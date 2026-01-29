Додано: Суб 02 тра, 2026 16:48

Hotab написав: Це ви так перестрибнули з підробки документів (щоб обійти постанову) ?

Hotab написав: По моєму знайомому який виїхав з повністю підробленим (купленим) пакетом документів (включно з повністю фальшивим рішенням ТЦК ) теж нема ніякої справи. Але ж це не тому що «постанова не така», а тому що проходив в конкретний день в конкретний час в конкретному ПП , і «конкретний» чувак кинув папери в архів і більше ніхто не перевіряв , що там все фальшивка.

ЛАД написав: Вы напрасно пытаетесь что-то объяснить Андрею. Он как глухарь на току повторяет свою песню и ничего другого не воспринимает.

Я вже пояснював, що підробка документів має значення, якщо людина отримала неправомірну вигоду на підставі цих документів. Ось, наприклад, є закон, який вимагає певний рівень освіти для певної посади, і якщо людина підробила диплом, то вона порушила закон і отримала неправомірну вигоду. Або є закон, який вимагає пред'явлення якоїсь довідки для отримання податкової пільги, і якщо людина таку довідку підробила, то вона порушила закон. Не існує жодного, жодного, закону, який вимагає пред'явлення якихось довідок для виїзду, то і підроблених довідок не існує. Людина не використовує ці намальовані довідки для виїзду з точки зору закону. Вона їх використовує для того, щоб обійти незаконні вимоги прикордонників, але тут вже питання хто повинен відповідати перед законом.Справа не у Постанові, а у відсутності закону. Жодної справи не існує щодо виїзду, про який Ви пишите ("Шлях", "липові довідки" і т..). Війна вже йде 5-ий рік. Ваш знайомий - не виключення, а законний і нормальний результат. Немає закону, немає встановленої законом відповідальності, то немає і законних причин когось судити.Что именно я должен воспринимать? Что людей можно наказывать просто потому, что кому-то очень так хочется? Или то, что Юлия Свириденко совершила подвиг для государства и выполнила какую-то "обязанность" перед ним, найдя себе работу за вполне приличную ЗП?ЛАД, я же Вам уже писал - я не обязан с Вами или кем-либо другим соглашаться. Я в чем-то соглашаюсь с Хотабом, но трактовка законов у нас разная, а Ваши фантазии об обязанностях даже обсуждать нет смысла. Когда у Вас будут аргументы, с которыми я соглашусь, тогда Вы меня переубедите. Вы почему-то хотите, чтобы я принял Вашу точку зрения только потому, что это - Вы. Так не бывает.