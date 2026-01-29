По сути моего поста возражения есть? Или я напрасно тратил время на статьи УК?
Я не знав що ви статті ККУ писали для мене. Бо я в принципі слова Безкутньої ніколи не розглядав всерйоз, відповідно взагалі не вникав в цей ваш діалог щодо її «фактів» і на яку статтю вони тягнуть. Ця мадам для мене тупа пустишка.
Щодо порушень з боку військового керівництва.. їх там завжди було і є повно. Крім того в умовах війни сама межа де «необхідні заходи», а де «перевищення влади» дуже розмита. На будь яке завдання, коли командир відправляє підлеглих, є ймовірність їх загибелі. І дійсно часто гинуть. То що, свідомо відправив на убой і перевищив повноваження? Очевидно далеко не завжди. А де вже перевищення? Коли є зараз кіл-зона і бійців неможливо ні замінити, ні вдосталь забезпечити (вони голодують), то командир погано піклується? А якщо альтернатив - відправити туди конвой який розібуть і люди загинуть - то «відправив на смерть» і знов перевищив?
На війні дуже багато ситуацій вихід з яких поганий і ще гірший. Командир має мати право приймати погані рішення, бо бездіяльність інколи ще гірше , ніж «ще гірше».
Писал не для вас. Точнее, не только и не столько для вас. Но среагировали на пост почему-то именно вы. Кто для вас лично Безуглая, дело десятое. Вопрос не в этом. Основной вопрос, права она или не права. И там речь шла, насколько понимаю, не только о "свідомо відправив на убой".
Или вы считаете нормой 3 (три) Toyota Hilux у комбрига за относительно небольшой срок и "скидывание" подразделениями "по 50 000 грн у примусовому порядку на мотоцикл Suzuki Hayabusa"?
И насчёт заданий, на кот. "командир відправляє підлеглих" и, действительно, часто с высокой "ймовірністю їх загибелі", я не видел ваших возражений на эту тему, когда люди, даже на пушечный выстрел никогда не подходившие к армии, пишут о "кровавых мясниках" - советских командирах во время 2МВ или "мясных штурмах" росс. армии (хотя армейцы об этом уже очень давно не говорят).
ЛАД написав:По сути моего поста возражения есть? Или я напрасно тратил время на статьи УК?
Є правда ви на правду я на цензор
Фактів про побори та відправку на нуль за непогодження з командуванням у 58-й ОМПБр не виявлено, - відповідь на запит. ДОКУМЕНТ Джерело: https://censor.net/ua/n4000175 .... Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла оприлюднила допис, у якому виклала низку серйозних звинувачень щодо ситуації всередині 58-ї окремої мотопіхотної бригади.
ЛАД написав:Или вы считаете нормой 3 (три) Toyota Hilux у комбрига за относительно небольшой срок и "скидывание" подразделениями "по 50 000 грн у примусовому порядку на мотоцикл Suzuki Hayabusa"?
Ти пробував одним задом їздити на чотирьох засобах пересування одночасно? Думаю що навіть тобі це не вдавалось А якщо вийде щось наступне В Бригаду на протязі року-трьох прийшло ТРИ нових тойоти Хулікс , і кожен раз перших три місяці ця новопришедша тойота використовувалась комбригом. а через три місяці передавалась вниз? Або що таке по 50000 на мотоцикл ?
Или вы считаете нормой 3 (три) Toyota Hilux у комбрига за относительно небольшой срок и "скидывание" подразделениями "по 50 000 грн у примусовому порядку на мотоцикл Suzuki Hayabusa"?
Якщо вони дійсно зʼявились у його власності чи власності близьких родичів , не вважаю нормальним. Але я ж кажу, я не читав «факти від безвглоаоі» , тому лише зараз від вас чую про це. Якщо підтвердиться - не нормально. Скидання грошей на мот теж не нормально, якщо підтвердять. Щодо мʼясних штурмів 2СВ .. Не бувавши дійсно важко сказати, але коли німецькі солдати і офіцери свідчили, що йшли хвилями, що нім. кулеметники втрачали розум від такого безумства, то може ж було?
Практика примусово скидатись грошима на подарунок до ДР військових начальників була завжди в ЗСУ. Комбриг їде «вітати» в Київ свого шефа - везе подарунок. Звісно не зі своєї кишені, всі мали відслюнявити. Офіцери, солдат ніхто не чіпав Я завжди ігнорив. Інколи сходило «так», інколи потім вигрібав , чіпляння ні за що. Тут типу грошей більше на війні, 50 к з бата - це мабуть по 100 -200 грн з обличчя. Наче ні про що, але виглядає не дуже
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 кві, 2026 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Или вы считаете нормой 3 (три) Toyota Hilux у комбрига за относительно небольшой срок и "скидывание" подразделениями "по 50 000 грн у примусовому порядку на мотоцикл Suzuki Hayabusa"?
Якщо вони дійсно зʼявились у його власності чи власності близьких родичів , не вважаю нормальним. Але я ж кажу, я не читав «факти від безвглоаоі» , тому лише зараз від вас чую про це. Якщо підтвердиться - не нормально. Скидання грошей на мот теж не нормально, якщо підтвердять. Щодо мʼясних штурмів 2СВ .. Не бувавши дійсно важко сказати, але коли німецькі солдати і офіцери свідчили, що йшли хвилями, що нім. кулеметники втрачали розум від такого безумства, то може ж було?
Може й було. А може, якби не було, то не було б і перемоги у 45-му.
ЛАД написав:А може, якби не було, то не було б і перемоги у 45-му.
Отже Ви не проти що за останні 4 місяці ми заради Перемоги утилізуємо від 150( в січні) до 200 в квітні педераційників на кожен захоплений ними км2 території? Так як у нас ще 500 000 км2 , то якраз 100 000 000 педераційників ляже коли вони підійдуть під Львів...а тут їх трошки ослаблених зустрінуть з розпростертими руками (в кожній з яких буде шнурок, мило а в другій пилка( якщо людина має час та натхнення) або сокира ( якщо людина не естет і працює ефективно....)
Хто перший відмітить, що Хантеру прийшов час пити пиво за свої, яких нема? 😅
Такие изменения возможны не специально для украинцев, а в случае изменений условий программы Bürgergeld. В т.ч. и для немцев. спеціальний фінансовий пакет для українців, які погодяться повернутися на батьківщину не означает выдворение беженцев. То, что льготы для беженцев со временем будут снижаться, сомнений не вызывало. Непонятно только, откуда такая радость по этому поводу у наших сограждан.