громадянина України.
І так, ви незаслужено зневажливо оцінюєте громадянство України і силу українського закордонного паспорту. Щоб це зрозуміти, уявіть (чи почитайте) що у вас російський. Де в світі вам відкриті кордони, іноземні рахунки і тд. Мені зараз кумедно читати, як їх видавлюють з Балкан , а вони при продажу нерухомості навіть не знають що робити з грошима. Рахунки за кордоном їм не відкривають, щоб їх розмістити і спокійно розпоряджатись по всьому світу чи у себе в кацапії.
Интересные у вас сравнения. С РФ, которую вся Европа признала агрессорами и обложила санкциями. До войны их положение не сильно отличалось от нашего. Спокойно ездили и открывали счета. Но речь шла о наших гражданах, получивших гражданство Австралии, Германии или ещё кого-то из такого же ряда. Для них есть какие-то преимущества в обладании укр. паспортом? Или всё-таки паспорта Австралии, Германии и ещё многих более авторитетны в мире? А "бормотания" могут быть любые. Есть закон. И его надо соблюдать. Всё. Но от основного вопроса о правовом нигилизме вы почему-о ушли на обсуждение вопроса, который проблем не вызывает - есть закон, который надо выполнять. Или закона нет. Тогда либо его надо принимать, либо не обвинять людей в нарушении несуществующего закона. Это верно в отношении любых нарушений граждан.
Hotab написав:Хай в Україну заїде і дізнається. А ви забавний. Це справді якась дитяча наївність , розказувати про права громадянина зразу двох країн, але не мати обовʼязків перед жодною?
Правовий нігілізм в першу чергу в тому, що якийсь міністр (ніхто) чи клерк (ніхто) не мають права вирішувати хто «ухилянт», а хто - ні. Такого поняття навіть в законодавстві не існує. Це Hotab має право на форумі робити оціночні судження щодо людей, а представники держави - ні. Ми тут навіть не торкаємось того, що не існує законів ані про обмеження виїзду, ні про обовʼязок повернутися.
Стосовно «обовʼязків перед державою» - ми вже обговорювали, що мільйони, більшість, українських громадян не мають жодних обовʼязків перед державою, і нічого. Україну буквально поділили на громадян з обовʼязками і громадян без тих. В сучасній Україні немає нічого унікального в цьому. Тому давайте про обовʼязки і відповідальність за державу почнемо говорити тоді, коли вони будуть в абсолютно усіх громадян.
Так само як і зараз, не спокійно єзділі. Бо у українців 90/180 в Європі. А кацапи «візаранили» кожні 30 днів вже тоді.
Якщо «нема», то і проблеми ж нема? Навіщо їм укр паспорт?
Але лише державою по відношенню до хунтерів. Але не навпаки, так? Тут ви проблеми не помічаєте?
З правовими нігілістами - правовий нігілізм.
Від того що ви вперто намагаєтесь не помічати неодноразово тут наведені вам мінімум 3 закони, які обмежують права громадян на переміщення і вибір місця проживання під час дії воєнного стану - ці закони нікуди не діваються. По восьмому колу вам відкривати очі нема сенсу.
Неможна помічати те, що не існує. Жодного закону про обмеження виїзду закордон (комендантська година і обмеження пересування Україною тут ні до чого) чи про обовʼязок повернутися до України не існує. Їх просто немає. Ви їх вкотре вигадуєте. Ви маєте право казати все, що завгодно, як приватний громадянин, але держслужбовець такого права немає. Вони існують за наш рахунок, і за наші гроші нас дискримінувати - ні.
"У світі не існує явищ, які б не мали причини". Тільки от причини у кожного свої: - бо не вибрали Чорновола у 1991; - бо Ющенко і майдан 2004; - бо не вступили в НАТО у 2004-2008 роках через неТАКів...; - бо регулярно обирали більшість в парламенті з комуняк та інших проросійських сил; - бо вибрали Януковича 2010; - бо "скакали на майдані" 2014; - бо вибрали преЗедента з трускавецькою монобільшістю у 2019; .... А у вас які причини того, що відбувається?
Hotab написав:Так а «хлопчик» в трусіках не хоче встати згідно закону на військовий облік в Україні, якщо він ще не забув за 16 років життя в Австралії , що він її громадянин? .......
Тем не менее, у нас хотят принять закон о двойном гражданстве. Не знаю, как его пропишут. но вряд ли от человека, давно проживающего ща границей, смогут потребовать службу в ЗСУ. Знаю семью, которая уехала ещё 30+ лет назад. Они уже давно граждане Германии, но от укр. гражданства не отказались. Дочка приезжала сюда несколько раз, сын нет, т.к. его могли призвать в армию. От гражданства они не отказывались просто потому, что много возни и дороговато. Оно им не мешает, но и не помогает. Дочка, между прочим, после начала войны активно волонтёрила в Германии. Понятно, что укр. паспортов у них сегодня нет. И что делать? Лишить их гражданства? Как раз тот случай - соли на хвост насыпать. А правовой нигилизм крайне опасен. Репрессии в 30-е основаны как раз на нём. Хотите повторения? Сначала это коснётся ухилянтов. Вроде как, заслуженно. Правда. при желании под эту категорию можно подогнать очень многих. При очень большом желании, возможно, даже вас. А там можно войти во вкус и кто его знает, какие категории можно ещё привлечь. Кстати, введение санкций решением СНБО, по-моему, тоже не совсем конституционно. Так что TUR правильно пишет об опасности правового нигилизма.
Хотаб думає що в підпанків вічна броня. Але прийде час і він буде цитувати безсмертне "Сначала они пришли за комунистами и я молчал.." Думаю в 1933 теж були свої Хотаби які так само гигикали про "законні вимоги зернозаготівельних команд"