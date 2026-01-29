МАДРИД, 18 апреля (Reuters) - Давление США на несогласных лидеров латиноамериканских стран может привести к «восстанию» против влияния Вашингтона, предупредил президент Колумбии Густаво Петро в интервью испанской газете El Pais, опубликованном в субботу.

Петро, ​​бывший член левой партизанской группировки М-19, часто конфликтовал с президентом Дональдом Трампом, чья администрация внесла его в санкционный список, составленный Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, за предполагаемое участие в глобальной незаконной торговле наркотиками.

65-летний политик, прибывший в Барселону на саммит вместе с лидерами Испании, Бразилии и Мексики, заявил газете El Pais, что санкции OFAC используются в качестве политического инструмента для вымогательства денег у «тех из нас, кто придерживается несогласной политики».

«Это система, подобная той, что существовала у испанского короля несколько веков назад. И какова была реакция Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — сказал он.

По словам Петро, ​​бомбардировка Соединенными Штатами столицы Венесуэлы, Каракаса, в рамках операции по захвату президента Николаса Мадуро в январе вселила страх во многих лидеров.

Однако Петро заявил, что у него хорошие личные отношения с Трампом. По его словам, они недавно дважды разговаривали и развеяли ложные представления друг о друге, добавив, что он не ехал в Вашингтон, чтобы «вставать на колени и умолять», а они встретились как равные.

Петро, ​​избранный в 2022 году, должен покинуть свой пост в августе, поскольку конституция Колумбии запрещает президентам занимать свой пост более одного срока.