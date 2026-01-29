Краткое содержание

- Иран требует снятия военно-морской блокады США для полного прекращения огня, заявил Калибаф.

- Американские военные перенаправляют суда и перехватывают иранские танкеры на фоне продолжающейся блокады.

- Мирные переговоры зашли в тупик, Пакистан выступает посредником, новый срок прекращения огня не установлен.



ВАШИНГТОН/ДУБАЙ/ИСЛАМАБАД, 23 апреля (Reuters) - Иран захватил два судна в Ормузском проливе, усилив контроль над этим стратегически важным водным путем после того, как президент США Дональд Трамп объявил о бессрочной отмене атак, и никаких признаков возобновления мирных переговоров не наблюдается.

Статус двухнедельного перемирия, срок действия которого должен был истечь ранее на этой неделе, оставался неясным. Резко изменив свою позицию спустя несколько часов после угроз возобновления насилия, Трамп во вторник сделал, по-видимому, одностороннее заявление о том, что США продлят перемирие до тех пор, пока не обсудят иранское предложение в рамках мирных переговоров о прекращении двухмесячной войны.

.............Спикер иранского парламента и главный переговорщик Мохаммад Багер Калибаф заявил, что полное прекращение огня имеет смысл только в том случае, если блокада будет снята.

«Возобновление работы Ормузского пролива, узкого проходного пролива, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, невозможно при таком «вопиющем нарушении режима прекращения огня», — заявил Калибаф в социальных сетях.

..............Согласно заявлениям судоходных компаний и иранского полуофициального информационного агентства «Тасним», Корпус стражей исламской революции захватил два судна и сопроводил их к ,иранским берегам.

............В интервью телеканалу Fox News Ливитт заявила, что, поскольку корабли не были американскими или израильскими, захват не являлся нарушением режима прекращения огня. Она назвала это актом «пиратства».