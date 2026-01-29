Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 24 кві, 2026 11:13
andrijk777 мобілізації «уникло б» (і уникає ) 90% чоловічого населення.
Бо треба 1 млн, а не 10.
І завжди будуть ті, хто скаже , що вона не справедлива, бо не всі 10 воюють. І навіть з 1 млн не всі, бо там різні є посади .
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 24 кві, 2026 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Додано: П'ят 24 кві, 2026 11:13
У Пентагоні розглядають призупинення членства Іспанії в НАТО — Reuters
Журналісти отримали внутрішній електронний лист Пентагону із варіантами «покарання» союзників по НАТО, які не підтримали операцію США проти Ірану.
Один із запропонованих варіантів «покарання» передбачає відсторонення «складних» країн від важливих або престижних посад у Альянсі.
Xenon
Додано: П'ят 24 кві, 2026 11:27
Xenon написав:
У Пентагоні розглядають призупинення членства Іспанії в НАТО — Reuters
Журналісти отримали внутрішній електронний лист Пентагону із варіантами «покарання» союзників по НАТО, які не підтримали операцію США проти Ірану.
Один із запропонованих варіантів «покарання» передбачає відсторонення «складних» країн від важливих або престижних посад у Альянсі.
новина з розряду "вчений згвалтував журналіста" (с)(тм)
flyman
Додано: П'ят 24 кві, 2026 11:36
Безугла про ОЗГ всередині ЗСУ на прикладі 58 бригади
https://www.facebook.com/share/p/1EkpjpX9dd/
До мене звернулися військовослужбовці та люди зсередини 58 ОМПБр з великим масивом інформації, документів, витягів з ЄРДР, договорами закупівель та свідченнями про те, що відбувається в бригаді.....
Маленькі ОЗГ у бригадах розростаються до рівня командувань і покриваються ще більшими, у Генштабі та особисто Головкомом.....
Комбриг змінив уже третій Hilux. Але місцевому бригадному феодалу цього недостатньо. Далі більше: примусові збори на іграшки для шефа. На день народження Шниря батальйони, роти та взводи мали «скинутись» по 50 000 грн у примусовому порядку на мотоцикл Suzuki Hayabusa. Далі комбриг на цьому мотоциклі катається, розважається і травмує руку, а травму намагаються провести як бойову, нібито отриману під час несення служби.
Тут система працює просто:
неугодних — на штурми,
незручних — у підвали,
свідків — на позиції, звідки зазвичай не повертаються.
Letusrock
Додано: П'ят 24 кві, 2026 11:59
Letusrock написав:
Безугла про ОЗГ всередині ЗСУ на прикладі 58 бригади
https://www.facebook.com/share/p/1EkpjpX9dd/
До мене звернулися військовослужбовці та люди зсередини 58 ОМПБр з великим масивом інформації, документів, витягів з ЄРДР, договорами закупівель та свідченнями про те, що відбувається в бригаді.....
Маленькі ОЗГ у бригадах розростаються до рівня командувань і покриваються ще більшими, у Генштабі та особисто Головкомом.....
Комбриг змінив уже третій Hilux. Але місцевому бригадному феодалу цього недостатньо. Далі більше: примусові збори на іграшки для шефа. На день народження Шниря батальйони, роти та взводи мали «скинутись» по 50 000 грн у примусовому порядку на мотоцикл Suzuki Hayabusa. Далі комбриг на цьому мотоциклі катається, розважається і травмує руку, а травму намагаються провести як бойову, нібито отриману під час несення служби.
Тут система працює просто:
неугодних — на штурми,
незручних — у підвали,
свідків — на позиції, звідки зазвичай не повертаються.
непонятно только - у этого молодого байкера череп и позвоночник что из инструментальной стали как у Т800?
барабашов
Схожі теми
|
|0
|6120
|
|
|0
|7835
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|279639
|
|