Додано: Суб 02 тра, 2026 15:29
ЛАД написав:
Но необходимо ещё одно условие - страх.
И страх не только оказаться в воронке, а даже подумать о сопротивлении.
+ вера значительных масс людей (желательно заметного большинства) в то, что "воронок" не ошибается.
Пока что нет ни одного, ни другого.
не погоджусь.
якраз для страху безпомилковість шкідлива, має бути ВИПАДКОВІСТЬ і відсутність гарантій. Віра в те що воронки не помиляються зявляється опісля в намаганні структурувати хаос.
В покаранні невинних і нагородженні непричастних є своя логіка, оскільки коли влада намагається дотримуватись справедливості зявляються окремі індивіди які бачать справедливість інакше і починають її відстоювати.
Зло не сама мобілізація а невизначеність рамок в яких можно працювати і чим далі від великих міст тим рамки розмитіші...
це індивідуальний терор має причиннонаслідкові звязки,
для масового потрібна випадковість жертви + мультиплікація через засоби масової інформації.
Без роликів в телеграм ефект від терору тцк буде мінімальним.
- Повідомлень: 5110
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Суб 02 тра, 2026 15:35
Hotab написав:
Як вчинить держава? Пробачити - прецедент для наступних, якщо знов трапиться війна.
Залежить від того, що саме хоче "держава" і хто прийматиме рішення від імені держави. Якщо держава хотітиме, щоб громадяни повернулись або хоча не побігли завчасно перед можливою новою війною, то жодних репресій не буде. Якщо державі буде наплювати на те, хто тут залишиться, то репресії можливі.
Адміністративні порушення, пов'язані із військовим обліком, мають конкретний строк давності - 90 днів, тому ніхто нікого роками ловити не буде. Не оштрафували протягом 90 днів? Усе, потяг пройшов. Кримінальні порушення можуть розслідуватись роками, але їх занадто мало.
Виїзд по "Шляху", неповернення, виїзд по "ліповим" довідкам, які жодний закон не вимагає - не злочини, в принципі.
Не забуваємо, що українці просто вимирають, тому розкидуватись громадянами просто недалекоглядно, але не я рішення приймаю.
- Повідомлень: 842
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
Додано: Суб 02 тра, 2026 15:45
Hotab написав:
Ніяких «воронків» як і «груп оповіщення» не буде наступного дня зі стійким РПВ (чи мирним договором).
чому має наступити стійке рпв чи мирний договір?
для чого це їм потрібно? Особистої небезпеки в них і членів їх сімей нема.
Реальних бізнес інтересів, що страждають через війну в них теж нема.
Гроші з заходу поступають... ризиків програти вибори нема . То для чого мир?
- Повідомлень: 5110
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Суб 02 тра, 2026 15:47
АндрейМ
виїзд по "ліповим" довідкам, які жодний закон не вимагає - не злочини,
Це як мінімум вироблення, використання фальшивих документів.. Хоч законно вимагала їх держава , хоч незаконно .
Адміністративні порушення, пов'язані із військовим обліком, мають конкретний строк давності
У випадку з «триваючим» порушенням 90 днів не закінчиться
чому має наступити стійке рпв чи мирний договір?
для чого це їм потрібно? Особистої небезпеки в них нема
Є . Перші особи під час війни завжди цілі для знищення. Як мінімум для психологічного ефекту
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 02 тра, 2026 15:54, всього редагувалось 1 раз.
- Повідомлень: 18855
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2604 раз.
Додано: Суб 02 тра, 2026 15:54
Hotab написав:
..............
Ніяких «воронків» як і «груп оповіщення» не буде наступного дня зі стійким РПВ (чи мирним договором). Буде масове звільнення, а не набір.
Вы не хотите понять.
Ни _hunter
, ни Banderlog
не говорят о призыве. Речь об установлении диктатуры с использованием созданной структуры принуждения. Достаточно эффективной структуры.
Несмотря на все огрехи, свои функции она более-менее выполняет. Людей в армию набирают.
Но согласен с вами, в то, что её смогут использовать в качестве инструмента диктатуры, я не верю.
Мене найбільше цікавить трохи інше:
Велика кількість людей вчинила кримінальні злочини (СЗЧ), ще більша - адміністративні порушення (не прибуття на виклик ТЦК, не оновлення даних і т.д).
Буде амністія, чи ще по інерції роками карати/виловлювати щоб покарати?
Бігугці за кордон по купленим медичним довідкам - окремий вид. Це теж злочин , і не всі хочуть залишитись за кордоном.
Всякі «хантери» і інші липові «шляховики», які не мали стосунку до «шлях» і також не повернулись.
Є кілька колег пілотів і бортпровідників , які проміняли роботу в авіакомпанії на можливість залишитись за кордоном .
Як вчинить держава? Пробачити - прецедент для наступних, якщо знов трапиться війна.
Не знаю, будет ли официальная амнистия или обо всём этом "забудут по умолчанию", но вы же понимаете, что невозможно наказать за нарушение сотни тысяч людей. Максимум, что можно сделать, какой-нибудь относительно символический штраф, который люди согласятся добровольно заплатить, лишь бы "закрыть вопрос". И то вряд ли.
А на случай новой войны надо принимать новые законы, новый порядок учёта военнообязанных. Возможно, для этого будет достаточно развить систему Резерв+. И начать наказывать за её нарушение в мирное время.
- Повідомлень: 40027
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Суб 02 тра, 2026 15:59
ЛАД
невозможно наказать за нарушение сотни тысяч людей.
У нас щороку лише по 130 статті (там здається від 11 тисяч грн штраф) карають 100-130 тисяч водіїв .
Можна скільки завгодно притягувати, якщо є дієвий механізм стягнення. А він є: виконавча, збільшення штрафу, блокування рахунків в автоматичному режимі виконавцем і водій зайчиком біжить платить. Бо ще і автомобіль можуть забрати на штрафмайданчик .
- Повідомлень: 18855
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2604 раз.
