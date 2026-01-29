Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Суб 25 кві, 2026 00:54
TUR написав: ЛАД написав:
мобилизацию объявить он так и не решается.
Мобилизацию, объявленную указом №647 от 21.09.2022, он отменить не решается.
Это верно.
Не отменяет.
Но и мобилизацию не проводит. Во всяком случае, пока.
ЛАД
2
Повідомлень: 39955
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Суб 25 кві, 2026 05:17
Росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами: є поранені
Оновлено 05:11. Четверо людей отримали поранення через російську атаку по Дніпру, повідомив голова ОВА Ганжа. Чотириповерховий житловий будинок частково зруйнований.
"Це жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік. Всі госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - додав він. Оновлено 05:04. Дорозвідка по крилатих ракетах, але в небі залишається кілька десятків безпілотників, які атакують Дніпро і Білу Церкву. Оновлено 04:56. Ракета на Київ з боку Обухова та БпЛА курсом на Кропивницький. Оновлено 04:50. Ракети в районі Білої Церкви та Канева. У Дніпрі чутно звуки вибухів. Оновлено 04:41. Ракети на Чернігів повз Козелець, Ніжин і Мену. Також велика група БпЛА наближається до Дніпра. Оновлено 04:32. Кілька ракет летять на Київ зі сходу та півдня. Оновлено 04:16. Група ракет на Київ, Смілу, Черкаси та Пирятин. У Дніпрі також атакований промисловий об'єкт, наслідки встановлюють, повідомив керівник ОВА Ганжа. Оновлено 04:16. Групи крилатих ракет із Одещини курсом на Вінниччину, Кіровоградщину. Ракета на Умань та дрони на Білу Церкву. У Харкові постраждала транспортна інфраструктура - зокрема, знищено зупинку громадського транспорту. Пошкоджено газогін. Оновлено 04:05. Групи крилатих ракет повз Вознесенськ курсом на Одещину. Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений 4-поверховий будинок - є поранені. Про це повідомив очільник ОВА Ганжа. Оновлено 03:55. Ракети з Миколаївщини та Дніпропетровщини у напрямку Кіровоградщини, Вознесенська та Дніпра. Оновлено 03:47. Групи крилатих ракет на Херсонщині: повз Горностаївку/Берислав, курсом північно-західним, далі - на Миколаївщину. Оновлено 03:37. Крилаті ракети та дрони на Синельникове/Дніпро зі сходу. Також дрони на Білу церкву. Оновлено 03:26. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа повідомив про атаку на місто. "Зайнялися кілька пожеж. Є пошкоджені будинки. Попередньо, минулося без постраждалих", - написав він. Також влучання зафіксували у Київському районі Харкова, повідомив міський голова Терехов. Оновлено 03:10. Декілька груп БпЛА зі сходу у напрямку Канівського водосховища та Переяслава на Київщині. Також дрони на Пирятин та Дніпро.
pesikot
Повідомлень: 13947
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1261 раз.
Профіль
2
2
Додано: Суб 25 кві, 2026 06:28
ЛАД написав:
Не отменяет.
Но и мобилизацию не проводит. Во всяком случае, пока.
Ошибаетесь.
Проводит по полной программе, но использует другие методы для этого.
TUR
Повідомлень: 313
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 66 раз.
Профіль
Додано: Суб 25 кві, 2026 06:55
ЛАД написав:
Ещё к вопросу о "сияющем граде на холме".
Крутили сегодня фильм о французском Сопротивлении. Прозвучала там и фамилия Барбье. Клаус Барбье. Сейчас, правда, пишут, что точнее Клаус Барби. КАто не знает .ыл такой себе шеф гестапо в Лионе во время оккупации Франции.
Было у него красноречивое прозвище - "лионский мясник".
Был осуждён французским судом трижды (заочно) - в 1947, 1952 и 1954. Все 3 раза - смертный приговор.
Но он ещё в 1947 он "стал агентом американской тайной службы CIC[4]. С помощью американцев он эмигрировал в 1951 году в Боливию, где жил под именем Клауса Альтмана и стал боливийским гражданином.
...............
Тем не менее, благодаря США он избежал смертной казни в 1952 и довольно спокойно прожил 74 года до осуждения.
Ви передивились забагато кінофільмів.
А як, по-Вашрму, повинні себе поводити агентурні розвідники?
vt313
Повідомлень: 544
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
_hunter
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
0
6396
0
8136
Нед 22 бер, 2026 08:49 won
36
280363