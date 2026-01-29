Shaman написав:бачте, відразу згадали за ВОС. я й не сумнівався
на будівництво за гроші поїхали? чи взагалі безкоштовно?.. ще й влітку 1985 року для переселенців-чорнобильців - питань немає...
а я маю обов'язково йти? тому що так хоче ЛАД та ще пара ІПСО з форуму? коли держава викликає - тоді й піду. поки не викликає...
краще дивись, що сам робиш... а то тут вже один першосортний боягуз неодноразово розпинався, як поліцейські могли так поступити. от він би в CS ніколи не побіг (гадаю й в CS тікав би )
й що там з пропозиціями для Раші, допитливий ви наш? чи чукча лише питає, відповідати не вміє?..
Я и так выделил жирным шрифтом "не". Вам показалось мало и вы выделили курсивом всю фразу: "Я не ликвидатор". В ликвидаторы не набирали доброволбцев, а набирали нужных специалистов. "Не той ВОС" означает только то, что не было нужды в необученных работниках на ликвидации аварии. Да, я не ликвидатор, но я и не ухилянт.
точно не брали ненавчених? чи знову переплутали? бо як я пам'ятаю в Чорнобиль багато хто потрапив, не було якогось ВОС. будинок можете будувати, а саркофаг - ні?
Вы бы точно не поехали, а так же, как и сегодня, призывали бы всех с дивана сплотиться ... и далее по тексту. Мне глубоко плевать, пойдёте ли вы лично в армию, думаю, вряд ли. И если бы вы вели себя хоть немного скромнее, я бы этот вопрос не задавал. С каждым новым постом вы проявляете себя как всё более мелкий человечек и типичный пропагандон. Вам уже 100 раз разные люди объяснили, что сегодня вы пока что такой же ухилянт, как и все прочие, как и песикот, Прохожий, и ещё целый ряд.
я вам про що ЛАД - ви перестаньте оце тут командувати - того на фронт, того на фронт, а боягузи нехай сидять в тилу. кожен відповідає за себе сам.
факт один - від Чорнобиля ви ухилися за вашою логікою, а як би поступив я - невідомо. й зараз я не в армії, так але тут здається немає нічого, хто пішов добровольцем. хоче можливо хтось пішов по рекрутингу.
й ви надто швидко перевзуваєтесь. ухилянти та бігунці звісно намагаються розповідати, що ухилянти всі. а як бути з відстрочками? відміняємо? ЛАД буде доглядати? чи може наші бігунці? а заброньованих? так хочеться й світла, й щоб дрони хтось виробляв - а хто ж це буде робити - справжні ухилянти й не збираються. гадаю вакансії електриків є обленерго - бажаючих немає.
тому є ухилянти. в першу чергу, хто й дані не оновив - хоча закон вимагає. з бігунцями все зрозуміло. й є великий пласт тих, кого можуть призвати. але оскільки ховаються всі - то кого спіймали, того й забрали - зараз така ситуація.
й ще ЛАД, я розумію, на анонімному форумі ви дуже сміливий. АЛЕ - поясніть що значить "вели себя хоть немного скромнее". що вам не подобається? що спілкуюся з вами українською? чи те що називаю Рашу рашистською (нацистською) державою? чи в тому, що бачу розвиток України в Європі та подалі від Раші? що не подобається? а якщо не зможете пояснити, то прикрутить свій борзометр - а то вік вас не захистить
й ви так багато про Чорнобиль розповіли, але це не головне. але головне питання, яке ви вже не побачили ДЕКІЛЬКА раз - й що там з пропозиціями для Раші, допитливий ви наш?
ЛАД написав:Интересны 2 вопроса. 1. Как вы отличаете "озвучивает проблемы" от "піариться на них"? 2. Кто "викрив ці проблеми без неї"?
ще раз, чукча не читач? ті проблеми, які вона озвучила - по ним відкриті карні справи. хто їх так відкрив - ДБР чи прокуратура, я не знаю. писали й тут на форумі.
й по-друге - коли є зловживання - треба інформувати правоохоронців - щоб вони змогли їх задокументувати. а хайп в ЗМІ без правоохоронців - це піар. в депутата є відповідні повноваження. .........
ще раз, пропагандон не читач? Уже писал, там не сказано, по каким вопросам открыты дела. Я не проверял (но и вы тоже) - похоже, по относительным мелочам: побиття, СЗЧ, ещё что-то, а не по крупным вопросам. По-друге, она написала, что все предоставленные ей документы и доказательства она направит именно правоохранительным органам. Никакого особого "хайпа в ЗМІ" она не устраивала, написала в своём фейсбуке.
Безмозгла - провокатор. не знаю чий. Єрмака там чи ще когось... вже по тому, кого й як вона мочить, зрозуміло, що працює вона за командою "фас" - й їй байдуже, на кого й що накидати - що скажуть, те й зробить.
фейсбук зараз - це вже теж ЗМІ. он Трамп взагалі теж в соцмережі ЖЖОТ
Мафія в затінку не сидить склавши руки. Поки Віктор Орбан тікає від відповідальності, за лаштунками триває підготовка до виїзду з країни та вивезення викрадених багатств.
Олігархи Орбана переводять мільярди в Об’єднані Арабські Емірати, Уругвай, Сполучені Штати та інші далекі країни. Мені достеменно відомо, що Національна податкова та митна адміністрація (NAV) за повідомленнями банків призупинила кілька великих переказів, пов’язаних із колом Антала Рогана, посилаючись на підозру у відмиванні грошей.
Я закликаю керівників Національної податкової та митної адміністрації негайно накласти арешт на вкрадені гроші. І я знову закликаю Генерального прокурора, Головного комісара національної поліції та голову NAV взяти під варту злочинців, які завдали збитків угорському народу на тисячі мільярдів форинтів, і не дати їм втекти до формування уряду TISZA в країни, з якими наразі немає угоди про екстрадицію.
Мені також відомо, що мафіозі Орбана почали за безцінь розпродавати TV2 та інші медіа-ресурси, а також компанію Láng-Event Kft, яка є флагманом стомільярдної пропаганди ненависті Рогана. Застерігаю доброчесних угорських інвесторів утриматися від придбання активів, що належать мафії, інакше вони також опиняться перед Офісом із повернення та захисту національного майна.
Мені стало відомо і про те, що кілька сімей олігархів уже виїхали, а цими днями і родина Месароша полетіла до Дубая. За повідомленнями, кілька впливових сімей олігархів уже забрали дітей зі шкіл і організовують надійну охорону для від'їзду. Схоже, після того, як «відважний капітан» Віктор Орбан покинув тонучий корабель, земля під ногами яничарів також почала горіти.
Я закликаю кожного керівника поліції, прокуратури, банку та податкової, а також керівників спецслужб виконувати свої законні обов'язки та перешкоджати втечі злочинців і вивезенню за кордон майна, вкраденого в угорського народу. Той, хто не виконає свій законний обов'язок і порушить службову присягу, сам вчинить злочин.
Воля угорського народу та вирок мафії зрозумілі. Маріонетки та посіпаки Орбана мають постати перед відповідальністю за допомогу в руйнуванні та розграбуванні Угорщини – як у моральному, юридичному, так і в матеріальному сенсі.
от подивимось, який відсоток Європи залишився по кількості затриманого капіталу. а то вони про Міндіча нам розповідають - там з такими копійками ніхто не бавився
я ж казав, вони не просто так обізнані, як кеш возять...