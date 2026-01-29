Писал не для вас.Hotab написав:ЛАД
По сути моего поста возражения есть?
Или я напрасно тратил время на статьи УК?
Я не знав що ви статті ККУ писали для мене. Бо я в принципі слова Безкутньої ніколи не розглядав всерйоз, відповідно взагалі не вникав в цей ваш діалог щодо її «фактів» і на яку статтю вони тягнуть. Ця мадам для мене тупа пустишка.
Щодо порушень з боку військового керівництва.. їх там завжди було і є повно.
Крім того в умовах війни сама межа де «необхідні заходи», а де «перевищення влади» дуже розмита.
На будь яке завдання, коли командир відправляє підлеглих, є ймовірність їх загибелі. І дійсно часто гинуть. То що, свідомо відправив на убой і перевищив повноваження? Очевидно далеко не завжди. А де вже перевищення?
Коли є зараз кіл-зона і бійців неможливо ні замінити, ні вдосталь забезпечити (вони голодують), то командир погано піклується? А якщо альтернатив - відправити туди конвой який розібуть і люди загинуть - то «відправив на смерть» і знов перевищив?
На війні дуже багато ситуацій вихід з яких поганий і ще гірший. Командир має мати право приймати погані рішення, бо бездіяльність інколи ще гірше , ніж «ще гірше».
Точнее, не только и не столько для вас.
Но среагировали на пост почему-то именно вы.
Кто для вас лично Безуглая, дело десятое.
Вопрос не в этом. Основной вопрос, права она или не права.
И там речь шла, насколько понимаю, не только о "свідомо відправив на убой".
Или вы считаете нормой 3 (три) Toyota Hilux у комбрига за относительно небольшой срок и "скидывание" подразделениями "по 50 000 грн у примусовому порядку на мотоцикл Suzuki Hayabusa"?
И насчёт заданий, на кот. "командир відправляє підлеглих" и, действительно, часто с высокой "ймовірністю їх загибелі", я не видел ваших возражений на эту тему, когда люди, даже на пушечный выстрел никогда не подходившие к армии, пишут о "кровавых мясниках" - советских командирах во время 2МВ или "мясных штурмах" росс. армии (хотя армейцы об этом уже очень давно не говорят).