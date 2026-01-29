Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:03
АндрейМ написав: Faceless написав:
Так ви що хочете, які додаткові права?
Жодних. Це - риторичне питання.
Я не хочу чути про непритаманні мені обов'язки, які хтось мені приписав виключно через мою стать, та борги, яких я ніколи не брав, які теж мені приписали виключно через мою стать.
Просто, усі ці розмови про обмеження прав і свобод чи про обов'язки - лицемірство. Людина, яка не має жодних обов'язків перед державою і права та свободи якої жодним чином воєнним станом не обмежуються, не має принаймні морального права щось про це говорити. Якось дивно, що Прем'єркою Юлія Свириденко може бути, але хоч щось робити для держави вона не зобов'язана, та ще й має право право казати усім чоловікам, як вони усі щось винні і кожен день вигадувати якісь нові обмеження для них. Так само дивно, що принцип "без обов'язків не існує прав", про якій мені розповідає Юлія Свириденко, чомусь не застосовується до самої Юлії Свириденко. Я не люблю лицемірство.
Так ви вже здриснули ж. То собі моральне право ви залишаєте
Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:12
Faceless написав: АндрейМ написав: Faceless написав:
Так ви що хочете, які додаткові права?
Жодних. Це - риторичне питання.
Я не хочу чути про непритаманні мені обов'язки, які хтось мені приписав виключно через мою стать, та борги, яких я ніколи не брав, які теж мені приписали виключно через мою стать.
Просто, усі ці розмови про обмеження прав і свобод чи про обов'язки - лицемірство. Людина, яка не має жодних обов'язків перед державою і права та свободи якої жодним чином воєнним станом не обмежуються, не має принаймні морального права щось про це говорити. Якось дивно, що Прем'єркою Юлія Свириденко може бути, але хоч щось робити для держави вона не зобов'язана, та ще й має право право казати усім чоловікам, як вони усі щось винні і кожен день вигадувати якісь нові обмеження для них. Так само дивно, що принцип "без обов'язків не існує прав", про якій мені розповідає Юлія Свириденко, чомусь не застосовується до самої Юлії Свириденко. Я не люблю лицемірство.
Так ви вже здриснули ж. То собі моральне право ви залишаєте
Хм... А какие вы видите альтернативы? - буссифицироваться и подавать в суд на государство? 🤔
Так-то - это единственная форма протеста, реально доступная пэрэсичному...
Востаннє редагувалось _hunter
в П'ят 01 тра, 2026 21:14, всього редагувалось 1 раз.
2
Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:13
killer_of_liars написав: АндрейМ написав:
Просто, усі ці розмови про обмеження прав і свобод чи про обов'язки - лицемірство. Людина, яка не має жодних обов'язків перед державою і права та свободи якої жодним чином воєнним станом не обмежуються, не має принаймні морального права щось про це говорити. Якось дивно, що Прем'єркою Юлія Свириденко може бути, але хоч щось робити для держави вона не зобов'язана, та ще й має право право казати усім чоловікам, як вони усі щось винні і кожен день вигадувати якісь нові обмеження для них. Так само дивно, що принцип "без обов'язків не існує прав", про якій мені розповідає Юлія Свириденко, чомусь не застосовується до самої Юлії Свириденко. Я не люблю лицемірство.
Всі ці розмови неспроста
напевно буде чергове якесь обмеження прав і свобод в рамках анонсованих потужних реформ.
Головне в МСЕК своєчасно щорічно заносити і все буде тіп-топ
Пишки ж самі себе не доглянуть 😅
Востаннє редагувалось Hotab
Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:13
prodigy написав:
краще буду дерева обробляти чи на бджіл дивитися
вважаєш саме достойне патріота зайняття під час війни?
Не хочеш допустим евакуацією мирняка зайнятись з прифронтових територій раз ти вже не придатний?
Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:16
_hunter
Хм... А какие вы видите альтернативы? - буссифицироваться и подавать в суд на государство? 🤔
Ні, з бусіка судитись вже важко.
«Молодого штурмовика « в бусік, а самому судитись.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:24
Hotab написав:_hunter
Хм... А какие вы видите альтернативы? - буссифицироваться и подавать в суд на государство? 🤔
Ні, з бусіка судитись вже важко.
Так отож. А судиться на упреждение - из-за абстрактного "нарушены права неустановленной группы лиц" - это компетенция уровня КСУ - с очередью лет в пять...
Додано: П'ят 01 тра, 2026 21:56
Xenon написав:
[b]Во Франции молодежь "штурмует" военкоматы — из-за огромного количества добровольцев, желающих «защитить страну от России» , в армии уже не хватает мест, сообщает Le Figaro[/b]
Новая программа службы была введена в 2026 году, и она вызвала резкий всплеск интереса среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет: количество заявок с первых дней превысило количество доступных мест. Примерно 22% заявителей — женщины.
Это ненадолго, Украина подтвердит. Есть определенное число граждан, готовых "лезть в драку", когда они исчерпались - далее пустота. Причем абсолютно тупо их насильно мобилизовывать. Даже в рашке это поняли быстро.
Но не у нас.
Додано: П'ят 01 тра, 2026 22:11
Faceless написав: АндрейМ написав: Faceless написав:
Так ви що хочете, які додаткові права?
Жодних. Це - риторичне питання.
Я не хочу чути про непритаманні мені обов'язки, які хтось мені приписав виключно через мою стать, та борги, яких я ніколи не брав, які теж мені приписали виключно через мою стать.
Просто, усі ці розмови про обмеження прав і свобод чи про обов'язки - лицемірство. Людина, яка не має жодних обов'язків перед державою і права та свободи якої жодним чином воєнним станом не обмежуються, не має принаймні морального права щось про це говорити. Якось дивно, що Прем'єркою Юлія Свириденко може бути, але хоч щось робити для держави вона не зобов'язана, та ще й має право право казати усім чоловікам, як вони усі щось винні і кожен день вигадувати якісь нові обмеження для них. Так само дивно, що принцип "без обов'язків не існує прав", про якій мені розповідає Юлія Свириденко, чомусь не застосовується до самої Юлії Свириденко. Я не люблю лицемірство.
Так ви вже здриснули ж. То собі моральне право ви залишаєте
У него жена же онко вроде.
На лечение выехали.
Он сам писал.
У нас могут только химию до горизонтального конца проводить да и вообще всеобщего осмотра на предмет выявления на стадиях пораньше нет.
Такого как в других странах, побогаче.
