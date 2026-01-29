flyman написав:якщо з російсьої - суржик, якщо з польської - діалект
Якщо слово використовується населенням РЕГІОНУ 100+ років - то це ДІАЛЕКТ Якщо слово використовує частина населення регіону , при чому ПІСЛЯ зміни регіону народження(переїзд з села наприклав в місто) щоб здаватись модним - то це СУРЖИК.
Ще раз по такому слову як цегла.... Воно НІМЕЦЬКЕ , використовується по всій УКРАЇНІ вже сотні років.... Питання -це українське слово , чи Діалект чи суржик? Відповідь - УКРАЇНСЬКЕ з німецьким корінням Тепер беремо те саме поняття але для російської мови Кірпіч, воно ТЮРКСИКЕ , означає висушений кавалок гімна для опалення , ... так як татари його сушили формою яка нагадувала цеглу , то москалі взяли це слово собі...
А от тепер починайте суперечку це російське слово , суржик чи діалект... під російське -ні , бо воно тюркське під діалект ні - бо означає не те що в оригіналі Виходить це російський суржик з татарської мови.
По сути моего поста возражения есть? Или я напрасно тратил время на статьи УК?
Я не знав що ви статті ККУ писали для мене. Бо я в принципі слова Безкутньої ніколи не розглядав всерйоз, відповідно взагалі не вникав в цей ваш діалог щодо її «фактів» і на яку статтю вони тягнуть. Ця мадам для мене тупа пустишка.
Щодо порушень з боку військового керівництва.. їх там завжди було і є повно. Крім того в умовах війни сама межа де «необхідні заходи», а де «перевищення влади» дуже розмита. На будь яке завдання, коли командир відправляє підлеглих, є ймовірність їх загибелі. І дійсно часто гинуть. То що, свідомо відправив на убой і перевищив повноваження? Очевидно далеко не завжди. А де вже перевищення? Коли є зараз кіл-зона і бійців неможливо ні замінити, ні вдосталь забезпечити (вони голодують), то командир погано піклується? А якщо альтернатив - відправити туди конвой який розібуть і люди загинуть - то «відправив на смерть» і знов перевищив?
На війні дуже багато ситуацій вихід з яких поганий і ще гірший. Командир має мати право приймати погані рішення, бо бездіяльність інколи ще гірше , ніж «ще гірше».
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 кві, 2026 15:48, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Как-то слишком легко происходит превращение человека в безграмотного. Всего лишь перемещением на каких-нибудь 599 км восточнее или западнее, хотя сам человек не изменился.
Та ні, питання в людині, а не в території. Якщо людина з Полтавщини розмовляє в Києві полтавською говіркою - то так, вона безграмотна. Я ж теж можу розмовляти так, що ніхто крім Дюрі-бачі і Летусрока мене не зрозуміє. Але ж я цього не роблю з поваги до співбесідників і тому, що мій рівень володіння українською мовою дозволяє мені писати так, щоб мене розуміли всі.
Согласен. Именно поэтому я пытался поправлять "вистарчати".
ЛАД написав:Кроме того, сильно подозреваю, что то же самое можно сказать и о западных диалектах - "вони виникли внасідок того, що неграмотні україномовні намагалися здаватися польськомовними". Просто это произошло очень давно и успело сильнее укорениться. Ну и + политика.
Не можна. Як і західні так і східні діалекти виникли органічно внаслідок співіснування дрізних етносів. Натомість суржик виник штучно - внаслідок насаджування російської мови і формування стереотипу, що носії російської мови вищю, "міські" на противагу українським "сільським". Звісно, 100 років тому українсько-польський суржик існував. Але він вимер, разом з польською окупаційною адміністрацією. І російський суржик вимре з часом, разом з його представниками. Натомість діалекти лишаться.
Поймите меня правильно. Я не защищаю суржик и считаю его искажением обоих языков - и украинского, и русского. И, если я буду розмовляти українською, я ніколи не скажу "одіяло" замість "ковдри", як у прикладі, що я наводив вище (хіба що внаслідок відсутності практики вискочить з голови українське слово. Але я буду чітко розуміти, що сказав щось не те). Я не языковед, не берусь спорить, но, думаю, многие польские слова сегодня воспринимаются как диалект, а не суржик просто потому, что они успели сильнее укорениться - более долгий срок в употреблении, чем русские. Сложно сказать, какие русские слова останутся в употреблении как диалектные, какие войдут в основной фонд языка, какие исчезнут вместе с суржиком (в том, что он со временем исчезнет, не сомневаюсь). Я против упорного одностороннего преследования именно слов русского происхождения. С предоставлением явных преимуществ польским словам даже если они не успели украинизироваться и звучат явно инородно. И против совершенно ненужного засилья англоязычных слов, значение которых люди часто не знают и не понимают. Или понимают неправильно. У нас сегодня достаточно часто бывает, когда пытаются изгнать хорошо прижившееся русское слово, даже не имея адекватной замены. "Аби не так, як у москалів". Чем, например, заменить слово лётчик? Или, например, "аеродром". Это, правда, не русское слово, пришло из французского, где было искусственно создано из греческих корней, но к нам пришло через русский язык в обрусевшем виде. Можно пытаться заменить его на "летовище", но зачем? Почему очень многие дикторы даже центральных каналов употребляют название месяца "листОпад", хотя все словари показывают ударение как "листопАд", причём, без всяких вариантов? Тоже, аби звучало не по-москальскі?
Что касается причин появления суржика, мне больше понравилось приведенное вами же объяснение чуть раньше (viewtopic.php?p=5951742#p5951742): "Суржик - це безграмотність. Штучне зміщування двох різних мов. Він виник внаслідок того, що неграмотні україномовні намагалися здаватися російськомовними". Думаю, точно по таким же причинам возникал украино-польский суржик (или любой другой). Подлаживались "під панів". Его влияние сильнее в силу большего срока действия.
Мерц высказывает мнение, что Украине, возможно, придётся пойти на территориальные уступки, чтобы проложить путь к вступлению в ЕС
«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, надеюсь, мирный договор с россией. Тогда вполне возможно, что часть территории Украины перестанет быть украинской», — заявил Мерц
ЛАД написав:А по поводу "вистарчати" я писал будивельнику ещё много лет наззд.
Труси -Хрестик Я використовую 1 слово яке ти вважаєш -Діалектом.... тобто десь 0,01% того що я використовую-ти вважаєш застарілим. Ти використовуєш ПЕДЕРАЦІЙНУ. яка для України ЗАСТАРІЛА вже років 500 , але точно стала НЕ БАЖАНОЮ років 15. При чому ти з цього набору лайна і палок викрадених з інших мов -пробуєш мене повчати що я ОДНЕ слово використовую не вірно і вставляю в НЬОГО ОДНУ зайву(на твій погляд букву?) ВИСТАЧИТЬ -ВИСТАРЧИТЬ
проахання всіх прочитати останній рядок і на протязі секунди сказати що там незрозумілого....
Именно поэтому я пытался поправлять "вистарчати".
Вуйку Діалект - ЦЕ НЕ СУРЖИК Тому коли ЗАКАРПАТЕЦЬ йде в БОВТ , то жоден харківянин не може заборонити йому цього робити І при цьому Коли Харківянин піде в крамницю( а не магазин) і зустріне там закарпатця який прийшов в БОВТ - то це НОРМАЛЬНО
ЛАД написав:Суржик - це безграмотність. Штучне зміщування двох різних мов. Він виник внаслідок того, що неграмотні україномовні намагалися здаватися російськомовними". Думаю, точно по таким же причинам возникал украино-польский суржик (или любой другой). Подлаживались "під панів". Его влияние сильнее в силу большего срока действия.
Тобто ти погоджуєшся що використовуєш російську щоб підладнатись під ПАНІВ з педерації Ти ж живеш в Україні Російська у вигляді суржику чи діалекту-це ТИ ПІДЛАШТОВУЄШСЯ.. Я правильно зрозумів чи знову Труси-Хрестик
Мерц высказывает мнение, что Украине, возможно, придётся пойти на территориальные уступки, чтобы проложить путь к вступлению в ЕС
«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, надеюсь, мирный договор с россией. Тогда вполне возможно, что часть территории Украины перестанет быть украинской», — заявил Мерц
Вуйку Діалект - ЦЕ НЕ СУРЖИК Тому коли ЗАКАРПАТЕЦЬ йде в БОВТ , то жоден харківянин не може заборонити йому цього робити І при цьому Коли Харківянин піде в крамницю( а не магазин) і зустріне там закарпатця який прийшов в БОВТ - то це НОРМАЛЬНО
Это если слово в регионе возникло параллельно/одномоментно с его нормальным визави. Как тот же тремпель. А если народ (не зная толком своего языка) заимствует сходнозвучащее из другого языка - то суржик это и есть.
ЛАД написав:Деталі: Згідно з прийнятими змінами, стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
У той же час, згідно з новою редакцією статті 80-ї Конституції, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Крім того, напередодні нового року президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закон (законопроект №2237), який привів у відповідність з Конституцією законодавство в частині недоторканності нардепів. Згідно з прийнятими змінами, клопотання про дозвіл на затримання, про запобіжний захід (утримання під вартою домашній арешт), проведення інших слідчих розшукових дій повинні бути узгоджені з генеральним прокурором.
Вести досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів, мають право слідчі НАБУ і центрального апарату ГБР.