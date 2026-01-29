АндрейМ написав: Мова йде про політичні і громадянські права, а не про пільги. Ці пільги може отримати будь-яка людина, яка була учасником бойових дій, незалежно від статі. Українським чоловікам розповідають, що у них є якісь борги та громадянські обов'язки, причому вони є у нас майже усе життя, але незрозуміло які додаткові права українські чоловіки мають в обмін на це. Я завжди думав, що в усьому має бути баланс, тому якщо є додаткові, особливі обов'язки, то вони мають якось компенсуватись додатковими правами, і якщо наші права обмежують через воєнний стан, то нам мають щось запропонувати в майбутньому, коли він завершиться? Навіть без воєнного стану, ось цей військовий обов'язок, принизливий облік, ВЛК, приписні як у худоби, мають якось компенсуватися додатковими правами, але їх немає.



Це - абсолютно справедливі питання. Свириденко дозволяє собі щось казати про обмеження прав і свобод, забуваючи озвучити яким саме чином обмежують її права і свободи, і не каже що саме нам запропонують за ці начебто тимчасові обмеження.