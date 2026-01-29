Російського диктатора Володимира Путіна можуть усунути представники його близького кола, після чого переговори про мир з Україною вестиме вже його наступник.



Таку думку в опублікованому 24 квітня інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera висловив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.



За його словами, у світовій історії регулярно траплялися випадки, коли «війни, як правило, закінчувалися тим, що перемагає не та сторона, яка їх почала».



Крім того, Сікорський нагадав, що багатьох диктаторів скидало їхнє власне оточення.



«Тут, у Римі, мені не потрібно вам розповідати, скільки імператорів було вкрай рішуче усунуто власними гвардійцями-преторіанцями. (…) Диктатори завжди усвідомлюють це дуже пізно», — заявив глава МЗС Польщі.



Сікорський вважає, що диктатор Путін вважає продовження невдалої війни безпечнішим для себе варіантом, ніж її закінчення без видимої перемоги.



«Проблема диктаторів, які вступили у війну, в тому, що якщо вони припинять конфлікт без явної перемоги, їхня влада опиниться під загрозою. Боюся, що для Путіна невдала війна краща, ніж мир, який ставить їхню владу під загрозу»", — заявив він.



Крім того, Сікорський додав, що російські генерали не говорять Путіну всієї правди про ситуацію на фронті, що заганяє Кремль у дедалі глухіший глухий кут.