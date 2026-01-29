нічого вічного не існує, занепад цивілізації веде до занепаду(знищення) культури (трипільська, перси, грекі, РИМ, ацтекі, майя)Первое вечно (как и любая культура)
російська культура не існувала до ХVII сторіччя, вона не є самобитною як культура ацтеків, а привнесена зовні (всі скульптори, маляри, архитектори навчались за кордоном, або у майстрів приїхавшив на заробітки в роісю.
Московський Кремль часто називають прикладом архітектурного запозичення, зокрема, вказуючи на схожість його зубців («ластівчин хвіст») та веж із замком Сфорца в Мілані (Італія), побудованим італійськими архітекторами. Це пов'язано з тим, що у XV столітті будівництвом керували запрошені італійські майстри, такі як Арістотель Фіораванті, які використовували знайомі їм європейські фортифікаційні рішення.
Культурні запозичення: Деякі дослідники, зокрема Володимир Селезньов у книзі «Кремлівський плагіат від шапки Мономаха до кепки Ілліча», вказують на запозичення не лише архітектурних форм, а й історичних символів та атрибутів влади.
Основні аспекти, чому образ Леніна (зокрема його кепка) вважається частиною «кремлівського плагіату»:
Копіювання образу «пролетаря»: Кепка-восьмиклинка (flat cap) на початку XX століття була типовим головним убором робітничого класу в Європі, зокрема в Англії, а не унікальним винаходом Леніна. Ленін, будучи інтелігентом, перейняв цей стиль, щоб виглядати «ближчим до народу».
Створення штучного міфу: Ідеологічна машина СРСР перетворила звичайний, запозичений головний убір на культовий символ «вождя світового пролетаріату», відірвавши його від реального контексту, де це було просто поширеною модою.