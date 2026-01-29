Faceless написав: якби дійсно була однакова мобілізація і жінок і чоловіків, він дійсно умовній дружині б сказав - "давай ти за мене підеш в посадку, а я вдома буду"
якби дійсно була однакова мобілізація то не було би різносортних, заброньованих, нетойвосних і ненавчених воювати, як і розмов щодо гендерної нерівності (а як вона замінить пробите колесо в машині домкратом)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 23 кві, 2026 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Але обов'язок сплатити податки з доходів в разі їх наявності є, тож твердження про відсутність обов'язків - хибне
Якщо займатись буквоїдством то так. Але наскільки я зрозумів Андрій писав про обовязки в контексті рівномірного розподілення тягаря війни. "сплатити податки з доходів в разі їх наявності" така собі "нескінченно мала величина" порівняно з "військовозобовязаністю" під час війни
Там все было бы гораздо интереснее с точки зрения общества... Например не было бы сотен тысяч "Бетонов", которых бросили ради заграницы - Ж тоже были бы невыездными. Во-вторых - резко бы стало "полезным" выходить замуж в 24 максимум. А там, глядишь, и "дем-долг" бы сам-собой решился бы...
Крім того, у документі зазначено, що Росія «створює передумови для військового нападу на країни НАТО» і вже зараз проводить гібридні операції проти членів Альянсу, зокрема щодо ФРН. ... «Ми перетворимо бундесвер на найсильнішу конвенціональну армію Європи. У короткостроковій перспективі ми підвищуємо нашу обороноздатність, у середньостроковій — прагнемо до значного нарощування потенціалу, а в довгостроковій — забезпечимо технологічну перевагу»
після всього цього теорія Суворова заграла новими фарбами. може дійсно в 41 Німеччина просто випередила? але щось мені підказує, що повторювати будемо не на Берлін, а на Москву
Добавлю еще факты о том, что около границ СССР были сосредоточены с неясными целями советские войска с техникой и явно не в оборонительных порядках. Гитлер таки опередил, что изо всех сил умалчивается в советской истории про миролюбивую политику кремля.
В нас були й є жінки з бойовим досвідом, або мінімум які вміють стрілять. А наприклад чоловік ніколи в житті не стріляв, але приносить користь у вигляді немаленьких грошей. То хто буде стрілять? У мене в гаражному кооперативі була сусідка-працівниця СБУ, вона ввечорі, 23 лютого, зі своєю власною сім`єю завантажилась у Кукурузер, і поїхала собі геть. Питання, ти, ука, могла шось сусіду бовкнуть, тіпа пакуй валізи і вали звідси, чи нє, ось так тупо спакувать речі і рятувать власну дупу, без усіляких питань до власної совісті?
Так пишете про вміння стріляти, ніби, по-перше, це щось дуже складне, по-друге, ніби це основна навичка, необхідна в армії
Тобто, наприклад 20 років жінка-військова, має відповідні навички згідно її ВОС- сидіння у посадці. Питання- хто повинен йти у посадку, чоловік, який ніколи не бачив зброю, чи його дружина-професіонал?