budivelnik написав:біціглі - велосипед , бі це повязане з ДВА (напевно ще латина) ціглі (щось повязано з ногами) гачі (ногавиці, мешти) - взуття
біціглі це від угорського bicikli, яке в свою чергу скоріш за все запозичене з англійського bicycle. Не здивуюсь якщо в окремих місцевостях Закарпаття воно прямо запозичене з англійської, через хвилі массової міграції в США в кінці 1800-х та початку 1900-х. Тому що крім цього є багато слів які називаються по англійські / німецькі, через те що люди просто уяви немали як цей предмет назвати (на той момент сумнівно що в когось в Австроугорській імперії чи в Чехословацькій респубіліці вдома валявся словник української мови ). Наприклад парасолька - амбрела, шкарпетки - штрімфлі (нім.) та інше
І гетьман запозичення з німецької. Мова це жива структура
Кремль панікує через студентське невдоволення. Вербування студентів маскують як "добровільне". Університетам нав’язали план мобілізації 2%. Міністерство оборони Росії опинилося під тиском після того, як у країні спалахнуло обурення через масове залучення студентів до підрозділів безпілотних систем (USF). Хвиля критики виявилася настільки масштабною, що військове керівництво було змушене терміново збирати ректорів провідних університетів і пояснюватися щодо умов вербування. https://glavred.net/world/u-rf-primusov ... krnet_news А шо сталося? М25-60 вже не вистарчає в країні з населенням 140 млн?
fler написав:Кремль панікує через студентське невдоволення. Вербування студентів маскують як "добровільне". Університетам нав’язали план мобілізації 2%. Міністерство оборони Росії опинилося під тиском після того, як у країні спалахнуло обурення через масове залучення студентів до підрозділів безпілотних систем (USF). Хвиля критики виявилася настільки масштабною, що військове керівництво було змушене терміново збирати ректорів провідних університетів і пояснюватися щодо умов вербування. https://glavred.net/world/u-rf-primusov ... krnet_news А шо сталося? М25-60 вже не вистарчає в країні з населенням 140 млн?
А є стаття у руцькоязичному секторі нету і краще навіть з доменом .ру щоб з їхньої крапки зору на цю подію подивитися?
fler написав:Кремль панікує через студентське невдоволення. Вербування студентів маскують як "добровільне". Університетам нав’язали план мобілізації 2%. Міністерство оборони Росії опинилося під тиском після того, як у країні спалахнуло обурення через масове залучення студентів до підрозділів безпілотних систем (USF). Хвиля критики виявилася настільки масштабною, що військове керівництво було змушене терміново збирати ректорів провідних університетів і пояснюватися щодо умов вербування. https://glavred.net/world/u-rf-primusov ... krnet_news А шо сталося? М25-60 вже не вистарчає в країні з населенням 140 млн?
А є стаття у руцькоязичному секторі нету і краще навіть з доменом .ру щоб з їхньої крапки зору на цю подію подивитися?
існувало змагання між командуючими фронтами не тільки за кількість звільнених населених пунктів, а і за кількістю загиблих, саме за кількістю щоденних втрат ставка (Сталін і його зам Жуков) оцінювала здібність командуючого керувати фронтом, тому у кого було щодня менше 1000 загиблих до них мали претензії(зволікання, неріщучість)
У 1943 році Георгій Жуков, як заступник Верховного Головнокомандувача та маршал Радянського Союзу (звання отримав 18 січня 1943 року)
Основные командующие фронтами в 1943 году: Центральный фронт (до октября 1943): генерал армии К.К. Рокоссовский. Воронежский фронт (позже 1-й Украинский): генерал армии Н.Ф. Ватутин. Степной фронт (позже 2-й Украинский): генерал-полковник (затем Маршал) И.С. Конев. Южный фронт (позже 4-й Украинский): генерал-полковник Ф.И. Толбухин. Юго-Западный фронт (позже 3-й Украинский): генерал армии Р.Я. Малиновский. Западный фронт: генерал-полковник (затем генерал армии) В.Д. Соколовский (в 1943 году). Брянский фронт: генерал-полковник М.М. Попов. Ленинградский фронт: генерал-полковник Л.А. Говоров. Северо-Кавказский фронт: генерал-полковник И.Е. Петров
Домашнее задание выполнено! Перечень командующих переписан. Садись, пять! Сведения о методах оценки командующих предоставлены Солониным с приведенными документами Ставки с проставленными оценками и подлисью тов. Сталина?
Спасибо, не знал. Но тогда немного арифметики. 50 тыс. грн. это чуть больше 1100 долл. Чтобы получить сумму 27 тыс. долл. надо скинуться 24 подразделениям. Столько батальонов в бригаде точно нет. Боюсь, даже рот недостаточно. Так что Hotab с цифрой, по сколько надо скидываться бойцам бригады на такой подарок, несколько ошибся. В разы.
ЛАД написав:50 тыс. грн. это чуть больше 1100 долл. Чтобы получить сумму 27 тыс. долл. надо скинуться 24 подразделениям. Столько батальонов в бригаде точно нет. Боюсь, даже рот недостаточно. Так что Hotab с цифрой, по сколько надо скидываться бойцам бригады на такой подарок, несколько ошибся. В разы.
300-500 грн. Але взагальному погоджуюся - ситуація нехороша. Корупція процвітає.
ЛАД написав:50 тыс. грн. это чуть больше 1100 долл. Чтобы получить сумму 27 тыс. долл. надо скинуться 24 подразделениям. Столько батальонов в бригаде точно нет. Боюсь, даже рот недостаточно. Так что Hotab с цифрой, по сколько надо скидываться бойцам бригады на такой подарок, несколько ошибся. В разы.
300-500 грн. Але взагальному погоджуюся - ситуація нехороша. Корупція процвітає.
Я примерно так и прикинул. Цифра, конечно, не заоблачная, но и не копейки. Если Безуглая не врёт (а я в её откровенную ложь не верю), то всё это очень нехорошо. И никак не оправдывает тех, кто пытается просто отмахнуться от её обвинений, прибегая к личным оскорблениям (Безумная и пр.)
Shaman написав:на пальцях - діалект - це коли всі розмовляють однаково, це стало правилом. а суржик - це коли вживаються просто руські слова - й всі по-різному...
Лад просто не в курсі що є море слів, які прижились в мові Цегла, дах - це чисто НІМЕЦЬКІ слова, які ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ в українській мові Кірпіч, криша - це російські слова...
Тому на частині територій яка було під німецькомовною австроугорщиною Використовують дах , але при цьому знають слова стріха на території москальської використовують криша..... але стріха, -не розуміють... У всіх словниках української - є слово ЦЕГЛА і всі знають що це таке Але коли вводимо кірпіч - то отримуємо
кирпи́ч «плитки гною як паливо»
запозичення з тюркських мов; тур. kerpiç «цегла-сирець», тат. кирпеч «цегла» виводяться з перської мови; р. кирпи́ч «цегла»;
Стосовно русского языка: декретом від 23 грудня 1917 року більшовики нанести значний урон
исконно русскому языку
відмінили декілька букв в абетці і ввели інші, а також прибрали твердий знак на кінці іменників, до реформи писали
столъ, домъ, городъ
(це міф)
Реформа 1917–18 гг., в результате которой из русского письма были исключены буквы «ять», «фита», «I», отменено написание Ъ в конце слов и частей сложных слов, а также изменены некоторые орфографические правила, неразрывно связана в нашем сознании с Октябрьской революцией. Первая редакция декрета о введении нового правописания была опубликована в газете «Известия» меньше чем через два месяца после прихода большевиков к власти – 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года по новому стилю). И сама дореформенная орфография обычно именуется дореволюционной и ассоциируется со старой Россией.
На самом деле реформа языка была подготовлена задолго до октября 1917 года, и не революционерами, а лингвистами. Конечно, не все они были чужды политике, но вот показательный факт: среди разработчиков новой орфографии были люди с крайне правыми (можно сказать, контрреволюционными) взглядами, например академик А. И. Соболевский, известный своим активным участием в деятельности разного рода националистических и монархических организаций. Подготовка к проведению реформы началась в конце XIX века: после выхода в свет трудов Якова Карловича Грота, впервые собравшего вместе все орфографические правила, стала ясна необходимость упорядочения и упрощения русского правописания.
Необходимо отметить, что мысли о неоправданной сложности русского письма приходили в голову некоторым ученым еще в XVIII веке. Так, Академия наук впервые попыталась исключить букву «ижица»* из русского алфавита еще в 1735 году, а в 1781 году по инициативе директора Академии наук Сергея Герасимовича Домашнева один раздел «Академических известий» был напечатан без буквы Ъ в конце слов (иными словами, отдельные примеры «большевицкой» орфографии можно было встретить за сто с лишним лет до революции!).
В 1904 году при Отделении русского языка и словесности Академии наук была создана Орфографическая комиссия, перед которой и была поставлена задача упрощения русского письма (прежде всего – в интересах школы). Возглавил комиссию выдающийся русский языковед Филипп Федорович Фортунатов, а в ее состав входили крупнейшие ученые того времени – А. А. Шахматов (возглавивший комиссию в 1914 году, после смерти Ф. Ф. Фортунатова), И. А. Бодуэн де Куртенэ, П. Н. Сакулин и другие.
Результаты дальнейшей работы языковедов оценивало уже Временное правительство. 11 мая (24 мая по новому стилю) 1917 года состоялось совещание с участием членов Орфографической комиссии Академии наук, языковедов, учителей школ, на котором было решено смягчить некоторые положения проекта 1912 года (так, члены комиссии согласились с предложением А. А. Шахматова сохранить мягкий знак на конце слов после шипящих). Результатом обсуждения стало «Постановление совещания по вопросу об упрощении русского правописания», которое было утверждено Академией наук.
Новая орфография была введена двумя декретами: после первого декрета, подписанного наркомом просвещения А. В. Луначарским и опубликованного 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года), последовал второй декрет от 10 октября 1918 года за подписью заместителя наркома М. Н. Покровского и управляющего делами Совета Народных Комиссаров В. Д. Бонч-Бруевича. Уже в октябре 1918 года на новую орфографию перешли официальные органы большевиков – газеты «Известия» и «Правда».
*Іжиця (Ѵ, ѵ) — остання літера давньої кирилиці та дореформеної російської абетки, що походить від грецької «іпсилон» . Позначала звук [і], переважно у грецьких запозиченнях. Була вилучена з алфавіту під час реформи 1917–1918 років. Також відомий однойменний російський шрифт.
Використання: Застосовувалася в словах грецького походження (наприклад, мѵро, сѵнодъ).