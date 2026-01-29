Додано: Суб 02 тра, 2026 16:29
АндрейМ
Жодний суд не притягне когось до відповідальності за незаконну вимогу Постанови КМУ.
Це ви так перестрибнули з підробки документів (щоб обійти постанову) ?
справ про "виїзд по Шляху" чи "не повернувся" просто немає
По моєму знайомому який виїхав з повністю підробленим (купленим) пакетом документів (включно з повністю фальшивим рішенням ТЦК ) теж нема ніякої справи. Але ж це не тому що «постанова не така», а тому що проходив в конкретний день в конкретний час в конкретному ПП , і «конкретний» чувак кинув папери в архів і більше ніхто не перевіряв , що там все фальшивка.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 02 тра, 2026 16:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 02 тра, 2026 16:31
Hotab написав:
Є . Перші особи під час війни завжди цілі для знищення. Як мінімум для психологічного ефекту
серйозно? І кого з перших осіб з обох сторін на 5й рік війни знищили ?
Ладно не їх, хто з членів їх сімей пострадав?
Додано: Суб 02 тра, 2026 16:35
Так вони ж і охороняються.
Але ж це особливий стиль життя з обмеженнями. Не поїдеш сам куди завгодно і коли завгодно наприклад у відпустку.
Додано: Суб 02 тра, 2026 16:45
Так это так в сегодняшнем мире и без войны.
Сколько покушений на Трампа уже было?
Вы напрасно пытаетесь что-то объяснить Андрею. Он как глухарь на току повторяет свою песню и ничего другого не воспринимает.
Додано: Суб 02 тра, 2026 16:48
Це ви так перестрибнули з підробки документів (щоб обійти постанову) ?
Я вже пояснював, що підробка документів має значення, якщо людина отримала неправомірну вигоду на підставі цих документів. Ось, наприклад, є закон, який вимагає певний рівень освіти для певної посади, і якщо людина підробила диплом, то вона порушила закон і отримала неправомірну вигоду. Або є закон, який вимагає пред'явлення якоїсь довідки для отримання податкової пільги, і якщо людина таку довідку підробила, то вона порушила закон. Не існує жодного, жодного, закону, який вимагає пред'явлення якихось довідок для виїзду, то і підроблених довідок не існує. Людина не використовує ці намальовані довідки для виїзду з точки зору закону. Вона їх використовує для того, щоб обійти незаконні вимоги прикордонників, але тут вже питання хто повинен відповідати перед законом.
Справа не у Постанові, а у відсутності закону. Жодної справи не існує щодо виїзду, про який Ви пишите ("Шлях", "липові довідки" і т..). Війна вже йде 5-ий рік. Ваш знайомий - не виключення, а законний і нормальний результат. Немає закону, немає встановленої законом відповідальності, то немає і законних причин когось судити.
Что именно я должен воспринимать? Что людей можно наказывать просто потому, что кому-то очень так хочется? Или то, что Юлия Свириденко совершила подвиг для государства и выполнила какую-то "обязанность" перед ним, найдя себе работу за вполне приличную ЗП?
ЛАД, я же Вам уже писал - я не обязан с Вами или кем-либо другим соглашаться. Я в чем-то соглашаюсь с Хотабом, но трактовка законов у нас разная, а Ваши фантазии об обязанностях даже обсуждать нет смысла. Когда у Вас будут аргументы, с которыми я соглашусь, тогда Вы меня переубедите. Вы почему-то хотите, чтобы я принял Вашу точку зрения только потому, что это - Вы. Так не бывает.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Суб 02 тра, 2026 17:06, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 02 тра, 2026 16:53
АндрейМ
Коротко: так, підробка документів і їх використання — це окремий злочин, незалежно від того, як хтось оцінює саму постанову.
Чому аргумент “це не закон” не працює
В Україні діє ієрархія актів:
* закон (зокрема про правовий режим воєнного стану)
* підзаконні акти (постанови КМУ тощо)
Саме законом Кабміну надано повноваження встановлювати порядок, у тому числі перетину кордону під час воєнного стану. Тобто постанова — це легальний інструмент реалізації закону. Поки її не скасовано судом, вона обов’язкова до виконання.
Що з підробкою
Якщо людина:
* виготовляє фальшиві документи, або
* користується ними на кордоні,
це підпадає під ст. 358 КК України:
* підроблення документів,
* використання завідомо підроблених документів.
І тут важливо:
→ склад злочину не залежить від того, “справедлива” чи ні постанова, яку намагались обійти.
Додаткові ризики
Залежно від ситуації можуть додаватися:
* сприяння незаконному переправленню через кордон (якщо є посередники)
* відповідальність для тих, хто ці документи “робив”
⸻
Висновок
Навіть якщо хтось вважає обмеження сумнівними:
* оскаржувати їх треба в суді,
* а не через підробку документів.
Бо в такому випадку виникає вже не адмінпитання, а кримінальна відповідальність.
Додано: Суб 02 тра, 2026 16:55
Особистої небезпеки в них і членів їх сімей нема.
Це якраз є. На високопосадовців завжди є полювання.
Реальних бізнес інтересів, що страждають через війну в них теж нема.
Хз, хз які в них бізнес інтереси, але якісь точно є.
Гроші з заходу поступають... ризиків програти вибори нема . То для чого мир?
Ти забуваєш про головне - мобресурс вичерпується, а рОботами замінити швидко не вийде. У разі настання миру Зе піде з посади переможцем, бо зберіг суверенітет країни. Зараз укласти мир - це може найкращий час, ніж наступного року чи ще пізніше.
Додано: Суб 02 тра, 2026 16:56
Так это так в сегодняшнем мире и без войны.
Сколько покушений на Трампа уже было?
Трамп - президент країни , яку третину світу вважає осередком зла і бажає її зникнення))
Там і війна не треба
Що для світу Україна і її президент, коли Україна не в стані війни? Ніхто і ніщо
Додано: Суб 02 тра, 2026 16:56
були ракети по урядовому кварталу? По верховній раді? якої ще їм відпустки треба? Де ще світом не носило потужного ?
та і взагалі всю їхню братву... чи мож були намагання штрикнуть юзика отравленим зонтиком коли він яйця в барселоні купляв?
В них джентельменська угода про особисту недоторканість та недоторканість членів сімей.
Додано: Суб 02 тра, 2026 17:01
були ракети по урядовому кварталу? По верховній раді?
Так ракети в більшості в Києві збивають останні роки. А шахеди ж були .
І це я думаю той квартал прикритий краще інших.
Цінність юзіка десь як у Барабашова.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 02 тра, 2026 17:02, всього редагувалось 1 раз.
