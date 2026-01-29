Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:50

  Shaman написав:подобається нам чи ні
«Серйозні переговори припинилися». Європа не має стратегії припинення війни в Україні і готується до того, що вона триватиме — NYT
Видання додало, що Європа готується до тривалішої війни в Україні, зі зменшенням очікувань щодо врегулювання шляхом переговорів між Москвою та Києвом.

Через це Україна змушена продовжувати війну на виснаження з Росією без жодних ознак її кінця найближчим часом.

У статті констатується, що ніхто не очікує закінчення війни без активної участі США та їхнього тиску на Росію, який Трамп завжди здійснював неохоче, а іншого посередника, який мав би вплив як на Україну, так і на Росію, наразі немає.

Через п’ятнадцять місяців після того, як Трамп пообіцяв припинити війну за один день, «ми опинилися в основному там, де почали переговори»

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі контактної групи з питань України цього місяця заявив, що «правда в тому, що Росія ніколи не сприймала їх (переговори з Україною та США про припинення війни — ред.) серйозно», додавши, що через це «ще важливіше підтримувати Україну».


Хто б міг би подумати ...

До них дійшло те, про що давно пишуть "незламники" ...
pesikot
Повідомлень: 13950
З нами з: 31.08.09
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:51


це видно й на гілці, що обговорюється все що завгодно, окрім війни...
Shaman
Повідомлень: 12577
З нами з: 29.09.19
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:52

  prodigy написав:ЛАД
В России начали маркировать произведения Пушкина, Гоголя и других классиков из-за закона о запрете пропаганды наркотиков

Электронные сервисы и официальные порталы начали ставить предупреждение о наркотиках на книги русских классиков, обратила внимание «Вёрстка». В частности, маркировке подвергся сборник стихотворений Пушкина, написанных в 1814–1836 годах.

У Гоголя нашли упоминания запрещенных веществ в повестях «Нос», «Вий» и «Шинель», а у Тургенева — в «Асе» и «Отцах и детях». Также маркировка сопровождает сборник детских рассказов Льва Толстого, романы «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» и повесть «Морфий» Михаила Булгакова.

у вас є питання до влади рф, захисник російської культури ви наш :mrgreen:

які питання - якщо роблять, значить так треба :lol:
Shaman
Повідомлень: 12577
З нами з: 29.09.19
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:52

ЛАД все виправдає, щодо росіян ... у нього досвід парторгу викарбований на його черепі зсередини )
pesikot
Повідомлень: 13950
З нами з: 31.08.09
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 19:01

Немного о США, Кубе и вообще Латинской Америке.
МАДРИД, 18 апреля (Reuters) - Давление США на несогласных лидеров латиноамериканских стран может привести к «восстанию» против влияния Вашингтона, предупредил президент Колумбии Густаво Петро в интервью испанской газете El Pais, опубликованном в субботу.
Петро, ​​бывший член левой партизанской группировки М-19, часто конфликтовал с президентом Дональдом Трампом, чья администрация внесла его в санкционный список, составленный Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, за предполагаемое участие в глобальной незаконной торговле наркотиками.
65-летний политик, прибывший в Барселону на саммит вместе с лидерами Испании, Бразилии и Мексики, заявил газете El Pais, что санкции OFAC используются в качестве политического инструмента для вымогательства денег у «тех из нас, кто придерживается несогласной политики».
«Это система, подобная той, что существовала у испанского короля несколько веков назад. И какова была реакция Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — сказал он.
По словам Петро, ​​бомбардировка Соединенными Штатами столицы Венесуэлы, Каракаса, в рамках операции по захвату президента Николаса Мадуро в январе вселила страх во многих лидеров.
Однако Петро заявил, что у него хорошие личные отношения с Трампом. По его словам, они недавно дважды разговаривали и развеяли ложные представления друг о друге, добавив, что он не ехал в Вашингтон, чтобы «вставать на колени и умолять», а они встретились как равные.
Петро, ​​избранный в 2022 году, должен покинуть свой пост в августе, поскольку конституция Колумбии запрещает президентам занимать свой пост более одного срока.
https://www.reuters.com/world/americas/colombias-petro-warns-latin-american-rebellion-if-us-doesnt-rethink-policy-2026-04-18/

МАДРИД, 18 апреля (Reuters) - Правительства Бразилии, Испании и Мексики в субботу пообещали активизировать скоординированную помощь Кубе, чтобы смягчить то, что они назвали гуманитарным кризисом, вызванным блокадой этого карибского острова со стороны США.
В совместном заявлении три страны призвали к искреннему диалогу в соответствии с Уставом ООН, добавив, что кубинский народ должен иметь свободу определять свое собственное будущее.
Это заявление прозвучало после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес принимал в Барселоне президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву и лидера Мексики Клаудию Шейнбаум на международном саммите , направленном на мобилизацию против крайне правых.
https://www.reuters.com/world/americas/brazil-mexico-spain-pledge-send-more-aid-cuba-2026-04-18/
ЛАД
Повідомлень: 39962
З нами з: 31.08.10
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 19:04

"скурил по две страницы пушкина и тургенева, догнался тремя страницами булгакова...не вставило..." :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 14414
З нами з: 05.06.13
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 19:09

  prodigy написав:.........
у вас є питання до влади рф, захисник російської культури ви наш :mrgreen:

А какая связь между российской культурой и владою РФ?
Первое вечно (как и любая культура), а второе... Сегодня одна, завтра другая.
ЛАД
Повідомлень: 39962
З нами з: 31.08.10
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 19:18

ну я ж казав )
pesikot
Повідомлень: 13950
З нами з: 31.08.09
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 19:24

‼️ Польща може депортувати українців навіть за незначні порушення, — «Judi Legal»

У Сеймі зареєстрували законопроєкт, який суворо змінює правила для іноземців.

Депортація загрожує після двох адміністративних порушень протягом двох років: перевищення швидкості, неправильне паркування, відсутність ременя безпеки, перехід дороги в недозволеному місці, нічний шум, сміття, алкоголь у заборонених зонах, вигул собаки без повідка, дрібна крадіжка чи безквитковий проїзд.
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 19:32

Bigor вже напоготові?..
Повідомлень: 12577
З нами з: 29.09.19
